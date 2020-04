El 73% del sector audiovisual navarro baja su actividad a menos de la mitad

02/04/2020 a las 06:00

La crisis del covid-19 ha supuesto un parón total en la industria audiovisual de los contenidos de imagen real (películas, series, publicidad, vídeo institucional...), en los mercados y festivales, y en la exhibición cinematográfica en salas. Por ello, el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) ha realizado una encuesta a 88 representantes del sector, y en la que se estima que está representado un 75% del mismo, para conocer de primera mano cuál es su situación actual y sus expectativas de negocio tras la superación de la crisis.



Según sus datos, un 93% de los encuestados (de los cuales un 50% son trabajadores autónomos y un 37% forman parte de una sociedad limitada) señalan que la crisis va a tener efectos negativos o muy negativos en su empresa o labor profesional y un 68% ya ha visto paralizados sus proyectos sin estimación de fecha de reinicio. Además, un 25,6 % tiene paralizada al 100% su actividad y el 73,3% ha reducido la misma por debajo de la mitad.



También una cuarta parte de los encuestados admite un 100% de pérdidas a corto plazo y el 44% de los mismos estima el daño económico entre un 50 y un 90%.



Pese a ello, un 68% de los que han respondido a la encuesta asegura que no piensa reducir la plantilla, frente al 12% que reconoce que tendrá que despedir al cien por cien de la misma.

El ERTE, por otro lado, no está siendo una modalidad escogida dentro del sector, pues un 54,7% afirma que no va a necesitar acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo y, además, un 13,2% responde que es autónomo o freelance, con lo cual no se verá beneficiado por esta solución.



Respecto a su estimación de futuro, el 53,5% del sector cree que puede soportar esta situación de crisis durante 2 meses más, frente al 20,9% de empresas y profesionales que prevén no aguantar si se prolonga más de 30 días.



Entre las soluciones que proponen figuran el teletrabajo, en un 66,3%; la reducción de su actividad empresarial, en un 22,1%; y el cese de la actividad, en el 21,1%.



Pero remarcan que estas medidas, en la mayoría de los casos, (53,4%), solo sirven para mantener la actividad administrativa; frente al 37% al que les sirven tambien para sostener la producción.

Respecto a la actuación del Gobierno de Navarra en apoyo a pymes y autónomos, un 75,6% de los encuestados se inclina por las ayudas directas, un 47,7% por las ayudas indirectas y un 44,2% por las deducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.



Por último, el 81,4% de los encuestados asegura que ha implementado ya el teletrabajo, y el 26,7% apunta a que puede teletrabajar cubriendo entre el 75% y el 100% dela actividad.



CONSUMO DISPARADO

Se da la circunstancia, además, de que mientras la industria se ha replegado (a excepción de las empresas de animación digital) ante un escenario difícil de prever, el confinamiento social ha disparado el consumo de productos audiovisuales. Por ello, el sector asegura que está trabajando en la “reactivación” de la actividad una vez que se haya superado la crisis, gracias a los creadores y profesionales responsables de contenidos, que están trabajando desde su casa “generando nuevas ideas y desarrollando proyectos”.