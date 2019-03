Júlia Sardà: “Los cuentos me parecen terroríficos y perturbadores, y por eso me gustan”

26/03/2019 a las 06:00

Su padre siempre le aconsejó hacer lo que quisiera y trabajar mucho. Él es el pintor catalán Jordi Sardà Valls. Ella, la ilustradora de 31 años Júlia Sardà Portabella. “Es un pintor al que admiro muchísimo. Me he criado con él, en su estudio, con su pintura, y a parte de la sensibilidad y el universo poético, importantes con un trabajo creativo, de él he aprendido concentración, disciplina, perseverancia... que deben acompañar y que son muy complicadas si no estás acostumbrada”

Etiquetas Laura Puy Muguiro

Selección DN+