Qué hacer este fin de semana en Navarra

Actualizada 30/12/2020 a las 21:44

Jueves, 31 de diciembre

Navidad

‘Jubilate Deo’. Coro & Ensemble In Tempore Abesbatza Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos). 19.30 horas. Concierto basado en la citada obra que expresa y el júbilo y la alegría descrita en el texto litúrgico latino del tradicional Salmo 100 en siete idiomas diferentes: latín, hebreo, árabe, mandarín, zulú, español e inglés. Un homenaje universal a la vida (no a las creencias) que transmite sentimientos de emoción, celebración y festjeo. Ciclo Concierto en iglesias. Entrada libre hasta completar el aforo.



Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.



‘Cuento de Navidad’ Sala Principal de Baluarte. 19.30 horas. Fundación Baluarte, Orquesta Sinfónica de Navarra y Ópera de Cámara de Navarra se unen en esta coproducción dirigida a públicos de todas las edades. Se trata de una versión renovada que mantiene la esencia de la historia y la música, creadas por Pablo Valdés e Iñigo Casalí respectivamente, a partir del cuento tradicional de Charles Dickens. Enmarcada en la programación del ciclo Baluarte Txiki 2020-2021. Las entradas cuestan 20€ y se pueden adquirir a través de los canales habituales: www.baluarte.com y taquillas de Baluarte. Además, como en las ediciones anteriores de Baluarte Txiki, se ha puesto a la venta el pack familiar (2 mayores + 2 menores) por 63€, disponible solo en la taquilla. El espectáculo tiene una duración de 70 minutos y está recomendado a partir de 6 años.

Concierto de Villancicos Plaza del Castillo. 18.30 horas. Concierto a cargo de La Pia Unión de Auroros de Santa María de Pamplona.

Carroza de los carteros reales Parque de Antoniutti. 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. Recogida de la carta a los Reyes Magos.

Música

Felipe Carbajal "Gussy" Civican. 19 h. El cantautor navarro Gussy, en concierto acústico, hará un recorrido por las canciones de sus cuatro trabajos en solitario con composiciones que navegan entre el folk, el country y la canción de autor.

Con niños

‘El espíritu de la Navidad’ Civican. 18 h. Propuesta de narración oral, con Estefanía de Paz, dirigida al público infantil de 4 a 11 años, acompañados de una persona adulta. Angelines “la pelines” es el espíritu de la Navidad. Un ángel despeinado y despistado que se dedica a repartir cuentos e ilusión allá por donde va.

‘Romeo my pet dragon’ Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Villava. 12 horas. Cuentacuentos en inglés. Narración oral a cargo de Virginia Moriones. Entrada libre, previa retirada de invistación desde 20 minutos antes de la función.

‘Circo Vivo-Vivo’ ‘Bizi-bizi zirkua’ Centro cultural de Noáin. 12 horas. Espectáculo a cargo de los payasos Kiki, Koko y Moko. Canciones, bailes, fiesta, disco-rap y juegos participativos en el mismo espectáculo. Entrada: 3 euros.

‘Estás en babia’ Teatro infantil. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 18 horas. Espectaculo cuya protagonista es Julia, una niña que no se centra y que parece vivir en su mundo. La obra se convierte en un canto a la imaginación, a la capacidad que tenemos todos y todas por transformar la realidad que menos nos gusta. Premio a la Creación Artística Ayuntamiento de Pamplona 2019. Puesta en escena a cargo de Producciones Maestras. A partir de 5 años. Entrada: 5 euros (taquilla) y 3 euros (anticipada).

‘Espectáculo Infantil Casa de Cultura de Murchante. 17.30 horas. Magia, monólogos, guiñol, globoflexia, etc. A cargo de Comiclown. Entradas 1 euro socios de la Apyma y 2 euros no socios.

‘¡Scratch Junior!’ Centro Ematic.17.30 A 19 horas. Para niñas de 8 a 12 años. Ematic es un centro de información, formación, consulta y apoyo para fomentar el uso y producción de contenidos digitales entre las mujeres y las niñas, con el objetivo de eliminar la brecha digital para avanzar hacia la igualdad. Las inscripciones comenzarán el lunes, 21 de diciembre, y se extenderán hasta el miércoles 23. Pueden realizarse en el teléfono del centro 948224594. El horario de atención es de 10 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas. Las plazas se adjudicarán por sorteo el 24 de diciembre. Tendrán preferencia las menores empadronadas en Pamplona.

