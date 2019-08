Un campamento urbano, taller de teatro y David Diamond en las ofertas de la ENT

Actualizada 16/08/2019 a las 13:16

La Escuela Navarra de Teatro (ENT) ha presentado este viernes 16 de agosto la oferta formativa que va a llevar a cabo próximamente, entre las que se encuentra un campamento urbano dirigido a menores de 4 a 12 años, talleres de iniciación al teatro y un workshop con el artista y divulgador David Diamond.

Las actividades se han presentado en una rueda de prensa en la sede de la ENT en la que han intervenido Fuensanta Onrubia, directora académica de la escuela, y Sandra Aguerri, profesora del Área corporal, actriz y directora teatral.

El centro mantiene abierto, además, el plazo de inscripción para los Estudios Profesionales de Arte Dramático, una formación que la escuela lleva desarrollando desde hace más de 30 años. Estos estudios cuentan con alrededor de 15 plazas, las pruebas de acceso se desarrollarán del 11 al 13 de septiembre y las clases tendrán su inicio el 30 de septiembre.

Fuensanta Onrubia ha destacado que se trata de "unos estudios integrales para actores y actrices para que reciban una formación teatral, cultural y artística, pero también humanística" ya que, ha señalado, "el teatro, además de ser un arte que se merece todo el espacio" también es "una herramienta muy potente para el desarrollo personal y el autoconocimiento".

TALLER CON DAVID DIAMOND

Por otro lado, los días 6, 7 y 8 de septiembre, se celebrará el taller 'Us and them', con el creador y divulgador David Diamond, dirigido a artistas, personas del ámbito de la educación, asociaciones y colectivos sociales y culturales, así como a cualquier persona interesada.

Onrubia ha explicado que se trata de "un taller bastante transversal, que tiene que ver con las herramientas teatrales, pero al servicio de lo social". El taller se realizará a partir de la metodología 'Theater for living', creada por David Diamond, que "es una evolución del 'Teatro del oprimido' de Augusto Boal".

Una metodología que utiliza el teatro "como una herramienta para el cambio social". En este caso, el taller "habla de que las viejas formas nos han llevado a polarizar el mundo y es necesaria una reflexión para transformar este mundo que nos ha llevado a esta polarización y transformar las relaciones basadas en el miedo en relaciones basadas en el amor", ha explicado la directora académica de la ENT.

El taller se realizará en inglés con traducción al castellano. Las inscripciones se pueden realizar, de 9 a 14 horas, en la Escuela Navarra de Teatro, y su precio son 180 euros.

Previamente, el 4 de septiembre, a las 19.30 horas en la Escuela, David Diamond protagonizará un encuentro abierto donde explicará su metodología 'Theater for living'.

CAMPAMENTO URBANO Y TALLERES DE INICIACIÓN AL TEATRO

El próximo 19 de septiembre comenzará el campamento urbano de teatro 'Al principio fue el juego', que ofrece la ENT para niños y niñas de entre 4 y 12 años, y que estará impartido por el equipo de juego dramático de la Escue

El campamento tendrá lugar entre el 19 y el 30 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y está disponible en castellano, euskera e inglés.

La idea del campamento es que los niños "se acerquen de una manera lúdica al teatro, crear un espacio donde se trabajan diferentes áreas: teatro, danza, música, artes plásticas...". "Se centra más en el teatro desde el juego dramático" y "es un espacio muy enfocado a la expresión, a la creación y al desarrollo personal", ha explicado Sandra Aguerri.

La matrícula permanece abierta en castellano y euskera. Las inscripciones se pueden realizar en la ENT al precio de 95 euros una semana o 175 euros las dos semanas.

Por otro lado, la Escuela ofrece, a partir del mes de octubre y hasta Semana Santa, talleres de iniciación al teatro para todas las edades. La matrícula se abre a partir del 16 de septiembre y se puede realizar en la sede de la ENT (C/ San Agustín, 5). Sus precios van de los 175 euros, para niños de 4 a 9 años, 220 euros de 10 a 17 años, y 225 euros para las personas a partir de 18 años.

Aguerri ha indicado que, en estos talleres, "compartimos la filosofía que tenemos del teatro" y se concibe como "un espacio de encuentro desde el juego". "Son cursos enfocados al proceso, a la investigación, a la expresión y al desarrollo personal y artístico, y no están enfocados en un montaje al final del curso", ha explicado la profesora de la Escuela.

Finalmente, del 12 de noviembre al 24 de marzo, la ENT ha organizado un monográfico de iniciación al teatro contemporáneo para personas a partir de los 18 años. Tendrá lugar los martes, de 19.00 a 21.00 horas, y su precio es de 180 euros.

