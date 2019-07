'¿Dónde está el ahora?', nueva instalación artística de Josu Rekalde en la Ciudadela

Actualizada 24/07/2019 a las 12:11

‘¿Dónde está el ahora?’ es el título de la instalación que el Horno de la Ciudadela estrena este miércoles. El artista Josu Rekalde propone al público una reflexión sobre el tiempo, aprovechando la tecnología, con un sencillo método de grabación y posterior reproducción retardada de quienes visiten la muestra. El proyecto, que podrá verse hasta el 8 de septiembre, se ha pensado específicamente para ser expuesto en el espacio cilíndrico del Horno.

El director de Cultura e Igualdad, Jorge Urdánoz, y el propio artista Josu Rekalde han presentado esta mañana una instalación que se inaugurará este miércoles por la tarde. Consta de cinco elementos que funcionan como una órbita de esculturas – instalaciones sobre el suelo circular de la sala. La pieza central está basada en la propiedad espacial y acústica del lugar, añadiendo las posibilidades tecnológicas que la programación informática actual proporciona. En concreto, busca reflexionar sobre el tiempo, crear un desfase temporal de apenas unos segundos entre el momento de lo grabado en el Horno y el momento de la proyección y, por tanto, de la percepción del público de esa imagen.

La instalación consiste en una plataforma giratoria en la que, a ambos lados de su estructura, están instaladas en oposición (dándose la espalda) una cámara de vídeo y un proyector. Lo que se proyecta en la pared del Horno de la Ciudadela tiene un retraso de 60 segundos con respecto a lo que previamente ha sido registrado por la cámara. Esos 60 segundos equivalen, de forma aproximada, a una vuelta al espacio circular del Horno. De esta manera, se produce una extraña percepción del tiempo presente y el pasado reciente, ya que se proyecta aquello que ha ocurrido en el mismo preciso lugar donde ha ocurrido el registro.

Las otras cuatro piezas que acompañan al faro central conforman una constelación escultórica y videográfica, entre la que destaca la instalación ‘La bañera de Marat’. Se trata de una pieza de madera representando una bañera-barco y un paralelepípedo que recuerda al que sale en el cuadro del pintor francés. Las otras tres piezas forman un conjunto inestable de objetos inestables que enlazan con otro elemento videográfico, ‘Contando con los dedos de una mano’, que presenta la potencialidad de una historia en permanente construcción, a través de imágenes de las manos del propio autor, figuras y entornos ambiguos bañados por la luz de una linterna.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Josu Rekalde (Amorebieta, 1959) compagina la creación artística con la de profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Su campo de trabajo es multidisciplinar, aunque su faceta más conocida es la relacionada con el vídeo, el sonido y las nuevas tecnologías, abordando temas como que van desde el intimismo a la relación social, desde el Yo al Otro, desde lo metalingüístico a lo narrativo. En la propia universidad vasca forma parte del grupo de investigación IKERSOINU, que investiga la relación entre el sonido y la acción, reflexionando sobre las prácticas artísticas entorno al sonido, así como la capacidad performativa del acto sonoro.

Rekalde ha expuesto y difundido su obra en numerosos lugares entre los que destacan The World Wide Vídeo Festival en La Haya, Holanda (1993); el Festival del ZKM de Karlsruhe en Alemania (1993), ICA. Spanish Vídeo Visions en Londres (1994); De rand van Europa, Videonale, Bonn (1994); Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995); el Museo de Girona (1997); Espace des Arts de Tolouse (1998); Aix en Provence (1999); Mappin Gallery de Sheffield (1998); Saarbrucken Film Festival (1999); Espace d´Art Contemporani de Castelló (2000); Centro La Panera de LLeida (2004); Göete Institute de Roma (2004); Videokuns aus Spanien. Kornhaus Forun en Berna, Suiza (2005); Espacio Menosuno de Madrid (2006); la Galería Na Solyanke de Moscú en el marco de la exposición ‘Jokes and Nightmares, Spanish video art from Dalí to the present day’ (2011); en el Centro Puertas de Castilla ‘Miradas al Videoarte’ (2012); “ARTISTS AS CATALYSTS” de Ars Electrónica en el centro La Alhondiga de Bilbao (2013); Festival Proyector, Madrid (2016); Museo de Arte e historia de Durango (2018); o MediaLab Madrid (2018).

Su obra ‘Anthropozulo’ fue galardonada como una mejores videocreaciones internacionales en el marco del festival ZKM (Zentrum fur Kunst und Medientechnologie) en Karlsruhe (Alemania) en 1993. Tiene, además, obras adquiridas en el Centro La Panera de Lleida, en el Espace des Arts de Tolouse o en Arteleku (Diputación de Guipúzcoa). Cabe destacar también su labor como director artístico de la ópera ‘Kaiser von Atlantis’ (2010) y ‘Apocalipsis’ (2017).





