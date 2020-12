Qué hacer este sábado 26 de diciembre en Navarra

Actualizada 25/12/2020 a las 06:00

Navidad

‘Canción de Navidad’ Casa de Cultura de Villava. 17.30 horas. Uno de los títulos más afamados del escritor inglés Charles Dickens. En 1970, el grupo de teatro Atarrabia estrenó este popular Cuento de Navidad rebautizado como “Canción de Navidad”, un clásico de las navidades gracias a un estremecedor relato en el que combina, con singular acierto poético, realismo, misterio, miedo y milagros. Un espectáculo plagado de fantasmas, canciones y sorpresas, que, 50 años después, ha sido posible gracias a la implicación de un grupo de personas y varios colectivos de Villava. El Bardo, Taller infantil de Teatro y Coral Atarrabia Abesbatza. Duración 70 minutos. Entrada 5 euros.

‘Navidad en familia’ Iglesia San Antonio (PP. Capuchinos). 19.30 horas. Concierto a cargo de Voces Gaztelu Ahotsak.

Música en la calle Plaza del Castillo, dos barrios de la ciudad y en plaza de la Cruz y plaza de la Libertad donde el mismo grupo actuará en ambos espacios consecutivamente a las 12 y 12.30 horas y a las 18.30 y 19 horas. De lunes a sábado, a las 18.30 horas. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 18.30 horas.

Misa Pastorela (Sagastizabal) Iglesia Parroquial de San Pedro en Tafalla. 12 horas. Coral a cargo: Agrupación Coral Tafallesa con Alicia Osés como directora.

Concierto Coral de Elkarrekin Abesbatza de Berriozar Auditorio de Berriozar. 19 horas. Directora: Cristina Sevillano.

Concierto del Grupo Vocal Elkhos Parroquia de San José de la Txantrea. 20.30 horas. Director: Carlos Gorricho.

‘PLANETEC Especial Navidad’ Planetario de Pamplona. 18 horas. Sesión combinada que incluye película y actualidad astronómica navideña. Duración de 90 minutos.

Concierto de Villancicos Parque de los enamorados de la Rochapea. 18.30 horas. Concierto a cargo de La Pia Unión de Auroros de Santa María de Pamplona.

Concierto de Villancicos Plaza Margarita de Navarra. 19 horas. Concierto a cargo de La Pia Unión de Auroros de Santa María de Pamplona.

Carteros reales De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas en el Taberna de Carlos III 30.



Teatro

‘La lógica de lo imposible’ Casa de Cultura de Lodosa. 18 horas. En ‘La lógica de lo imposible’ solo hay una regla y es que no hay nada imposible. Durante más de una hora “lo imposible se puede hacer realidad”. Entrada 4 euros. A partir del día 21 de diciembre, en la oficina de la Técnica de Cultura. Mañanas, de 11 a 15h.; tardes, de 17:30 a 20:00 h.

‘¡Por comentarlo!’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 horas. Oscar Terol hace un repaso a la actualidad en clave de humor, con su peculiar mirada cómplice con un espectador que quiere que alguien le cuente lo que realmente está pasando. Es un espectáculo vivo que se va adaptando día a día a la actualidad y a la localidad donde se desarrolla. Entrada 6 euros. Venta de entradas de forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en horario de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h., en el mostrador de atención de la Casa de Cultura.



Música

Dianas y pasacalles de San Esteban ‘Ezpelur dultzaineroak, gaiteros de Barañain, Auroros de Barañain, Batukada Barbatu’ Distintas plazas de la localidad de Barañain. 11 horas.

Zetak + Ketekalles Navarra Arena. 19.30 horas. El disco homónimo del grupo Zetak formaría parte de la música etiquetada como “electrónica”. Ketekalles es un grupo de mujeres fuertes nacido en 2016, su discurso es diferente a cualquier otro, transgresoras, sinceras e inteligentes, mediante su música nos dan herramientas para sostenerse emocionalmente en el sistema y proponen otras formas de construirse como humanidad. Entradas en navarrarena.com y Taquilla de Baluarte. Grada: 18 euros. Pista: 22 euros.



Con niños

‘Cuento medieval’ Auditorio de Barañain. 12 y 18 horas. Teatro infantil a cargo de Iluna Producciones. En castellano.

‘Eureka’ Auditorio del Centro Cívico de Orkoien. 18 horas. Teatro familiar a cargo del grupo El Cau de L’Unicorn. Entrada 4 euros.

‘La siembra de los números’ Escuela Navarra de Teatro. 18.30 horas. Dos niñas, un libro de matemáticas, el campo 72, un barco con destino a Europa... Y las palabras que encierran secretos muy gordos.La acción transcurre en la región de Lambayeque (Perú), entre el campo de algodón y el mar… Y en la memoria o en los sueños. El tiempo es el que tarda en crecer lo sembrado o lo que tarda un verano… La siembra de los números es un texto que destaca por la maestría y la madurez con la que combina la fuerza dramática, la calidad literaria y la delicadeza. Trata con mucha sutileza temas actuales y “duros”, de niñas y niños reales, como la explotación infantil, el abuso y la violación o el abandono. Público a partir de 7 años. Duración 60 minutos. Entrada 7 euros en taquilla y en página web.

‘Alicia en el musical de las maravillas’ Teatro Gayarre. 18 horas. “Alicia en el musical de las maravillas” se presenta como una vuelta a la esencia del mundo de los niños, como un viaje interior hacia la fantasía o a las maravillas de los años de la infancia. La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la fuerza de un huracán. Su imaginación conectará de inmediato con las ilusiones de los pequeños y conseguirá que cambien los móviles y las tablets por una historia fantástica, que asegura haber vivido de pequeña. Con ella, su nieta Alicia emprenderá un viaje lleno de aventuras. Edad recomendada a partir de 4 años. Entradas 8 euros. Duración 80 minutos.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + cielo en directo Planetario de Pamlona. 16.30 horas. Película de planetario para público infantil y explicación del cielo en directo.

‘Ikimilikiliklik (mi pequeña)’ Civivox Iturrama. 18 horas. Una historia de brujas sin brujas, una historia de valientes sin valientes una historia mágica sin magos una historia de niños que no son tan niños y unos mayores que no lo son tanto. Por primera vez, la compañía Marie de Jongh presenta un espectáculo no gestual, donde la palabra es un elemento dramático ineludible, con el que quiere compartir una reflexión sobre el miedo, sobre su implacable poder en las decisiones que se toman. Público infantil mayor de 8 años. Entrada 3 euros, previa inscripción en cualquier civivox, el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.



Otros

‘Bram. Campo de refugiados’ Planetario de Pamplona. 10 horas. El Instituto Navarro de la Memoria presenta la exposición de fotografías realizadas por Agustí Centelles para recordar a aquellas personas que emprendieron el exilio para, en muchos casos, no regresar nunca.

‘PLANETEC Viajando con la luz’ Planetario de Pamplona. 12 horas. Proyección + actualidad astronómica + cielo en directo.