Qué hacer este domingo 27 de diciembre en Navarra

Actualizada 26/12/2020 a las 06:00

Navidad

‘Canción de Navidad’ Casa de Cultura de Villava. 17.30 y 20 horas. Uno de los títulos más afamados del escritor inglés Charles Dickens. En 1970, el grupo de teatro Atarrabia estrenó este popular Cuento de Navidad rebautizado como “Canción de Navidad”, un clásico de las navidades gracias a un estremecedor relato en el que combina, con singular acierto poético, realismo, misterio, miedo y milagros. Un espectáculo plagado de fantasmas, canciones y sorpresas, que, 50 años después, ha sido posible gracias a la implicación de un grupo de personas y varios colectivos de Villava. El Bardo, Taller infantil de Teatro y Coral Atarrabia Abesbatza. Duración 70 minutos. Entrada 5 euros.

‘Zuberoa Aznárez en concierto’ Iglesia de los Carmelitas Descalzos. 19.30 horas. Concierto presentado por la Escuela de Canto Eugenia Echarren.

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

Concierto de Navidad Iglesia de Murchante. 17 y 19 horas. A cargo de la Banda de Música de Murchante. Entrada gratuita y aforo limitado a 100 personas por sesión. Para asistir hay que recoger previamente invitaciones en la Casa de Cultura de Murchante los días 21, 22 y 23 de diciembre en horario de 15 a 20 horas.

Concierto de Villancicos Plaza de la Cruz. 12 horas. Concierto a cargo de La Pia Unión de Auroros de Santa María de Pamplona.

Concierto de Villancicos Plaza de la Libertad. 12.30 horas. Concierto a cargo de La Pia Unión de Auroros de Santa María de Pamplona.

Carteros reales Plaza del Castillo, de 11 a 14 horas.



Clásica

‘Con la ópera a todas partes. Lo mejor de la ópera y la zarzuela’ Centro Cultural Noain Valle de Elorz. 19.30 horas. Un concierto en el que, donde solistas de AGAO con acompañamiento de piano, realizarán un programa lírico con guiños a la navidad. Entrada 3 euros en wwww.culturanoain.com.



Con niños

‘Txirri, Mirri eta Txiribiton - Xaguxarroski kondea saioa’ Auditorio de Barañain. 12 horas. En euskera.

‘Abracadabra magia’ IX Gala de Magia. Teatro Gaztambide de Tudela. 17 y 19.15 horas. Show de magia a cargo de Ilusionista Pedro III. Dirigido a un público familiar. Una recopilación de los efectos de magia más divertidos, visuales y espectaculares de sus últimas producciones. ‘Abracadabra magia’.

‘La siembra de los números’ Escuela Navarra de Teatro. 18.30 horas. Dos niñas, un libro de matemáticas, el campo 72, un barco con destino a Europa... Y las palabras que encierran secretos muy gordos. La acción transcurre en la región de Lambayeque (Perú), entre el campo de algodón y el mar… Público a partir de 7 años. Duración 60 minutos. Entrada 7 euros en taquilla y en página web.

‘Échale cuento… ¡Y juega!’ Escuela Navarra de Teatro. De 11 a 13 horas. Actividades para niñas y niños de 4 a 9 años, pensadas para acercarse al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa, integrando los diferentes lenguajes y creada en torno a diferentes cuentos y narraciones para cada sesión. El precio de cada sesión son 4 euros. Precio abono para las 4 sesiones es de 12 euros. Venta de entradas: en taquilla, de las 10:30 h. a las 11:00 h., los días de las sesiones. Las sesiones son diferentes cada día: se puede venir un día o los que se quieran.

‘Numenak’ Civivox Mendillorri. 18 horas. Por Yarleku Teatro. En un paraje montañoso Lambro y Leka, dos traviesos Galtzagorris, desconocen quien es su madre. El Leltxu, representado en este caso por un pájaro, promete ayudarles, pero en su lugar, les confunde y les hace perderse. En el camino se topan con distintos personajes de la mitología popular en divertidas acciones y situaciones, como el Basajaun, la Lamia, la Sorgina o los Gentiles… Los personajes están representados por títeres y la caracterización de cuatro actores, que interactúan con el público haciéndole partícipe de la historia. La escenografía en tres alturas, su cuidado atrezzo y sus efectos trasladas al público asistente a ese paraje encantado donde conviven todos los personajes Teatro infantil en euskera. Público infantil mayor de 4 años. Entrada: 3 euros, con inscripción previa en cualquier civivox, el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.



