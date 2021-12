Navarra cabe dentro de una pared

La fachada del Palacio de Navarra en Carlos III se convirtió este viernes al anochecer en una lo largo de toda la geografía de la Comunidad foral con motivo del 3 de diciembre. Las finas gotas empapaban los paraguas de los navarros durante la cuenta atrás proyectada en el edificio. Quedaban once minutos y parte de los viandantes que pasaban se paraban. La vía comenzó a llenarse. Unos se agrupaban junto al proyector para ver el espectáculo lo más perfecto posible, otros esperaban pegados a la pared del edificio de enfrente para no mojarse. La mayoría de ellos no sabían qué iba a ocurrir en esa fachada y les pilló por sorpresa.