Daniel Ramírez, Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés

Daniel Ramírez García-Mina, periodista pamplonés de 26 años afincado en Madrid, ha ganado la XXII edición del Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés con el reportaje El apartheid más cruel y desconocido de España: viaje al gueto de los agotes de Navarra, que relata el origen y las miserias que sufrieron los agotes -considerados una “raza maldita”- durante siglos, siendo “apartados con virulencia de la vida pública” entre el XIII y el XX y repudiados por “herejes” y “leprosos intelectuales”. El premio lo concede en el Ayuntamiento de Don Benito (Extremadura) y está dotado con 5.000 euros. Optaron al concurso casi 120 trabajos.

En un primer momento se premió un trabajo sobre los sicarios en Centroamérica, logrando accésit este trabajo acerca de los agotes de Daniel Ramírez y el de Laura Garófano Tío Curro es el Gandalf de Tolkien, publicado en El Mundo, que recorre los pasos de este peculiar gaditano que apadrinó al escritor y le inspiró uno de sus personajes más emblemáticos. No obstante, el reportaje sobre los sicarios fue posteriormente descalificado por no cumplir las bases del certamen -los artículos debían ceñirse a la actualidad social y cultural española-.

Reunido nuevamente el jurado, el veredicto aupó al primer puesto el reportaje del periodista pamplonés por mayoría absoluta, concediéndose el otro accésit a David Navarro, de El Heraldo, por La teoría sueca del amor, una denuncia de los riesgos de la soledad prolongada.

Periodista y columnista de El español, Daniel Ramírez viajó al valle de Baztan para combinar en el texto testimonios obtenidos a pie del terreno con las referencias históricas reunidas previamente para su trabajo sobre un tema que le ha interesado desde niño. Porque hasta entonces, cuenta, había leído mucho en distintas obras. Como la novela de Félix Urabayen El barrio maldito -“me la regaló su sobrino Miguel Urabayen y me encantó”-, cuyo título hace referencia a Bozate, el barrio de los agotes en Arizkun; textos de Baroja; la investigación de la antropóloga bilbaína María del Carmen Aguirre Delclaux El final de una maldición; referencias del escritor navarro Julio Altadill...

Pero Ramírez tenía la sensación de que hacía mucho tiempo que no se publicaba algo respecto a los agotes sobre el terreno. “En Navarra”, continua Ramírez, “la gente sabe sobre los agotes, pero fuera no, y se sorprende de que se dijera de ellos que si pisaban la tierra no volvía a crecer, que debían identificarse con una pata de animal roja en el pecho, que tenían que llevar un cascabel para que quien iba a cruzarse con ellos en una esquina supiera que se aproximaban, que en la iglesia debían sentarse en un lugar distinto... No los asesinaban masivamente, pero estaban sometidos a un racismo y una opresión brutal”.

Con independencia de las referencias históricas, a Ramírez le resultó “una experiencia muy enriquecedora” pasear por el pequeño barrio de Bozate, “aún con aspecto de ciudadela, de fortaleza cerrada, no porque los agotes quisieran, sino por la presión exterior”; “comprobar que la gente que vive allí no quiere hablar de este tema -como en la Guerra Civil, de generación en generación los testimonios de las cosas vividas y sufridas no son muy frecuentes, imperando una especie de ley del silencio para intentar dejarlo pasar”-, conocer una de las pocas casas agote que quedan...

Cuando se trasladó a Bozate para este reportaje, recuerda el periodista haber tenido “la suerte” de encontrar a un hombre de unos cincuenta años, agote, que aceptó enseñarle el pueblo y contarle lo que conocía sobre lo que había escuchado a sus mayores, siempre que no le identificara en el reportaje. “Esa fue mi manera de bucear en la actualidad”.

Antes que Ramírez han recibido este galardón con veinte años de trayectoria Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Manuel de Prada, Andrés Trapiello, Tereixa Constenla o Carmen Posadas. El jurado lo presidió el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, y lo completaron, entre otros, Tereixa Constenla, de El País; Pablo Fernández, catedrático de Literatura; Cristóbal González, ganador en 2017; o Alejandro Calero, de Canal Extremadura.

Ramírez, nombrado mejor periodista navarro de 2018 por la Asociación de la Prensa de Navarra, es autor de tres libros: Paso marcial, una biografía sobre su abuelo, médico militar en la Guerra Civil; La otra vuelta del camino (Ipso Ediciones, 2018), un recorrido por las huellas de Pío Baroja, y Eusebius, capitán de la Nave de Baco (Renacimiento, 2019).

