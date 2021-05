Los 8 peores resultados de España en Eurovisión: puntuaciones y actuaciones

Actualizada 21/05/2021 a las 11:11

Hasta la fecha han sido 60 las participaciones de España en Eurovisión. En 1968 Massiel nos llevó a lo más alto del podio con su mítica canción ‘La, la, la’. Un año después, Salomé revivió el triunfo español al ritmo de ‘Vivo cantando’, en el famoso cuádruple empate con Países Bajos, Reino Unido y Francia. Sin embargo, nuestra carrera musical en Eurovisión nos ha dejado también otros sinsabores como todas aquellas veces en las que hemos ocupado las últimas posicione de la lista. Repasamos las actuaciones con las que hemos pasado a la historia de este certamen televisivo por la baja puntuación obtenida.

Víctor Balaguer: puestos 13º de 16º, con 0 puntos

Víctor Balaguer interpretó 'Llámame', un tema compuesto por Miguel Portoles, en la edición celebrada en 1962 en Luxemburgo. En aquella edición, España empató con Bélgica, Austria y Países Bajos, con 0 puntos.

Conchita Bautista: puesto 15º de 18º, con 0 puntos

Conchita Bautista no solo fue la primera mujer en representar a España, sino que además tuvo el privilegio de participar dos veces en el festival de Eurovisión. La primera vez en Cannes en 1961, obtuvo el puesto número 9, con el popular ‘Estando contigo’. Y la segunda, en Nápoles en 1965, quedando en el 15 puesto de 18 con el tema ‘Qué bueno, qué bueno’, de Antonio Figueroa.

Remedio Amaya: 20º de 20º, con 0 puntos

La cantaora flamenca defendió sobre los escenarios de Eurovisión 'Quién maneja mi barca', compuesta por Isidro Muño y José Miguel Evóras. En aquella edición de 1983 celebrada en Múnich la sevillana no recibió ni un solo voto.

Lydia Rodríguez: 23º de 23º, con 1 punto

'No quiero escuchar', compuesto entre Carlos López, Adolfo Carmona, Fernando Rodríguez y Alejandro Piqueras, fue el tema elegido por Lydia Rodríguez para el certamen celebrado en Israel en 1999. España acabó en la última posición, solo recibió un punto, de Croacia.

Manel Navarro: último puesto, 5 puntos

El cantante y guitarrista español participó en la edición de 2017 en Kiev con el tema 'Do It for Your Lover'. Aunque su actuación, en la que salió vestido de gallo, le llevo al último puesto, obtuvo un total de 5 puntos.

El Sueño de Morfeo: 25º de 26º, con 8 puntos

El grupo de Raquel del Rosario participó en la edición de Malmö (Suecia) en 2013. 'Contigo hasta el final' solo logró 8 puntos quedándose en penúltima posición de entre los 26 países participantes.

Las Ketchup: puesto 21 de 24, 18 puntos

En la edición de Eurovisión 2006 en Atenas, Las Ketchup y su 'Un Bloody Mary' obtuvieron 18 puntos y quedaron en el puesto 21 de un total de 24 participantes.

Soraya Arnelas: penúltimo puesto, 23 puntos

La cantante española participó en la edición de Eurovisión 2009 en Moscú. 'La noche es para mí' sumó 23 puntos, dejando a España en penúltima posición de entre los 25 países que alcanzaron la final.

