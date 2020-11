Cines Golem rescatan 8 de los filmes más premiados para un ciclo en sus salas

Actualizada 19/11/2020 a las 18:23

Los cines Golem van a rescatar para sus salas de Pamplona, Madrid y Bilbao ocho de las películas más premiadas en los festivales de 2020 en el ciclo 'El cine que viene', una oportunidad para los cinéfilos de ver por adelantado cintas que aún no han sido estrenadas.



Son películas como 'Begining', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián (SSIFF), 'Perfumes', 'The Father', 'Crock of Gold' o 'Druk', largometrajes que van del drama a la comedia romántica, y que se podrán ver a partir del 23 de noviembre en estas tres ciudades, con calendarios que dependen de las restricciones sanitarias.



'El cine que viene', que proyectará todas las películas en versión original con subtítulos, contará con la novedad de que cada película será presentada por un experto en cine quien introducirá al público en los entresijos del filme.



El evento, organizado en colaboración con distintas distribuidoras, contará con ocho de los títulos más destacados del año, premiados en festivales como Berlín, Venecia, Toronto y San Sebastián.



La lista cuenta con la francesa 'Perfumes', de Grégory Magne, que presentará Gerardo Sánchez, director del programa Días de cine de TVE y la británica 'The Father', de Florian Zeller, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que introducirá José Fernández, jefe adjunto del área de Cultura de los informativos de TVE.



Asimismo, José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, hablará de la ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín: 'Borrar el historial', de Benoît Delépine y Gustave Kervern, un caleidoscopio de problemas relacionados con las redes sociales que une a tres vecinos con tres historias diferentes.



Jose Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, introducirá a los espectadores en el extraño mundo de 'Beginning', de la debutante georgiana Dea Kulumbegashvili, y el periodista de cine del diario El País, Gregorio Belinchón, presentará 'Martin Eden', de Pietro Marcello, Giraldillo de Oro a la Mejor película del Festival de Sevilla.



Andrea Bermejo, redactora jefe de la revista de cine Cinemanía, se encargará de presentar la nominada a los Premios del Cine Europeo 'Druk (Another Round)', del danés Thomas Vinterberg.



'Charlatán', de Agnieszka Holland, también nominada a los Premios del Cine Europeo, será presentada por Pepa Blanes, redactora jefe de Cultura de la Cadena Ser, y 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', de Julien Temple, ganadora del Premio Especial del Jurado del SSIFF, por Begoña Piña, periodista de cine del diario Público.