‘La siembra de los números’ Escuela Navarra de Teatro. 18.30 horas. Dos niñas, un libro de matemáticas, el campo 72, un barco con destino a Europa... Y las palabras que encierran secretos muy gordos.La acción transcurre en la región de Lambayeque (Perú), entre el campo de algodón y el mar… Y en la memoria o en los sueños. El tiempo es el que tarda en crecer lo sembrado o lo que tarda un verano… La siembra de los números es un texto que destaca por la maestría y la madurez con la que combina la fuerza dramática, la calidad literaria y la delicadeza. Trata con mucha sutileza temas actuales y “duros”, de niñas y niños reales, como la explotación infantil, el abuso y la violación o el abandono. Público a partir de 7 años. Duración 60 minutos. Entrada 7 euros en taquilla y en página web.

‘Nilo, un pequeño vampiro’ Casa de Cultura de San Adrián. Obra de teatro en la que se trata sobre la amistad entre personas diferentes a través de Niko, un vampiro que no encaja en la idea de vampiro, y la niña Anika, que se convertirán en inseparables y vivirán distintas aventuras. A cargo de la compañía Tdiferencia. Dirección: Maite Redín. Entrada: 3 euros.

‘Échale cuento… ¡Y juega!’ Escuela Navarra de Teatro. De 11 a 13 horas. Actividades para niñas y niños de 4 a 9 años, pensadas para acercarse al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa, integrando los diferentes lenguajes y creada en torno a diferentes cuentos y narraciones para cada sesión. El precio de cada sesión son 4 euros. Precio abono para las 4 sesiones es de 12 euros. Venta de entradas: en taquilla, de las 10:30 h. a las 11:00 h., los días de las sesiones. Las sesiones son diferentes cada día: se puede venir un día o los que se quieran.

‘Palabras pintadas’ Biblioteca Pública de Milagrosa. 11 a 13 horas. Taller infantil para niños y niñas de 6 a 12 años. 12 plazas. Dirección artística del taller: Lola Azparren. Plazas limitadas, inscripciones en biblimil@navarra.es / teléfono. 948 24 54 60.

‘Hansel y gretel, el musical’ Teatro Gayarre. 12 y 18 horas. Perdidos en medio de un bosque oscuro y tenebroso los pequeños Hansel y Gretel se adentrarán en un fascinante y peligroso viaje con el único objetivo de encontrar el camino que los guíe a casa. Pero una vez inmersos en esta aventura, una lámpara los conducirá hasta una caseta mágica hecha de golosinas y chocolate, pero… Entrada 8 euros. Duración 60 minutos.

‘La leyenda de los momotxorriak’ Civivox Mendillorri. 19 horas. Teatro. Dejad que los momotxorriak os rocen la piel con sus alas... Tal vez así, podáis verlos y esos pequeños seres cuya leyenda se pierde en la noche de los tiempos, dejen caer sobre vosotros su magia. A cargo de la compañía La Nave Teatro. Para público mayor de 6 años. Ciclo Navidades mitológicas. Entrada: 3 euros, con inscripción previa en la red Civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

Maratón de cuentos Biblioteca Pública de la Txantrea. 11 horas. Se contará con la actuación de Pantxika Lamur. Para apuntarse hay que hacerlo en la propia biblioteca o contactando con las redes sociales del festival Brif Braf Bruf.

Cine

‘El inocente’ Filmoteca de Navarra. 18.30 horas. Dentro del ciclo ‘Luchino Visconti esencial’. Giuliana Hermil es una mujer asentada en el convencionalismo de un matrimonio que siente roto, puesto que sospecha que su marido, Tullio Hermil, tiene una amante. Último largometraje dirigido por Luchino Viconti quien fallecería nada más acabar el rodaje, el cual realizó ya en un estado de grave enfermedad. Entrada 3 euros.

Proyección del documental de El Drogas Casa de Cultura de Viana. 19 horas. Entrada 3 euros.

Teatro

‘¡A carcajadas!’ Casa de la Juventud de Pamplona. 19 horas. Monólogo y humor con Charlie Díaz, cómico de Pamplona con más de 14 años de experiencia sobre los escenarios. Su comedia no deja indiferente. Ciclo Ven a la Casa por Navidad. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 9 horas del día anterior.

Otros

‘Bram. Campo de refugiados’ Planetario de Pamplona. 10 horas. El Instituto Navarro de la Memoria presenta la exposición de fotografías realizadas por Agustí Centelles para recordar a aquellas personas que emprendieron el exilio para, en muchos casos, no regresar nunca.

