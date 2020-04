Coronavirus: La cultura navarra estima perder entre marzo y junio al menos 1,5 millones

Actualizada 13/04/2020 a las 11:03

Cerca de millón y medio de euros perdidos en este cuatrimestre, en torno a los seis millones en todo el año. Más de un centenar de puestos de trabajo directos afectados, además de medio millar de empleos auxiliares. Más de 50.000 espectadores que han perdido aquello que querían ver entre marzo y junio, que pueden llegar a ser 210.000 en todo el año. Esas son algunas de las primeras cifras con las que el sector cultural navarro estima el daño que les puede suponer la crisis del coronavirus, que les ha obligado a cancelar todas sus actividades.

Se trata además de unos números que sin duda van a crecer. Los ha calculado el gerente de la Coral de Cámara de Pamplona, David Echeverría, en función de lo que le han contado una veintena de las entidades que han firmado un manifiesto público en favor de la cultura, casi todas del mundo de la música, y que le han tratado de cuantificar los espectáculos que ya no se van a celebrar, el dinero que van a dejar de ingresar o los trabajadores que ya no se podrán emplear. Pero es que a Echeverría aun le faltan los datos de otras entidades también firmantes , además de aquellas que no lo han suscrito. Las cifras, por tanto, serán mayores.

Con lo que le han comentado entidades como la Ópera de Cámara de Navarra, la Coral de Cámara de Pamplona, al AGAO, la Pamplonesa, el festival Flamenco on Fire, o la promotora In&Out, entre otras, le salen unas pérdidas entre marzo y junio de 1,5 millones, la suspensión de 77 conciertos, 40 conferencias y cursos, cuatro festivales, dos ciclos y 4 óperas y zarzuelas. Eso repercute en 116 profesionales dedicados a la cultura, y en 557 trabajadores auxiliares, “técnicos y otros empleados, muchos de ellos autónomos”, que se contratan para sacar adelante un espectáculo. El público afectado en estos cuatro meses se estima en 51.300 personas.

El gerente de la Coral de Cámara de Pamplona ha extrapolado algunas de estas cifras a todo el año, a 6 millones de pérdidas y un público de 210.000 personas en 2020. Lo hace porque son conscientes de que el coronavirus les va a tener cerrados más tiempo que otros sectores. “La industria puede empezar ya esta semana a tener algo de producción. Nosotros vamos a ser de los últimos, porque al fin y al cabo la actividad cultural supone acumulación de gente”, algo que tardará aún tiempo en poder producirse. “En un concierto puede haber de 600 a 1.000 personas, sin hablar de los festivales de verano o de los grandes conciertos”, apunta Echeverría.

Por eso, esperan que los gobiernos, los autonómicos también, comiencen a pensar cuanto antes en medidas que palien una situación muy grave. En ese sentido, Echeverría deja claro que estos datos, y el manifiesto que se hizo público el sábado, son el reflejo de una situación, y no “una crítica al Gobierno foral”, con el que han mantenido ya algunas reuniones y prevén tener próximamente otras.

Asimismo, Echeverría reclama que deje de verse a la cultura como un sector “que vive de la subvención”. “Las tenemos, como las tienen la industria, la ganadería u otros”, señala a la vez que deja claro que una gran parte de los ingresos de las entidades culturales vienen de su actividad artística, y de lo que ingresan por entradas y cachés. “Los conciertos y los espectáculos son los que soportan la estructura de nuestras entidades, y es lo que ahora no podemos hacer”, afirma el gerente de la Coral de Cámara de Pamplona, que señala que si de las subvenciones que reciben se descuenta lo que retornan a las arcas públicas por medio del pago de IRPF, IVA o el alquiler de locales públicos como el Baluarte, la ayuda se queda en un 38%.

51.300 PÚBLICO AFECTADO Son las personas que habrían asistido a alguno de los conciertos de estas entidades entre marzo y junio. Si se extrapola a todo el año, llegaría a 210.000



77 CONCIERTOS han tenido que suspenderse o aplazarse sine die. Asimismo se han perdido 40 conferencias o cursos, cuatro festivales, dos ciclos y cuatro representaciones de ópera o zarzuela.

