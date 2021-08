Juanito Makandé : “Camarón ha sido la banda sonora de mi vida”

Juan Medina Herranz, mejor conocido como Juanito Makandé regresa a la capital de la Comunidad foral con un concierto que promete “sorprender al público incluso estando sentado”. Aunque tiene a Camarón de la Isla cono máximo referente, a Juanito Makandé no le gusta catalogarse como un artista flamenco, sino como un ‘cantautor andaluz’ a secas que le gusta fusionar diversos géneros musicales.

Esta no es la primera vez que se sube a un escenario en Pamplona. Poco antes de que empezara la pandemia, en 2019, visitó la sala Zentral.

Si, es cierto. No se que pasa ahí, pero la gente del norte con la gente del sur siempre nos entendemos muy bien (risas). Yo estoy muy contento de volver, y hacerlo además con el Flamenco on Fire. Cuanto te encuentras con gente que trata la música con tanto cariño y respeto, se agradece muchísimo. Me consta bastante que el Flamenco on Fire lucha por la música y la cultura, y todos los años tienen un cartel del que forman parte artistas a los que admiro.

El domingo 29 es su turno de subirse al escenario de la Ciudadela. ¿Con qué va a sorprender Juanito Makandé a su público?

Vamos a actuar en un formato muy especial. Llevamos a Toni Cuenca al contrabajo y a Josep Pou al piano, que son dos músicos que se han incorporado recientemente a la banda. También vienen Fran Cortés con la guitarra flamenca y Enrique Rodríguez con la trompeta. Es un concierto pensado para que la gente que esté sentada lo pase bien. Yo creo que el público va a disfrutar bastante. Es un espectáculo realmente bonito.

En este concierto toma gran protagonismo su último álbum, La Raíz del Viento, una colección de canciones que celebra sus veinte años en la industria musical.

Exacto. Este 2021 cumplo veinte años como músico. Saqué mi primer trabajo allá por el 2001, que salió en cinta de cassette y todo (risas). Por eso, este año he querido sacar dos discos. El primero que salió es La Raíz del Viento, un disco bastante íntimo grabado en directo, y ahora en octubre sacamos el segundo, Folklore sintético, que prácticamente es todo lo contrario. Un estilo más vanguardista. ¡Qué mejor manera de celebrar estas dos décadas que haciendo más música!

¿El Juanito Makandé niño esperaba convertirse en el artista que es hoy en día?

No sé si llegar hasta donde estoy, pero si que tuve un momento clave con el que me dí cuenta que quería ser artista. Una vez, mi padre vino a recogerme al colegio y de vuelta a casa puso una cinta de cassette con varios artistas entre los que estaba Camarón de la Isla. En el momento en el que sonó Como el agua, tuve una sensación muy fuerte. Me dejó muy sorprendido con tan solo 11 años. Fue cuando me di cuenta de que yo también quería transmitir a la gente lo mismo que había sentido escuchando aquella canción. Puedo decir que Camarón ha sido la banda sonora de mi vida.

Camarón ha sido su influyente musical, pero ese gusto por la música ¿viene de familia también?

No. En mi entorno familiar no estaba la música. Mi padre quería que estudiara en la universidad, pero no se dio cuenta que yo era un niño muy creativo y sensible. El gusto por la música lo cogí en la Línea de la Concepción, en la calle, ya que me crié entre gitanos (ríe).

Con el paso de los años decidió convertirse en un artista independiente, sin ningún tipo de respaldo discográfico. ¿No fue una decisión arriesgada?

Arriesgada fue un rato. Pero he de decir que con la empresa que trabajé me llevé una decepción. No me gustaba como trataban la música. Por fortuna comenzó a desarrollarse internet y encontré muchas plataformas donde mostrar mi trabajo. Cuando por fin me ví siendo dueño de mi historia fue una alegría inmensa. Al final el tiempo me ha terminado premiando.

Le ha terminado premiando con seis discos en el mercado. ¿Puede verse algo de Sueña, su primer álbum, en su último trabajo?

Cualquier cosa que hago lleva mi sello, inevitablemente, pero sí que es verdad que entre ambos discos noto evolución y madurez. Con Sueña quise demostrar que sabía de todo. He pasado por diversas evoluciones porque soy alguien muy inquieto. Ahora llevo dos años estudiando por mi cuenta la guitarra flamenca más a fondo, intentando entender la armonía, por ejemplo.

¿Siempre ha sido un músico autodidacta?

Por desgracia sí. Con los años me doy cuenta de lo preparados que están los chavales que han estudiado en el Liceu de Barcelona o en conservatorio del País Vasco, por ejemplo. Me dan envidia, envidia sana eso sí. Pero es verdad que he tenido la suerte de toparme con unos músicos tremendos de flamenco o de jazz de los que he podido aprender.

¿Un ejemplo de alguno de estos últimos?

Tengo muchos. He tenido la suerte de colaborar con músicos como Antonio Rey. También cumplí el sueño de que Jose Miguel Carmona grabara algo en un CD mío. Antonio Carmona, Tomasito...etc. Todos ellos son seres de luz.

Durante el confinamiento vio la luz su sencillo Domingo Eterno, una canción inspirada en los días de encierro. Más allá de lo evidente, ¿cual es la historia que hay detrás?

Fue una situación muy excepcional. De repente, después de diecinueve años sin estar más de un mes en una misma ciudad, me ví encerrado durante tres meses. Decidí llamar a la canción Domingo eterno porque parecía que siempre estaba en domingo (risas). Durante esa semana la gente estaba haciendo cosas increíbles a nivel artístico, y quise aportar mi granito de arena.

A partir de ahora, ¿volverá a su vida nómada?

Yo creo que la pandemia ha servido para reflexionar acerca de la escala de valores de cada uno. Ya no tengo ganas de hacer esas giras inhumanas de tantos kilómetros. Creo que hay que trabajar para vivir, no al revés.