‘Privacidad y videojuegos’ Casa de la Juventud. 12 horas. Inés Úzqueda, graduada en Sociología y especialista en Privacidad y redes, aficionada a los videojuegos y el mundo del ocio digital hará un recorrido por lo que supone aceptar los términos y condiciones de un videojuego o servicio, explicará el contenido de cláusulas que a veces no son inteligibles para los jugadores y recordará los aspectos básicos relacionados con la protección de datos personales y cómo éstos afectan a aquellos que juegan.

‘Psicología y bienestar en tiempos de Covi’ Casa de la Juventud de Pamplona. 19 horas. Talleres formativos dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años que abordan diferentes temáticas relacionadas con la actual situación derivada de la COVID-19. Impartido por Idoia Ángel, responsable de la Asesoría Psicológica. Inscripción previa.

Jueves, 31 de diciembre

Navidad

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

‘PLANETEC Especial Navidad’ Planetario de Pamplona. 12 horas. Sesión combinada que incluye película y actualidad astronómica navideña. Duración 90 minutos.

Carroza de los carteros reales Plaza del Castillo. 11 a 14 horas. Recogida de la carta a los Reyes Magos.

Música

Pasacalles con los gaiteros de Barañáin Distintas plazas de la localidad. 11 horas.

Con niños

‘Palabras pintadas’ Biblioteca Pública de Milagrosa. 11 a 13 horas. Taller infantil para niños y niñas de 6 a 12 años. 12 plazas. Dirección artística del taller: Lola Azparren. Plazas limitadas, inscripciones en biblimil@navarra.es / teléfono. 948 24 54 60.

Viernes, 1 de enero

Navidad

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

Concierto de Navidad con exposición del Santísimo Iglesia de San Ignacio de Pamplona. 20 horas. Concierto del Dúo Alianza. Posterior Eucaristía a las 21 horas.

Sábado, 2 de enero

Navidad

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

Concierto de In Tempore Abesbatza -Coro y Ensemble- Iglesia de San Pedro de Mendigorría. 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Carroza de los carteros reales Taberna Horno, Plaza del Vínculo, 5, Pamplona. 11 a 14 horas y 17 a 20 horas. Recogida de la carta a los Reyes Magos.

Concierto de villancicos del Dúo Alianza Iglesia de San Miguel de Pamplona. Eucaristía a las 20 horas y después el concierto de villancicos.

Con niños

‘Cuento de magia’ Auditorio de Barañain. 12 horas. Teatro en castellano a cargo de Iluna Producciones.

‘La siembra de los números’ Escuela Navarra de Teatro. 18.30 horas. Dos niñas, un libro de matemáticas, el campo 72, un barco con destino a Europa... Y las palabras que encierran secretos muy gordos.La acción transcurre en la región de Lambayeque (Perú), entre el campo de algodón y el mar… Y en la memoria o en los sueños. El tiempo es el que tarda en crecer lo sembrado o lo que tarda un verano… La siembra de los números es un texto que destaca por la maestría y la madurez con la que combina la fuerza dramática, la calidad literaria y la delicadeza. Trata con mucha sutileza temas actuales y “duros”, de niñas y niños reales, como la explotación infantil, el abuso y la violación o el abandono. Público a partir de 7 años. Duración 60 minutos. Entrada 7 euros en taquilla y en página web.

Ene Kantak ‘Liluragarria, gorputz barrura goaz’ Teatro Gayarre. 12 y 18. Obra de teatro en euskera dirigida principalmente al público infantil, en la que a través de canciones y coreografías, los personajes Nere y Eneko, emprenderán un viaje fascinante a través del cuerpo humano. Entrada 8 euros. Duración 90 minutos.

‘El cielo de Cloe’ + cielo en directo Planetario de Pamplona. 16.30 horas. Película y explicación del cielo de hoy en directo. Duración 60 minutos.

‘Pirados en la isla del Tesoro’ Teatro de Villava. 17.30 horas. Espectáculo teatral que gira en torno a dos piratas chiflados, un mapa robado, una isla, una pirata mala y otra torpe. Toda una aventura para reir y cantar. A cargo de Iluna Producciones. Dirección: Miguel Goikoetxandía. Entrada: 5 euros.

‘La lógica de lo imposible’ Casa de Cultura de Valtierra. 18 horas. Aquí solo hay una regla y es que no hay nada imposible. Durante más de una hora “lo imposible se puede hacer realidad”. Precio anticipada 3,50 euros. Precio en taquilla 4 euros.

‘Las aventuras de la intrépida Valentina’ Centro cultural de Corella. En una tranquila ciudad cercana al Valle Tenebroso vive Valentina, una joven inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque “no son de chica” y no para de meterse en líos. 18 horas. Entrada 3 euros.

