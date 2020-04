Actualizada 20/04/2020 a las 10:56

"20 de abril del 90 / Hola, chata, ¿cómo estás? / ¿Te sorprende que te escriba? / Tanto tiempo es normal / Pues es que estaba aquí solo / Me había puesto a recordar / Me entró la melancolía / Y te tenía que hablar". ¿Quién no ha tarareado alguna vez el estribillo de esta canción? Cada 20 de abril, con motivo del día que gracias al grupo Celtas Cortos ha convertido en un icono musical, la canción asalta las redes.

Este año, la canción '20 de abril' cobra un sentido especial por el confinamiento debido a la epidemia de coronavirus y, antes de entonar el ya tradicional 'Resistiré' del 'Dúo dinámico', muchos se han lanzado a sus cuentas de Twitter para amenizar las primeras horas del lunes. Además, el propio grupo ha lanzado hace unas horas un vídeo especial de la canción con imágenes de los profesionales que están en primera línea luchando para erradicar la Covid-19 "dedicado a los profesionales de primera línea en su lucha contra el coronavirus", como destacan al principio del videoclip, que se puede ver a continuación en el tuit que la propia banda publicaba este domingo a última hora. Todo el dinero que genere irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras.

Con su aportación, Celtas Cortos quieren agradecer el arduo trabajo a las Fuerzas de seguridad y protección civil, farmacias, servicios de limpieza, supermercados, transportistas, docentes, estancos, centros de investigación médica y a los agricultores y ganaderos.

Los tuiteros han convertido tanto a la canción como al grupo tendencia desde primera hora de la mañana de este lunes con llos hashtags #20deabril y #CeltasCortos, con tuits como los siguientes:

- #20deabrildel90, ¿hola chata, cómo estás?

- Pues encerrada, igual que ayer que antes de ayer y que el día anterior. — Soy Una Gafapasta (@SoyUnaGafapasta) April 20, 2020

Un 20 de abril tan diferente que ojalá no vuelva a repetirse. #20deabrildel90. Gracias @CeltasCortos por esta nueva versión solidaria https://t.co/ZTmqGop48T — ReinadelosOrcos (@silvy_08) April 20, 2020

20 de abril del 2020

Hola chata como estás?

Te sorprende que te escriba?

Tanto tiempo es normal...#CancionesEnMiVida#20deabrildel90https://t.co/SCpfsDM8ny — CharlieDelCampo (@CampoCharlie) April 20, 2020

