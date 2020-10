Qué hacer este viernes 9 de octubre en Navarra

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Música

Koma Navarra Arena. 21 horas. cita de especial relevancia ya que se trata del último concierto de los de Burlada antes de un parón indefinido, una vez concluida su gira de regreso. Se trata, por lo tanto, de la última oportunidad de disfrutar en directo de sus grandes clásicos de rock.

La Pamplonesa ‘Música y palabra’ Teatro Gayarre. 20 horas. Concierto que fusiona música y poesía para reflexionar sobre lo vivido en el confinamiento y nuestra realidad actual, con La Pamplonesa y cinco poetas navarros: Itziar Ancín (Pamplona), Marina Aoiz (Tafalla), Isabel Hualde (Carcastillo), Iosu Moracho (Pamplona) y Pedro Rodríguez (Pamplona). Entrada: entre 2 y 4 euros.

Teatro

‘Celebraré mi muerte’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 22 horas.Un médico acusado de homicidio, un jurado formado por miembros del público y una pantalla. Ésta es la puesta en escena de una obra que plantea un debate profundo sobre la eutanasia. La obra alterna la narración de los hechos por los que el Dr. Hourmann fue condenado con episodios de su propia vida en su Argentina natal. Nueve miembros del público elegidos al azar estarán junto a él sobre el escenario. Ellos se convertirán en el jurado popular del juicio que nunca tuvo. Y ellos dictarán sentencia. Entrada: 12 euros.

‘Elisa y Marcela’ Teatro Ansoáin. 21 horas. Espectáculo ambientado en 1910, en A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo,una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones

manipuladas. Puesta en escena a cargo de las cómicas de A Panadaría. Entradas: 7 euros.

Danza

‘Burdina Hierro’ Centro Cultural Tafalla. 20.30 horas. Espectáculo que muestra la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca de Gallarta y en el que se habla de vida, de muerte, de la necesidad de abadonar el hogar, de integración, de amor, del papel de las mujeres, de la pérdida, del dolor y de la superación de la adversidad. Una obra que oscila entre el pasado y el presente, el ahora y el recuerdo. Una unión entre el flamenco y la canción vasca, la tradición y lo contemporáneo, la creación y la improvisación. Puesta en escena a cargo de Cía Adriana Bilbao. Entrada: 10 euros.

Cine

‘Sigo siendo’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. Película documental de Javier Corcuera (Perú, 2013). Recorrido por Ayacucho, la Amazonia y la costa peruana en busca de personas e historias para hablar sobre música y músicos, y encontrarse con los orígenes de la música popular. Con presentación del director. Entrada: 3 euros.

Literatura

Letraheridas 2020 Librería Katakrak (calle Mayor, 54). Pamplona. 19.30 h. Encuentro con Aixa de la Cruz (‘Cambiar de idea’, ‘Modelos animales’, ‘La línea del frente’) y Elizabeth Duval (‘Reina’, ‘Excepción’, Locas y perversas’). Modera Irati Iturritza.

‘Mil pedazos’ Casa de la Juventud de Pamplona (c/ Sangüesa, 30). 19.30 horas. Presentación de la primera novela de la joven pamplonesa Eva Zúñiga: ‘Mil pedazos’. Es un recorrido por cada una de las etapas que, cree, en toda vida se suceden. El motivo que hay detrás y lo que nos permite, o no, continuar el camino es completamente distinto: enfermedad, amor o su desafortunado antónimo, separación, pérdida, etc. Quiere que quien esté en mil pedazos hoy, comprenda que siempre hay salida y que, aunque no se vea la solución a la primera, el camino correcto aparece siempre.

'Siempre estuvimos aquí. Siempre fuimos guerreras' Casa de las Mujeres (calle Aoiz, 9). Pamplona. 19 horas. Presentación del libro que reúne siete historias sobre mujeres desde la Antigüedad hasta hoy que han permanecido en la sombra al lado de mitos como el del Rey Salomón, famosos filósofos y pensadores como Pitágoras o Platón, estadistas como Pericles y Justiniano o emperadores como Cayo y Lucio. Varias autoras. Entrada gratuita previa inscripción en el Servicio de Atención Ciudadana, en el 010 o en el 948 42 01 00.

Varios

Feria del producto local Plaza del Castillo de Pamplona. El mercado lo conforman una treintena de puestos pertenecientes a Intia – Reyno Gourmet, Alimentos Artesanos de Navarra, el Consejo de la Producción Agrícola Ecológica de Navarra (CPAEN) y Bizilur. Habrá puestos de mermeladas, queso, chocolate, barquillos, miel, talos, embutidos, aceites... La feria abrirá a partir de las 12 horas hasta mediodía y, en horario de tarde, de 18 a 21.30 horas. El sábado y el domingo, de 10.30 a 14.30 horas y de 17 a 21.30 horas; y el lunes, solo por la mañana, de 10.30 a 15 horas.