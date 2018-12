La mítica B-52s, nuevo cabeza de cartel del Azkena Rock de Vitoria 2019

Actualizada 21/12/2018 a las 17:18

La mítica banda de Georgia The B-52s se suma al cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 21 y 22 de junio del próximo año, con un concierto de la que será su última gira europea y coincidiendo con su cuarenta aniversario.



La banda de new wave se une a la banda de rockabilly más popular, Stray Cats, el rock alternativo de Wilco (Chicago), y el hard rock de Tesla (Sacramento, California), otros cabezas de cartel ya anunciados por la organización del festival vitoriano que año tras año reúne a miles de seguidores.



The B-52s se convirtieron a finales de los setenta en una de las bandas provenientes del underground que consiguieron más visibilidad gracias a su particular estilo musical, en el que había cabida para el sonido post-punk de la new wave, el surf, el pop sesentero, y todo tipo de influencias retro.



La banda se despide con una gira que celebra su 40 aniversario que recalará en Vitoria en un concierto que será el primero en España en más de una década.



La organización del Azkena Rock también ha confirmado ese viernes la presencia de la recién formada Deadland Ritual, para cuya creación se han unido cuatro grandes músicos: Geezer Butler (bajista y fundador de Black Sabbath), Franky Perez (cantante de Apocalyptica), Matt Sorum (Guns N’ Roses y Velvet Revolver) y Steve Stevens (Billy Idol y Kings Of Chaos). Está previsto que esta "superbanda" publique un disco el año que viene que podría ser el núcleo de su espectáculo en Vitoria, única parada en España.



También participará en el Azkena el vocalista de Pantera que llegará a Vitoria como Philip H. Anselmo & The Illegals con un show conformado únicamente por temas clásicos del repertorio de la banda que alzó a Anselmo hace casi tres décadas como una de las figuras más influyentes del metal.



El sludge, stoner y metal sureño estarán este año representados en el festival por los americanos Corrosion Of Conformity, que celebrarán el 25 aniversario de "Deliverance", con Pepper Keenan de vuelta en la formación.



Estos grupos se unen a los ya anunciados anteriormente como Stray Cats que ofrecerán un concierto dentro de su gira con motivo del 40 aniversario de la banda y que, tras 25 años, presentarán un nuevo disco de estudio que será una vuelta a sus orígenes.



Desde Sacramento, Tesla desembarcará en la capital alavesa diez años después de su última gira por España y presentarán su nuevo disco, que saldrá en primavera del próximo año. Iconos del hard rock desde los 80, la banda liderada por el carismático Jeff Keith ofrecerá un show cargado de potentes guitarras.

