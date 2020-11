Tosar, del niño que buscaba oro a ganar tres premios Goya

Actualizada 28/11/2020 a las 17:45

Luis Tosar cumplirá medio siglo en 2021 y, pese a su popularidad y a sus tres premios Goya, no es tanto lo que se sabe de él. Al menos, hasta ahora, pues la profesora que descubrió a aquel talentoso chico y uno de sus buenos amigos aportan luz en un libro sobre un niño pequeño que buscaba oro.

Luis nació el 13 de octubre de 1971 en Cospeito, municipio a 28 kilómetros de la capital provincial, Lugo. Su pueblo le regaló en septiembre de 2011 al hombre que fue un crío que se vestía de aventurero y trataba de encontrar metales nobles río arriba un "día de recuerdos" al que asistieron vecinos, familiares y admiradores.

Cuando toda la familia se trasladó a Lugo por motivos laborales, Luis, que estudiaba en los maristas, se "colaba" en el colegio de su hermana Pilar porque las monjas tenían un grupo de actividades en el que hacían teatro, tómbolas y actuaciones musicales. Tanto él como un amigo aprendieron así a tocar la guitarra a la par que bailaban "break dance".

Ya en el instituto, Luis tuvo como profesora de Literatura a Mavisa Rodríguez López, docente que habla del estudiante ventajoso en "O descoñecido máis coñecido", una obra homenaje escrita por Manuel Curiel, colega del artista, que prologa esta educadora y edita el Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá, con su presidente Xulio Xiz, otro de los devotos de Tosar, en cabeza.

La profesora rememora al inicio de las 176 páginas que recrean el universo familiar y afectivo de Luis Tosar lo ilusionada que estaba con el hecho de sumergirse con aquellos adolescentes que descubrían las artes escénicas. En aquel grupo de segundo de BUP contactó por primera vez con Luis.

Sus cualidades dramáticas lo hacían sobresalir entre todos, dice. No solamente leía bien, sino que le daba sentido a los textos y era "capaz de conectar con el cordón umbilical de los sentimientos y de transmitirlos".

"Mi misión consistió en animarlo a perseverar en ese camino", apunta Rodríguez López, que sigue en contacto con el "diamante pulido" en el que se ha convertido el protagonista de "Los favoritos de Midas", serie que estrenó Netflix el 13 de noviembre.

Xulio Xiz no se extraña del "imparable ascenso" y no puede más que mostrar la querencia que sienten por su paisano, que desde esta semana tiene una placa en el Paseo do Cine de Lugo, acto al que asistió en nombre del distinguido precisamente su hermana Pilar, pues él no podía por compromisos cinematográficos.

Manuel Curiel narra en este libro que cuando Tosar, que siguió el consejo de Mavisa, se fue a Compostela a estudiar, lo hizo con la firme idea de hacer teatro. En Santiago se estaba forjando un movimiento independiente que con el tiempo llegaría a convertirse en la primera generación de actores de la televisión autonómica. Luis Tosar, María Pujalte, María Bouzas o Quico Cadaval eran sus nombres.

La oportunidad le llegó a Tosar con la serie "Mareas Vivas" (1998-2002) en la que encarnaba a un juez de paz de la aldea imaginaria de Portozás. A la vez, inició su singladura cinematográfica.

La interpretación que lo dio a conocer al gran público fue la de José Suárez, el compañero de Santa (Javier Bardem) en "Los lunes al sol" (2002), tercer largo de Fernando León de Aranoa. La cinta obtuvo cinco Goyas y Tosar logró el de mejor actor de reparto. A esas alturas, ya nadie ignoraba quién era.

Enseguida, otro momento relevante, al encarnar a un marido maltratador en "Te doy mis ojos" (2003), de Icíar Bollaín, que se llevó siete Goyas, entre ellos el de mejor actor para el gallego.

En 2009 llegó el Malamadre del drama carcelario "Celda 211" dirigido por Daniel Monzón. Tosar preparó el papel mentalmente durante meses con visitas a penales y físicamente con horas de gimnasio. Obtuvo su segundo Goya a mejor actor protagonista.

El éxito no ha hecho que deje de ser, descubre Curiel, una "persona muy de familia que siempre mantuvo el derecho a la intimidad".

La actriz Marta Etura y él rompieron tras más de una década y de cuatro películas juntos. Luis Tosar y María Luisa Mayol (prefiere Luisa o Lú) son pareja desde 2015 y tienen dos hijos, León, de 4 años, y Luana, de casi 1.

Ella nació en Santiago de Chile el 20 de febrero de 1981 y comenzó su carrera televisiva a los 23. Intervino en el videoclip musical y canción "Hey, hey, hey" de la banda chilena Los Tres. El videoclip estaba dirigido por Boris Quercia, que fue su pareja durante otros diez años. Esa grabación fue, con todo, su último vínculo de unión. Y en ese mismo rodaje estaba Tosar.