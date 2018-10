Dos días de psicología para la vida diaria

Actualizada 17/10/2018 a las 22:12

La muerte de una madre, un divorcio, la pérdida del empleo, los problemas económicos o, simplemente (o no tan simple), las dificultades de la vida diaria. Todos tenemos problemas y situaciones límite a las que enfrentarnos y, a veces, no sabemos cómo hacerlo ni qué herramientas utilizar para construir un nuevo futuro. Y los estudios de los catedráticos de Psicología nos parecen, y lo son, muy lejanos. Por eso, un grupo de profesionales amantes de la psicología positiva y el mundo de las emociones ha organizado un encuentro en Pamplona, con el título de Pamplona en Positivo. “Para bajar estos temas de las universidades a la sociedad y saber gestionar mejor la vida de cada uno”. Así lo explican los directores y organizadores del encuentro, Iosu Lázcoz Iso y Danny Imícoz Osés. El Museo Universidad de Navarra (MUN) acogerá mañana durante todo el día varias ponencias; y locales de hostelería albergarán el sábado, talleres. Las ocho ponencias del viernes cuestan 25 euros; los talleres del sábado, 15; y el menú del sábado, 20 euros. Más información en www.eventosenpositivo.com

Los tres objetivos de los encuentros, coinciden Iosu Lázcoz y Danny Imícoz, son acercar la psicología positiva a las ciudades (a las familias, los profesionales y las personas, en general), las organizaciones (empresas) y al mundo de la educación (para no utilizar solo, dicen, la inteligencia lógico-matemática sino el resto de las inteligencias múltiples).

Los organizadores recuerdan que están asistiendo a “un boom de la felicidad” en las redes sociales y en la vida. “Hay gente que me pregunta: ‘¿Por qué tengo que ser feliz?’ ‘¿Por qué me lo dice la sociedad?’ Y tienen razón; parece un mantra”, resume Iosu Lázcoz, experto en psicología positiva y autor de los libros Optitud y Optitud ante la adversidad. 15 caminos de crecimiento personal y profesional. “La optitud es un término que yo he acuñado, una mezcla entre ‘optimismo’ y ‘actitud’. ¿Que en qué consiste? Pues en una actitud de optimismo y esperanza ante la vida, a pesar de la ola de indefensión y crisis generalizada que vivimos”.

PREMIO 'OPTITUD'

Al finalizar la primera jornada de las ocho ponencias, con profesionales del mundo de la Psicología, la Economía y otros que aportan su testimonio personal, se entregarán los ‘Premios Optitud’. Están nominadas personas, que han sido un ejemplo de superación ante la adversidad, como Fátima Frutos (presidenta de la Asociación Navarra de Escritores y que sufre una grave enfermedad de corazón), Celia Canseco (alumna de la Universidad de Navarra, a la que le atropelló un coche), Elena Chávarri (padece espina bífida), Oier Altuna (futbolista que ha vuelto a jugar tras cuatro meses en coma), Juan Manuel Pedreño (de la asociación ‘Sonrisas de comida’) y Amaia Izar (miss World España).

EL PROGRAMA

Este Viernes, conferencias. El Museo Universidad de Navarra acoge las siguientes ponencias: ‘Cómo ser feliz en el trabajo’ (Ignacio Ferrero), ‘Gestiona tus estados de ánimo’ (Edita Olaizola), ‘Cuando dar te multiplica’ (Juanma Pedreño), ‘Life is Great’ (Danny Imízcoz), ‘Con optitud liderarás tu vida’ (Iosu Lázcoz)...



El sábado, talleres. El Nuevo Casino, La Catedral de Pamplona o el Café Iruña albergarán los talleres ‘Positive Wine Sweetology’ (Javier Bañales), ‘Creando relaciones positivas’ (Tony Corredera), ‘La optitud se hace o nace’ (Iosu Lázcoz y Belén Galindo), ‘Cocinando Menú Optitud’ (Cristina Rubio)...

