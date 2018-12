Los protagonistas de "Cuatro bodas y un funeral" grabarán una secuela

Actualizada 05/12/2018 a las 18:13

Los protagonistas de la película "Cuatro bodas y un funeral" (1994) grabarán una secuela en forma de corto que emitirá la cadena pública BBC el próximo 15 de marzo.



Los actores Hugh Grant, Andie MacDowell y Kristin Scott Thomas volverán a juntarse 25 años después del aclamado estreno de la película, que recibió dos nominaciones a los premios Óscar, para grabar un corto con fines benéficos, según publicó hoy la cadena británica.



El estreno, cuyos beneficios irán destinados a la organización sin ánimo de lucro Comic Relief, coincidirá con el "Red Nose Day", una jornada en la que personas conocidas de diversos ámbitos se colocan una nariz roja de payaso con el objetivo de recaudar fondos para la gente necesitada.



"One Red Nose Day and a Wedding" será el nombre del corto que viene después del éxito cosechado el año pasado por "Red Nose Day Actually", una secuela de 17 minutos de la navideña "Love Actually" (2003).



El mismo director de esa entrega, Richard Curtis, se hace cargo de continuar con la historia de los protagonistas de "Cuatro bodas y un funeral", largometraje mítico de la comedia británica. "Se van a juntar para una quinta boda donde, como de costumbre, no todo irá como planeado", señaló Curtis, que escribió el guión de la película original, dirigida por Mike Newell.



"Somos definitivamente más viejos, pero sospecho que no más sabios", bromeó Curtis, que aseguró que ha sido "realmente divertido idear qué les había ocurrido a los personajes en este tiempo". Formarán también parte del reparto John Hannah, Rowan Atkinson, James Fleet y David Haig.

