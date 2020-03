Actualizada 01/03/2020 a las 15:23

"Orgulloso de vestir esta camiseta". Esas palabras salían de la boca de Roberto Torres, el guante de Arre, nada más finalizar el choque contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, un partido que recordó a los Sevilla-Osasuna de antaño con el malo de Webó "mordiéndole" el dedo al bueno de Javi Navarro o, como parecía más real, con el otrora central sevillista queriéndole ensancharle la sonrisa al otrora atacante rojillo Pierre Achille. Y nosotros más orgullosos de seguir a este equipo. Pese a que la miel se nos quedó cerca de los labios, al final la saborearon los andaluces...

Orgullosos de Osasuna, pese a los errores infantiles que se cometen. Que el 1-0 viene de una falta que si se la hacen a cualquier otro jugador de cualquier otro equipo de la categoría, la señalan. Pero pitar a Osasuna es muy fácil, se deja el cuerpo, te empujan y el pitolari de turno suelta el "juegue, juegue" que acaba con el 1-0. Luego dirán de raseros...

Orgullosos de Osasuna. Y se Jagoba, que revolucionó el once en busca de una reacción que era más que necesaria tras un partido como el de El Sadar contra el Granada, tras una semana con entrenamiento sin cámaras incluido y cuya arma secreta se llamaba Antonio, de apellido Latorre. Con Toni Lato, con Facundo en el lateral por la sanción de Nacho Vidal, con Arnaiz y Enric arriba. Dejando en el banco a Rubén García. Ahí es nada...

Orgullosos de Osasuna. De esa salida sin miedo, tratando de sacar los colores y las dudas a una plantillaza como la del Sevilla pero que no termina de cuajar como equipo, con Lopetegui en la picota, con una casi eliminación de la Europa League contra el Cluj que no lo fue por mor del VAR y de unas manos polémicas. Manos que, según se dice en el fútbol de toda la vida, se usan sobre el verde para mingitar o miccionar. Manos que te dan o te quitan. Pero vayamos por partes, como dice Jack el Derstripador.

Orgullosos de Osasuna, de Oier, alma, corazón y supercapitán pese a la conejada. Somos Osdasuna. Sanjurjo, y tú más que nadie lo sabe. Esa pérdida te condena, te hace pagar caro un encuentro que se estaba disputando de manera seria y ordenada, cumpliendo con lo mandado por Arrasate. Óliver, sin Benji pero con En-Nesyri, salió, pasó y el atacante cruzó para marcar. Somos Osasuna.

Orgullosos de Osasuna, de la reacción, de no perder la cara a un partido que veía cómo el cemento de los andaluces, Fernando, se retiraba lesionado con un pinchazo que pinta mal. Y cuando no hay cemento, la casa, que ya de por sí estaba tambaleante, corre más riesgo de caerse. Más cuando los rojillos se olieron los problemas e intentaron dar con la cara de Bono.

Orgullosos de Osasuna, aunque no sepamos defender las jugadas a balón parado, relajarnos en ese último minuto con un córner en contra que la pone otra vez Óliver para que ahora, en vez de En-Nesyri, sea Ocampos el que cabecee a placer y marque el segundo. Segundos antes del descanso. Manda pelotas...

Orgullosos de Osasuna, de su salida en la segunda parte, de la presión, de saber leer la relajación local para meter en dudas al respetable, que sacaba música de silbidos y veía las cosas sombrías, pese a la dupla de ventaja. Y más cuando Sergio Herrera fue expulsado. ¿Justamente? No existe la justicia, y con el VAR tampoco. Los locales ven una mano clarísima, como si de un sotamano de Abel Barriola se tratara. Los visitantes vimos pierna y un poco de brazo, pero de rebote y no voluntaria. Como dijo Torres, unas veces pitan, otras no pitan. Pero contra Osasuna, siempre la balanza para el mismo lado. 2-0, uno menos, panorama sombrío. ¿Sí, o qué?

Orgullosísimos de Osasuna. De esa respuesta, de esa valentía, de ese no rendirse nunca. De ese guante de Arre que mete el cuero al corazón del área donde aparece el Pelocho y recorta distancias. Pone los nervios en punta. Los de blanco no se lo creen, los de rojo se lo creen. Enric Gallego se deja el alma en cada balón, pelea, se faja, lucha, abre. A Torres. Que la pone. Que reclama algo, cuando el cuero termina en córner. Cuando se para el saque de esquina y el VAR dice "Ojonieve, hay algo". Mano de Escudero, muy clara. Ala, Del Cerro, ten pelotillas de no señalarlo. Claro, claro. a los once metros. Y Torres no falla.

Orgullosísimos de un equipazo como Osasuna. Que incluso sacó a Rubén García para ver si sonaba la flauta y había zaragozana, muy lejos de La Romareda pero contra un rival de los que gusta ganar, y mucho. Un punto que era oro, un empate luchado y peleado, un grano que no hacía granero pero nos alimentaba al molinero y a toda la parroquia. Con otro central en el campo para achicar, con Estupiñán de atleta corriendo y cortando, con abuso de centros de Navas en los locales, con ese envío enésimo que bombea el área pequeña, que se mete al corazón, que ningún rojo despeja, "por Dios, sácadla que le llega a En-Nesyri...". Fundido a negro.

Siempre vamos a estar orgullosos de vosotros. Ganéis o perdáis. Y lo sabéis, jodidos. Pero ahora toca darnos una alegría, toca ponerse serios, toca ganar. El rival del próximo domingo, otra vez en horario de misa, es el Espanyol. Es rival directo, no sirven las excusas. Nosotros no os vamos a fallar, no nos falléis vosotrosd. Porque el orgullo de vestir esa camiseta que reconocía Torres es el orgullo que nos hincha el pecho cada vez que nos preguntan de qué equipo somos. Sí, somos de Osasuna. De Pamplona...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!