Teatro

‘La lógica de lo imposible’ Casa de Cultura de Aoiz. 18 horas. En ‘La lógica de lo imposible’ solo hay una regla y es que no hay nada imposible. Durante más de una hora “lo imposible se puede hacer realidad”. Hodei nos presenta su nuevo espectáculo.. Entrada 3 euros.

‘¡Por comentarlo!’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 horas. Oscar Terol hace un repaso a la actualidad en clave de humor, con su peculiar mirada cómplice con un espectador que quiere que alguien le cuente lo que realmente está pasando. Entrada 6 euros. Venta de entradas de forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en horario de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h., en el mostrador de atención de la Casa de Cultura.

‘La vida es rocanrol’ El Sevilla Teatro Gayarre. 12 horas. Dentro de ANAIM Comedy Club. Al terminar un concierto de su banda, los Mojinos, El Sevilla entra en su camerino apestando a Rock and Roll. Mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares oxidados, no solo se desnuda por fuera, se desnuda también en cuerpo y alma y confiesa lo duro que es vivir siendo una rockero, no por el hecho de ser rockero, sino por el hecho de vivir: acostarse a las 7 de la mañana no es Rock and Roll, levantarse a las 7 de la mañana, sí. ¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llaman los Culos Escozíos? ¿Qué hace una Rock Star cuando le toca ser presidente de su comunidad de vecinos? Entrada 15 euros.

‘Monólogos sin red’ Teatro Gayarre. 19.30 horas. Dentro de ANAIM Comedy Club. Gorka Aginagalde e Iñigo Salinero, juntos pero no revueltos, nos presentan sus nuevos monólogos de humor. Un humor de aquí, pero hablando de aquí y de allí. Porque los vascos sabemos reírnos de nosotros…y del resto del mundo. Humor de occidente, humor de oriente. La visión más delirante del ser humano. Después de verles solo podrán pasar dos cosas: los amarás o pedirás que los encierren. En ambas, la risa va incluida. Alazne Etxeberria será la presentadora que con sus propio monólogos presentará esta velada de risas sin descanso y... Sin red. Entrada 13 euros.



Cine

‘Bideak’ Casa de Cultura de Irurtzun. 17.30 y 19.30 horas. El documental “Bideak” surge de los orígenes de un pastor. Con un queso en la mochila, el pastor Aritz Ganboa se sumerge en un reto en el que atraviesa corriendo los montes navarros para unir los pueblos de sus antepasados: Arruazu en Sakana e Isaba en Roncal. Con el reto como hilo conductor de una historia basada en el pastoreo, en ese camino se recogen diferentes testimonios que de forma unísona ponen en valor y reivindican el mundo y la cultura rural, a la vez que tienden puentes entre un mundo urbano y un mundo rural vivo. Este documental es fruto de un proyecto que nace desde una humilde idea del propio pastor. Entrada libre previa retirada de invitaciones a partir de las 17 horas en la Casa de Cultura.

‘Percy Jackson y el ladrón del rayo’ Civivox Condestable. 18 horas. Basada en la obra homónima de literatura juvenil escrita por Rick Riordan. No recomendado a menores de 7 años. Tras su estancia en un campamento, Percy, un chico aparentemente normal, averigua que es hijo de Poseidón, el dios de los mares, y que sus dos amigos son: uno también un semidiós y el otro un sátiro. Los tres recorrerán un país plagado de monstruos mitológicos, para restaurar el orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año. Percy trata de recuperar la paz, rescatar a su madre, conocer a su padre y comprender quién es él mismo. Todo un reto que debe superar en apenas diez días. Entrada libre, previa inscripción en cualquier civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.