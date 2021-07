David Dorantes: "Más allá del teclado, el piano tiene más mundos por explorar"

Estaba destinado a ser guitarrista, como su padre (Pedro Peña), pero se enamoró del sonido del piano cuando empezó a tocarlo en casa de su abuela, la cantaora María la Perrata. Creador de temas como Orobroy, considerado el himno de Andalucía, Dorantes regresa a Pamplona para presentar Identidad, su trabajo más íntimo, donde está descubriendo el placer de estar a solas con el piano, un instrumento que sigue investigando.

¿Contento de volver a la tierra de Sabicas?

Sí, es un lujazo visitar la tierra de este gran maestro. Para mí, Sabicas es como el Mozart o el Beethoven de la música flamenca. Pamplona es una de las catedrales porque yo siempre he sido un enamorado de Sabicas.

Su séptimo disco, Identidad, es su trabajo más introspectivo. ¿Por qué sintió la necesidad de mirarse hacia dentro?

Necesitaba sentir la conciencia o tener un conocimiento más exacto de quién soy y por qué soy así. Hago un recorrido por mi identidad cultural, con una mirada hacia mis adentros. También rescato mis recuerdos y las emociones que me generan. En la vida de cualquier persona, sea artista o no, hay un momento en que es necesario hacer ese análisis para conocerse mejor.

En este trabajo pone música a pasajes muy concretos de su vida, remontándose a su primera niñez en Lebrija.

Mi padre era maestro de escuela y tenía una casa en linde con el campo. Allí había unos trigales preciosos, un horizonte muy bonito... Yo solía jugar allí. Tengo recuerdos muy bonitos. Por las tardes, mientras mis padres dormían la siesta, yo me escapaba en bicicleta y a lo mejor me iba a dos kilómetros de distancia. Yo tendría ocho años y para mí aquello era una aventura. Cada día intentaba llegar más lejos. Me gustaba mucho esa sensación de ir descubriendo caminos, de entrar en terrenos desconocidos.... Fue algo importante en mi vida, que luego ha marcado mi forma de ser.

Esa inquietud por explorar nuevos caminos ha sido también el ‘leit motiv’ de su carrera musical.

Todo lo que yo hago, todas mis creaciones y composiciones, están continuamente armonizadas con mi forma de ser. Trato de abrir caminos y encontrar cosas nuevas, intentando siempre ir más allá.

Su vida como músico parecía predestinada a la guitarra, siguiendo la tradición familiar. ¿Cómo descubrió el piano?

Cuando tenía 4 o 5 años, yo iba a casa de mi abuela (la cantaora María la Perrata) y me iba ‘flechao’ a un piano que ella tenía debajo de una escalera, ¡hasta se me olvidaba darle besos a mi abuela! Lo había comprado mi abuelo para que mi padre y sus hermanos tocaran algo, pero estaba allí abandonado. El sonido de aquel piano me cautivó. Luego, cuando destinaron a mi padre a Sevilla, perdí el contacto con aquel piano, pero me ponía discos de Supertramp o de Keith Jarrett, donde había mucho piano, entonces me ponía sobre la mesa y soñaba con que yo era el pianista. Me ponía a tocar sobre la mesa, imitando el sonido que me iba llegando.

Todo dio un giro el día que su padre llegó a casa con un piano de pared, un pasaje al que también dedica un tema en Identidad.

Sí, mi padre estaba en una carpintería y descubrió que allí había un piano aeolian de Nueva York, de 1910, que todavía lo tengo. Lo compró, y cuando yo vi entrar aquel piano por la puerta de mi casa, dejé totalmente abandonada a la guitarra. Como éramos cinco hermanos, tocábamos el piano a turnos, media hora cada uno. Con el tiempo, mis hermanos se fueron yendo y yo me quedé con todas las medias horas.

El siguiente paso fue entrar en el Conservatorio de Sevilla. ¿Allí descubrió un mundo nuevo?

El flamenco era el lenguaje que yo había aprendido a hablar desde pequeño, en él me sentía como pez en el agua, pero en el mundo del flamenco no había profesores de piano y entonces me tuve que ir al Conservatorio para coger la técnica del instrumento y para estudiar la gramática de la música universal. Aquello fue muy enriquecedor, hasta que al final me hastié un poco de esa disciplina.

¿Cuántos años aguantó?

Llegué hasta octavo curso, pero antes del último examen tuve una discusión con una catedrática del Conservatorio, porque ella no quería que yo tocara flamenco. Yo ya estaba cansado del clásico, y me puse a tocar en el aula por bulerías, soleás, seguiriyas... Aquella profesora me escuchó por el pasillo, me ‘bronqueó’ y entonces decidí no volver al Conservatorio.

¿El ponerse a tocar música flamenca al piano dentro de aquella aula fue como lanzar un grito de rebeldía?

Sí. En aquella época, el flamenco no entraba dentro de los Conservatorios, no estaba muy buen visto. Tampoco estaba el jazz. Para mí no tenía sentido que el mundo de la música clásica estuviera tan cerrado, porque creo que un músico tiene que tocar de todo. Ahora es muy diferente, porque los músicos clásicos se han abierto un montón.

En su disco incluye el tema La ciudad, un homenaje a la convivencia y la interculturalidad. ¿Eso le ha hecho evolucionar como músico?

Sí, eso también lo reivindiqué en el disco Sin muros, donde apelaba a la empatía, a no quedarse en la superficie a la hora de ver las actitudes de los otros o de conocer otras culturas. Mis padres siempre me inculcaron el respeto a los demás, el ser flexible en la vida y tratar de entenderlo todo. Cuando yo pasé a vivir a una gran capital como Sevilla, imagínate, aquello fue un cambio brutal en mí y por eso lo dejo reflejado en Identidad. Yo venía de un campo de trigales y me encontré con el olor de los tubos de escape, el bullicio...

