Black Mountain se suma al Azkena Rock de Vitoria

Actualizada 11/02/2020 a las 11:59

La banda canadiense Black Mountain se une al cartel del Azkena Rock Festival que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de junio en Vitoria y que en su 19 edición contará con los líderes de las legendarias Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, y de The Beach Boys, Brian Wilson.



La organización del festival ha dado a conocer este martes que la banda de Vancouver acudirá a la capital alavesa por segunda vez, en esta ocasión para presentar su disco más reciente, 'Destroyer'. También entran en el programa los donostiarras Liher y los franceses Lysistrata.



Last Tour ha dado también a conocer la programación de su espacio "más gamberro", la carpa Trashville, donde confluyen el punk, el psicobilly y los sonidos más crudos y sucios del festival.



En ella se ofrecerán ocho propuestas de la mano de Klingonz, Crazy Dolls & The Bollocks, James Leg, La Perra Blanco, Oh! Gunquit, The Fly and His One Man Garbage, Suicide Generation y Das Clamps.



Para cerrar cada jornada se pondrán a los platos Alex DBDB y Runaway Lovers el viernes, y Cheries DJs y el dúo gallego Bala el sábado.



Estas incorporaciones se unen al cartel en el que además de Fogerty y Wilson, estarán Patti Smith, Incubus, The adicts, banda esta última que actuará el sábado, mientras que L7 pasará a la programación del viernes 19.

A los escenarios de Mendizabala y la carpa Trashville se suma la programación diurna en la plaza de la Virgen Blanca, aún por desvelar