Música

Concierto de Jorge García Casa de Cultura de Viana. 19 horas. Entrada 6 euros.

Otros

‘PLANETEC Abuela Tierra’ Planetario de Pamplona. 12 horas. Sesión combinada que incluye película, explicación del cielo en directo y actualidad astronómica. Duración 90 minutos.

EKomercado Andenes de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. De 9.30 horas a 14 horas. Además, a las 11 horas habrá pintacaras.

Domingo, 3 de enero

Navidad

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

Recepción de los Pajes Reales Casa de Cultura de Murchante. 17.30 horas. Para evitar aglomeraciones los nacidos de 2020 a 2018: 17.30 horas. Nacidos en 2017 y 2016: 18 horas. Nacidos en 2015 y 2014: 18.20 horas. Nacidos en 2013 y 2012: 18:40 horas. Nacidos en 2011 y 2010: 19 horas.

‘Jubilate Deo’ Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Concierto de In Tempore Abesbatza -Coro y Ensemble-. Un homenaje universal a la vida que transmite sentimientos de emoción, celebración y festejo; una obra alegre y exuberante pero también reflexiva e introspectiva. Compuesta en 2016 por el joven compositor Dan Forrest (New York 1978). Entrada en taquilla o en https://es.patronbase.com/_Villava/Productions.

Carroza de los carteros reales Plaza del Castillo. 11 a 14 horas. Recogida de la carta a los Reyes Magos.

Concierto de villancicos del Dúo Alianza Iglesia de Acedo. Ecuaristía a las 13.15 horas y posteriormente será el concierto de villancicos.

Clásica

Coro & Ensemble In Tempore Abesbatza Teatro Villava. 19.30 horas. Concierto Jubilate Deo, que expresa la alegría y júbilo descrita en el Salmo 100 en siete idiomas diferentes: latín, hebreo, árabe, mandarín, zulú, español e inglés. Un homenaje universal a la vida que transmite sentimientos de emoción, celebración y festejo. Una obra alegre, pero también reflexiva, compuesta en 2016 por el joven compositor Dan Forrest (Nueva York, 1978). Entrada: 6 euros.

Música

Pasacalles con los gaiteros de Barañáin Desde el Colegio Público Eulza. 10 horas.

Con niños

‘La siembra de los números’ Escuela Navarra de Teatro. 18.30 horas. Dos niñas, un libro de matemáticas, el campo 72, un barco con destino a Europa... Y las palabras que encierran secretos muy gordos.La acción transcurre en la región de Lambayeque (Perú), entre el campo de algodón y el mar… Y en la memoria o en los sueños. El tiempo es el que tarda en crecer lo sembrado o lo que tarda un verano… La siembra de los números es un texto que destaca por la maestría y la madurez con la que combina la fuerza dramática, la calidad literaria y la delicadeza. Trata con mucha sutileza temas actuales y “duros”, de niñas y niños reales, como la explotación infantil, el abuso y la violación o el abandono. Público a partir de 7 años. Duración 60 minutos. Entrada 7 euros en taquilla y en página web.

‘Route 6.6’ Teatro Gayarre. 18 horas. Luisa y Marisa reciben en herencia una guitarra eléctrica muy especial con la que su tío Liberto viajó de Norte a Sur y de Este a Oeste. Como si de un diario se tratara, cada cuerda contiene una experiencia maravillosa que las protagonistas podrán revivir y, de esta manera, viajar a diferentes lugares y descubrir hermosas historias: 6 cuerdas, 6 cuentos. Espectáculo narrativo y musical en el que tienen cabida, con igual relevancia y rigor, cuentos, narración y música de diferentes procedencias y temáticas, estilos y épocas. Entrada 8 euros. Duración 60 minutos.

Tendiendo cuentos Cuentos colaborativos en la calle María Auxiliadora de la Txantrea. 11.30 horas. Un grupo de niñas de 10 años ideó y organizó esta actividad que se trata de ir tendiendo, a partir de una primera frase, las siguientes. Se enmarca dentro del Festival de Literatura Infantil e ilustración Brif Braf Bruf.

‘Mari Pompas’ Casa de Cultura de Viana. 18 horas. Entrada 3 euros.

‘Orfeo’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Orfeo y Eurídice están enamorados, pero su felicidad no dura mucho tiempo. Una mordedura de serpiente mata a Eurídice. Desolado, Orfeo decide bajar a los infiernos en busca de su amada. Entrada 4 euros.

Cine

‘Percy Jackson y el mar de los monstruos’ Civivox Condestable. 18 horas. Segunda película de la saga de Percy Jackson. Entrada libre con previa inscripción en cualquier civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.