Raúl Vital, el compositor de Artajona que puede sonar "a Quique González o a Barricada"

Raúl Vital presenta un proyecto a caballo del estilo entre cantautor eléctrico y rock. Lo ha grabado con una banda en un primer disco al que ha titulado ‘Desvelos y contraindicaciones’. Raúl se presenta a guitarra y voz y le acompañan Celia Ochoa en las voces y coros, Jorge Guillén 'Ferdy' en la guitarra solista, Santi Elizalde en el bajo e Iñaki Markotegi en la batería. Las canciones nacieron desde una guitarra acústica y una voz, pero algunas ya venían en su ADN con mimbres de distorsión de guitarras. En las canciones predomina el rock pero también hay medios tiempos y algunas baladas. Y colaboraron varios artistas invitados como Fran Jurio, David Jurio, Jesús Mari Mendía, y dos componentes del grupo Marea como son Eduardo Beamount “El Piñas” y Kutxi Romero.

Se ha animado a publicar su primer trabajo en la pandemia…

Llevaba muchos años componiendo pero siempre tocada en bandas de versiones donde mis canciones no tenían sitio. En 2018 comencé a presentarlas en escenarios pequeños, en bares. Muchas personas me insistían en que era importante que las tuviera en un disco que podría también ayudarme a abrir más puertas. Las fui grabando en mi casa tocando todos los instrumentos. A pesar de todo seguía tocando bastante en directo. Pero llegó la pandemia y todo se paró. Escogí diez canciones para presentárselas a músicos que me pudieran ayudar a grabarlas.

Era importante formar una banda

Entraron varios músicos y hubo cambios por problemas de disponibilidad. Pero al final fuimos cinco, teniendo en cuenta que buscaba a músicos que fueran instrumentalmente mejores que yo, muy solventes. Conseguí a personas muy profesionales y con proximidad (son de Tafalla y Berbinzana) a mi zona, que es Artajona. Imaginaba que nadie de Pamplona querría venir a tocar aquí. Les pasé las canciones y aunque en un principio nos propusimos hacer todo el proyecto en tres meses al final han sido dos años. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. Así al menos hemos aprovechado el tiempo para ensayar y trabajar desde la estructura de las canciones, para irlas vistiendo. Y para eso les di mucha libertad, para no encorsetar lo artístico.

Grabaron también aquí.

Íbamos a grabar con Gussy en sus estudios de El Gringo, pero no cuadraban las fechas. Al final fuimos a los estudios de Iñaki Markotegi, donde graba para otros baterías como Niño Bruno (batería de Calamaro) y que se está formando en los estudios PKO de Madrid. Lo fuimos grabando poco a poco y luego -así me lo aconsejaron - masterizamos el disco en Sage Audio en Nashville Tennessee, Estados Unidos.

¿Se siente cantautor del rock?

Cuando compongo una canción soy capaz de que suene a Quique González o a Barricada. Me gusta la música en un abanico muy amplio. No sé si eso es bueno o va en mi contra, pero es así de real. Puedo sonar en directo como un cantautor que aprecia el acústico. Me gustan los dos formatos. Incluso ahora es más complicado actuar con la banda, tal y como están las cosas. Presentamos el disco en Tafalla y luego habrá que ver que nos encaja.

¿Sus canciones son muy visuales cuando expresan los procesos personales?

Hay alguna que son puras descripciones metafóricas, sin casi utilizar verbos. Y me salen con bastante rapidez. No pienso tanto el cómo sino el qué. Por ejemplo Naufrago describe los poderes que hacen que las personas no seamos lo que podríamos ser, sobretodo como nos condicionan. Y ese tipo de situaciones son las que busco contar en las canciones con ese tipo de expresiones metafóricas.