India Martínez lleva calor flamenco al Arena

coronavirus impidió que India Martínez pudiera actuar el pasado 18 de agosto en el Festival Flamenco On Fire. Cuatro meses después de la fecha inicialmente prevista, la cantante cordobesa actuó anoche por primera vez en el Elpudiera actuar el pasado 18 de agosto en elCuatro meses después de la fecha inicialmente prevista, la cantante cordobesa actuó anoche por primera vez en el Navarra Arena , donde le esperaban algo más de 800 personas.

El concierto arrancaba a las 21.40 horas con una atmósfera intimista, marcada por las notas del piano, antes de que India Martínez saliera al escenario cantando la popular Saeta al Cristo de los gitanos. Nada más terminar, la cordobesa dedicó estas palabras al público del Navarra Arena: “Muy buenas noches, Pamplona. ¿Cómo estáis? Qué cosa más bonita tenéis aquí montada. Me hace especial ilusión subirme al escenario esta noche. Vengo con muchas ganas. Si siempre es emocionante, hoy lo es aún más. Gracias por estar aquí, apostando por la música en directo cuando más se os necesita”.

Durante casi dos horas de concierto, la artista presentó su octavo disco, Palmeras, una reivindicación de sus raíces y un homenaje a su niñez y al humilde barrio de Las Palmeras de Córdoba, en el que se crió. También aprovechó para repasar algunos de sus grandes éxitos. La artista, constantemente arropada por gritos de “guapa” y “ole”, acompañó este recorrido por sus casi veinte años de carrera con un formato íntimo, respaldada por dos coristas, un bajo y la percusión.

Después de Todo no es casualidad -de su álbum anterior, Te cuento un secreto-, siguió con Corazón hambriento, del disco Dual. Acto seguido comentó al público si ya se había aprendido las canciones de Palmeras, como la que cantó a continuación, Conmigo.

El público acompañó con palmas el tema Convénceme, también de su álbum Palmeras, y en el que la propia artista se arrancó a bailar, caldeando más el ambiente. “Yo aquí hoy no he sentido frío ninguno”, aseguró. “Tú nos das calor, India”, le gritó una voz femenina. “Vosotros sí que me dais calor, del bueno y del bonito”, respondió. “Viva la madre que te parió”, soltó otra mujer. “Me parece que tenéis ganas de juerga. Vamos a gitanear un poquito, ¿no?”, dijo antes de continuar con La gitana, otro tema del disco Palmeras. Ella misma se sentó en un cajón de percusión para cantar y tocar un tema con el que se desató el lado más flamenco de la artista. “Me sale la gitana”, decía la canción, y el público pudo comprobar que así era. “En los conciertos hay dos tipos de personas, el que está por gusto… , comentó India. Desde el público le dijeron por qué estaban allí: “¡Por guapa y por lo bien que cantas!”, le gritaron. “¿Quiénes son los que venís esta noche de acompañantes? Sé que algunos vienen un poco obligados y están aquí aguantando el tirón, pobrecitos”, continuó India. Luego llegó una de las anécdotas del concierto: “Me ha pasado una cosa por Twitter”. Contó que una chica llamada Vanesa vendía ayer una entrada para el concierto porque su amiga se había rajado. La propia India retuiteó el mensaje, y le contestó así a Vanesa: “Dile a tu amiga que si viene contigo le dedico una canción, a ella y a ti”. La artista quiso localizar a Vanesa para saber si finalmente había ido con su amiga. “¡Está sola!”, le dijeron desde el público. La cordobesa retomó el concierto con Solo tú, tema dedicado a Vanesa y a quienes asistían como acompañantes.

SENTADA AL PIANO

India Martínez también cantó subida al piano. “Cada vez que me siento al piano es porque estoy a gusto de verdad. Canto canciones que no son mías pero que forman parte de mi vida desde siempre”. “Guapa” y “ole”, se volvió a escuchar, esta vez desde la pista.

En esta segunda parte el público disfrutó de temas como Ángel, que India cantó sentada en el borde del escenario. Antes de seguir con Olvidé respirar, la cordobesa invitó a crear un “cielo de estrellas” con la luz de los teléfonos móviles. Prácticamente todo el público acompañó así a este romántico tema, sin dejar de mover los brazos durante toda la canción. Después, la artista bromeó sobre las agujetas que iba a sufrir el público al día siguiente.

A las once de la noche, India anunciaba que se acercaba el momento de la despedida. Esta parte se abrió con una animada versión del popular tema Hoy de Gloria Estefan, y el público se animó a cantarla. India encaró la recta final del concierto con el tema 90 minutos, respondiendo a la petición que le hizo el público. Después se volvió a sentar en el cajón de percusión y propuso seguir con unos villancicos flamencos que el público acompañó con palmas.

Con Vencer al amor, la artista decidió bajar del escenario y se puso a recorrer la pista del Navarra Arena, llegando a detenerse incluso en una de las mesas para cantarle directamente a una de sus admiradoras. Finalmente, una entregada India se despidió de Pamplona con cantes por bulerías.