Cuando un equipo está 'on fire'

15/09/2019 a las 20:54

Vale, que llevamos cuatro jornadas y no se pueden sacar conclusiones. Perfecto, que somos los candidatos a bajar porque acabamos de subir. Bien, que solo hemos jugado contra rivales directos y un Barça sin Messi, sin Suárez, sin Dembelé y sin Neymar. Pero con Ansu Fati, ojito. De acuerdo, que bien, que sí, que vale. Pero en cuatro jornadas no nos ha ganado nadie. En cuatro partidos, dos fuera y dos en casa, no hemos perdido. Y eso que en este último hemos hecho merecimientos para ganar, que si es como en el boxeo, nos traemos del Nuevo José Zorrilla los tres puntos de largo. Pero vuelven a Pamplona con uno. No es moco de pavo...

Pavo el subido que tienen estos chicos de rojo. Desde el primero, Rubén, que intenta espantar la mariposa que le envía Hervías en forma de obús, hasta el último, un tal Chimy Ávila que es la definición perfecta de mosca cojonera, ya que sacamos a los insectos a colación. Jagoba tiene un plan, Osasuna sabe jugar a fútbol y, lo que es más importante, sabe a qué juega. No se viene abajo nunca, no especula con el resultado y va a muerte en todos los estadios. Este año la diversión está asegurada.

La chavalería está 'on fire'. Más enchufados que un cuñadísimo de una casa real en el Consejo de Administración de una compañía eléctrica. Como Aridane y David sigan en este plan, mención especial para el Pelocho que está sacando una sangre fría que ni los helados de Camy, me da que Facundo y Raúl, flamantes fIchajes de la defensa, van a dedicarse a animar las cenas del equipo. Porque está claro que en esta línea, no los mueven del sitio titular ni con una de las excavadoras de las obras de El Sadar.

Nacho Vidal y Estupiñán cierran esa zaga que se está grabando a fuego en la mente de los seguidores rojillos como inamovible. Y es que el 2 va creciendo partido a partido y se está convirtiendo en un lateral que guarda bien la ropa y sube como el que más. Pervis, por otro lado, -el contrario exactamente-, deja más hueco a su espalda, pero es un atleta en las carreras ofensivas.

Fran Mérida va volviendo a su versión, ese sacar de la cueva el cuero, repartir en corto y en largo y ganar las batallas con ese escudero de Estella que es Oier. En Pucela tenían a Óscar Plano por ahí, bien acompañado por Fede Sanemeterio o Michel Herrero, ilustres en esto del fútbol y con un Waldo (que no Faldo) que ganaba la pelea a Vidal en ataque. Torres y Rubén García, en su línea. Ambos tienen la calidad suficiente para desbordar y liarla, si bien el valenciano va pillando poco a poco ese puntito que tanto nos pone.

Y el enchufamiento total lo encontramos arriba, con Brandon y el Chimy Ávila. El Comandante no para de correr en todo el encuentro, cuando van jugados 15 minutos, él ya ha corrido como 40. Y eso se contagia. Contagia a brandon, contagia al centro del campo, contagia a la defensa... Hasta Arrasate y Alkiza parecen contagiarse de tal pelea, lucha y entrega que tanto nos mola.

La última visita a Pucela nos jugábamos entrar en el playoff de ascenso o no. Nos ganaron ellos, con un tal Mata en sus filas. Y subieron ellos. Hoy no. El feudo albivioleta es uno de los estadios donde más rascan los rojillos históricamente. Y tras el primer tiempo parecía que así iba a ser. Tres palos, una del Comandante que, incomprensiblemente, la echó fuera en el área pequeña, dominio total, sin apuros atrás. 45 minutos de dominio rojo, quitando el normal inicio de los locales buscando a los nuestros.

Y en la segunda parte, más de lo mismo. Los de Sergio lo intentaban, Osasuna no sufría. Las contras nuestras eran más peligrosas que un cuñado con chistes nuevos. Hasta que una falta tonta, precedida por otra sobre Fran Mérida en la salida no señalada, permitió que la maldición de los exrojillos saltara al verde de Valladolid. Pablo Hervías lanzaba un pepinazo que se comía Rubén, más confiado en el centro que en el chut directo. El cuero estaba muy lejos, si bien llegó con una velocidad endiablada, cayó como nieve en el último momento y dio en el larguero antes de poner el 1-0 en el luminoso. Inútil el manoteo del meta, al que cualquier error se le debe perdonar dado el nivel al que anda.

Quedaban más de 10 minutos, todo era posible. Y vaya si lo fue. Porque el míster sacó a Adrián y a Rober Ibáñez, dio un punto más a los suyos para buscar el empate y, por qué no, la victoria. Llegó el primero, se quedó a un pelo la segunda. Porque entre Rober y Chimy fabricaron el 1-1, con un balón largo del valenciano que corrió, como siempre hace, el argentino, para devolvérsela rasita y decirle "ahí la tienes, boludo. Empujála". Y Robere empujó. A placer.

Y el propio Comandante tuvo el 1-2 casi en el descuento, en un balón desde la derecha que, con inteligencia, dejó pasar Adrián y controló Chimy. Chutó ante Masip, pero el meta metió una manopla salvadora y el cuero, llorando, se fue a córner pegadito al palo derecho. Ni el VAR anulaba eso si entraba, ya que el pitolari dio esquina.

Empate en Pucela pero, lo que es más importante, sensación de mala leche porque en vez de sumar, se queda la sensación de haber perdido dos puntos. Y eso, amigos, es bueno, es muy bueno. Este Osasuna juega, corre, pelea, se deja el alma y da la talla en LaLiga Santander. La cosa está funcionando muchísimo mejor de lo esperado. Somos el equipo con tercer menor presupuesto de la categoría y estamos en los puestos de arriba e invictos. Y ahora, en el horizonte, el próximo viernes, viene a Pamplona el Betis de Clarita. Lo siento, amiga Clara. Este año no rascáis en El Sadar. Eso si el Chimy vuelve a Pamplona, porque me comentan que dos horas después de terminar el partido, sigue corriendo sobre el verde del Zorrilla...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

Selección DN+