¿Alguna otra ciudad que le haya marcado?

Tokio fue muy especial. Allí sentí realmente el cambio en la forma de ser de los japoneses. Me gustó muchísimo su educación, su respeto... Además, los japoneses sienten una conexión tremenda con el mundo del flamenco. Yo he visto a guitarristas y cantaores japoneses que hacen un flamenco tremendo. Es muy curioso. Quizá admiran el flamenco porque es un arte muy pasional, que sale de las entrañas. Quizá a ellos el flamenco les haga volar un poco. Creo que es necesario ampliar tu visión del mundo, el saber que hay gente con una escala de valores diferente a la tuya... Cuando viajo a otras ciudades, lo que más me interesa de cada lugar son las personas: su forma de moverse, de sentir y de vivir el día a día. Todo esto te enriquece muchísimo y te hace más flexible.

Hablando de descubrir otros mundos, en plena pandemia lanzó La Roda del Viento, una epopeya musical en clave flamenca que narra la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. ¿Componer esta obra ha sido una hazaña musical?

Ha sido increíble. Cuando me lo encargó la Bienal de Flamenco de Sevilla, empecé a leerme el diario de Antonio Pigafetta (cronista de la expedición) para analizar todo lo que aquellos marineros pudieron sentir en aquel viaje. Es algo que nunca había hecho, el componer una obra para una orquesta de cámara y una coral flamenca. Sí, fue una hazaña. Me gustó muchísimo hacerlo y también me divertí muchísimo.

¿Le llevó mucho tiempo componer una obra tan grande?

Me llevó más tiempo el pensarlo, el tenerlo claro todo, que el empezar a escribirlo. Todos los días me despertaba sobre las seis de la mañana, y sin levantarme de la cama, me ponía a pensar en todo lo que había leído sobre la expedición de Magallanes y Elcano. Era como si yo estuviera haciendo el viaje. Se puede decir que yo también di la vuelta al mundo desde el borde de mi cama. Cuando empecé a componerlo, tardé dos meses. Tardé muy poco porque ya lo tenía todo pensado, con muchas anotaciones. Fue increíble que me saliera tan rápido.

¿No será porque tiene un talento increíble?

No, no creo, qué va, qué va... Por eso no.

¿Qué fue lo que más le impactó del diario de Pigafetta?

Me pareció increíble que fuera dibujando las nuevas especies de animales que se iban encontrando. Luego también contó momentos muy duros, como aquella larguísima travesía por el océano Pacífico donde los marineros se iban muriendo de escorbuto. Pasaron mucho tiempo a la deriva, se comían el cuero mojado en agua... Hay cosas tremendas. En los conciertos, vamos contando la historia de este viaje, el público se mete dentro y también lo disfruta. Eso es muy bonito.

Volviendo a Identidad, ¿para usted es algo novedoso el estar dando conciertos a solas con el piano?

Sí. También hay otros momentos en los que improviso muchísimo. Estoy como un niño chico con un juguete, me encanta la experiencia de estar solo ante el piano. Creo que es la mejor forma de poder ir hacia uno mismo. Es un reto que me encanta. Incluso me estoy haciendo mucho más amigo del piano. Antes era algo más enemigo.

¿En qué sentido veía al piano como un enemigo?

Llegó un momento en que yo pensaba que el piano era tan solo un instrumento, como si fuera un ordenador o una máquina de escribir. Me servía para expresar lo que yo siento, y no le daba más importancia. Yo pensaba que la mente del instrumentista o creador era mucho más importante, y muchas veces me olvidaba del instrumento. Ahora que estoy a solas con el piano, le estoy dando más importancia, estoy investigando sobre sus sonidos, sus características técnicas... Ese juego me está llenando aún más.

Después de toda una vida investigando a fondo el mundo del piano, ¿todavía tiene secretos para usted?

Sí, eso es. Quiero sacarle aún más de las tripas. Por eso también lo toco por dentro, lo uso de percusión, uso otros sonidos que tiene el piano... Más allá del teclado bicolor, hay otro mundo dentro del piano que me gusta explorar. Estoy empezando a unirme más al piano que antes. Intento exprimirlo al cien por cien.

Después de trabajar con tantísimos artistas de primer nivel, ¿qué sueño le queda por cumplir?

Uf, me queda muchísimo por hacer. Yo voy caminando y voy descubriendo a otros músicos. A la hora de tocar con alguien, para mí es importante que seamos amigos antes, que podemos estar sentados en una mesa hablando de lo que sea: de filosofía, de física cuántica, de los niños... Que estemos hablando y que estemos en la misma sintonía. Si ahí falla, ya te digo yo que en la música también fallará. A mí no me van las cosas muy pensadas, el “quiero tocar con tal persona”. Creo que es más bonito y real el que se cruce en tu camino alguien con quien surja una sintonía especial.

¿Y le ha pasado alguna vez el que alguien le haya deslumbrado como artista y después no se haya producido esa sintonía?

Alguna vez me ha pasado, pero muy poco. Más bien me han pasado cosas bonitas, el haber soñado con poder tocar con ciertos artistas y luego se me ha cumplido. Me pasó con el contrabajista Renaud Garcia-Fons. De pequeño me escuchaba todos sus discos y luego toqué con él, o con la cantante Noa... Incluso también se me han cumplido sueños como el de tocar en el Festival de Jazz de Montreal. Recuerdo cuando estudiaba piano en mi habitación de 2x2 metros, donde yo tenía mi piano vertical... Yo decía: “Alguna vez tocaré en el festival de Montreal...”. ¡Y toma ya! Lo conseguí.