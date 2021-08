La unión de la guitarra y el cante de Pepe Habichuela y Kiki Morente ilumina Estella en el festival F on Fire 

Estella/Lizarra vivió hoy la segunda de las fechas del ciclo F on Fire, la apuesta de la Fundación Flamenco on Fire para llevar el flamenco a distintos puntos de la geografía navarra más allá del festival Flamenco on Fire, tras una primera fecha en Viana con Pastora Galván y Jesús Carbonell. En esta ocasión, fueron dos representaciones de cante y toque de guitarra las que se pudieron vivir en dos rincones emblemáticos e históricos de la localidad, dos representaciones de la tradición y la renovación en la escena flamenca actual.

En el escenario de los Jardines del Espacio Cultural Los Llanos, con todas las entradas agotadas, se unieron dos generaciones de artistas, ambas pertenecientes a linajes históricos de este arte. La guitarra de Pepe Habichuela, historia viva del flamenco, junto al cante de Kiki Morente, continuador del legado del maestro Enrique Morente y representante de una sensibilidad flamenca contemporánea, actuación a la que se unió con su percusión José Manuel Ruiz Motos “Bandolero” en un espectáculo que tendió lazos entre el pasado y el presente, la tradición y la innovación: taranta, la caña, seguiriya, alegrías, granaína, tientos, tangos, bulerías y, en homenaje a Enrique Morente, “Aleluya”.

Antes, la jornada había comenzado con el concierto de Ángel Ocray y Luis Chaves 'El Piti', también con todas sus localidades agotadas, en otro rincón singular de Estella/Lizarra, la Plaza de San Martín Enparantza. A ellos de unió Nadia Redín con sus palmas, tacones y jaleos. Uno de los mayores talentos del flamenco de Navarra, Ocray se unió al guitarrista extremeño para rendir homenaje al maestro Sabicas, Julián Gayarre, Pablo Sarasate y las fiestas de San Fermín, sin olvidar los recuerdos a Luis de la Pica o a Ray Heredia, en un recital repleto de tradición y respeto por el pasado.

El ciclo F on Fire, que tendrá continuidad el próximo día 22 de diciembre con el concierto de India Martínez en el Navarra Arena, entrega ahora el testigo a Flamenco on Fire 2021, con una VIII edición que, del 25 al 29 de agosto de 2021, llenará los escenarios y calles de Pamplona/Iruña y Tudela/Tutera de algunas de las propuestas más destacadas de la escena flamenca actual. Las entradas para Flamenco on Fire 2021 están disponibles en la web www.flamencoonfire.org.

Bajo el lema #OnfireResponsable, se han establecido las directrices y recomendaciones COVID-19 aplicables a todas las actuaciones y están disponibles a través de la web oficial del festival.