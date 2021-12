Miguel Tantos Sevillano: “Me siento muy bien al poder participar en un festival tan imaginativo”

Miguel Tantos Sevillano es un reconocido trombonista tudelano que ya cuenta con una importante proyección y reconocimiento internacional. Está especializado en la interpretación tanto de la música antigua como contemporánea. El músico tudelano, afincado en Londres, protagoniza junto a la Orquesta Ciudad de Pamplona el concierto ¡Orquesta, trombón...acción! del Festival Tubala Brass Week 2021. El concierto tendrá lugar hoy en la iglesia de Santa María de Olite (19 h).

¿Qué ha sentido al ser invitado a actuar en el Tubala Brass Week 2021 como uno de los eventos importantes del Festival?

Me siento muy agradecido tanto por invitarme el festival como por el esfuerzo que hacen. Hace cuatro años ya me contactaron para poder acudir pero me fue imposible por el trabajo. Y tener la oportunidad de poder intervenir en un festival así que se hace en tu propia casa es toda una suerte, algo que no pasa mucho

¿Cómo han ido preparando el concierto que van a ofrecer en Olite?

Mi participación ha sido porque alguien que ya estaba programado canceló a última hora y entonces me volvieron a llamar cuatro años después. Por eso no hemos tenido mucho tiempo de planificar. A eso se une que yo personalmente no he parado desde agosto ya que ciertamente ha cambiado muchísimo todo desde entonces. Pero a pesar de todo hemos podido preparar una pieza que hacía muchos años que quería tocar y que es del compositor austriaco del siglo XVII G.J. Allbrechtsberger. También hay que destacar la enorme variedad del programa con obras de Teleman, Vivaldi, Joni Mitchell, A.C. Jobim, Carlos Gardel y la tradicional “La Llorona” de México.

¿Un concierto con alguna particularidad especial?

Si, en los últimos años me he especializado en tocar con auténticos instrumentos históricos que fueron construidos en las mismas épocas de las propias obras. Lo voy a hacer con un trombón alemán que tiene más de 300 años. Va a ser muy especial poder hacerlo con esta Orquesta Ciudad de Pamplona porque ya he estado varias veces con ellos y son geniales. Muy activos en las redes sociales. Y a ellos les ha encantado poder hacer este concierto tan variado porque tenemos la misma idea, y misión divulgativa, de acercar al público la música de todas las épocas.

La música clásica puede ser más didáctica…

Así es. Llevo muchos años tratando de desterrar la idea de que hasta que no tienes 50 o 60 años no te acercas a la música clásica. Es una pena, hay que cambiarlo…

¿Cómo valora la existencia de un festival como el Tubala Brass Week, desde la tradición de viento y metal que hay en Navarra?

Es una maravilla lo que ha ido haciendo el festival en sus nueve ediciones para divulgar. No sólo a nivel nacional sino también internacional se les valora mucho. Tienen un gran criterio para que muchos estilos de música queden bien representados. Es muy importante su carácter didáctico Los conciertos y su enfoque son muy buenos. Creo que es un festival muy imaginativo y por eso me siento muy bien al poder participar en él.

De la la música antigua a la contemporánea… ¿al final siempre es mejor hablar de la música en palabras mayores?

Es así. Hay una tradición de encasillar la música. O eres pop o clásico, o eres jazz o de música antigua. Sigue la concepción de que la música clásica es muy elitista, un mal que a veces lo tiene algunos músicos que menosprecian otros géneros. Eso es hacerte daño a ti mismo y a la propia música.Siempre me ha gustado tocar músicas muy dispares. Soy muy feliz siendo free lance, haciendo un poco de todo.

¿Se ve en el futuro de nuevo en su tierra?

Me he construido una carrera en la que trabajo por toda Europa, así que podía vivir en cualquier sitio. Pero decidimos vivir en Londres porque está muy bien conectada. Viajamos mucho a Navarra, cada vez que los niños tienen vacaciones en el cole vamos a Tudela. No tengo la necesidad de volver, pero me encantaría compartir mi experiencia con otras generaciones de músicos. Debo mucho a Navarra y a toda mi gente.