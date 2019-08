Actualizada 17/08/2019 a las 23:45

Todos tus muertos. No, no me he vuelto loco. Por lo menos no más de lo que estaba antes de que arrancara esta competición, la fastuosa, la de los ricos, la de la calidad. LaLiga Santander, apadrinada por el banco de Botín, aunque para botín el que consiguió Osasuna en Butarque. Estreno y ya le sacamos tres puntos al Barça, colíderes con el Madrid, con el Mallorca, con el... Como decía Jack el Destripador, "vayamos por partes".

Todos tus muertos es el nombre de un grupo de rock cuyo tema 'Trece' me vino a la cabeza nada más finalizar el primer encuentro, en tierras madrileñas, de los rojillos. No por la buena o mala suerte, no por los goles anulados al Leganés, ni por las veces que actuó el VAR o, en su defecto, por las tarjetas amarillas que recibieron los nuestros. No. La cifra viene dada por una sencilla razón. ¿Cuál?

Todos tus muertos cantaba al llegar al número de la mala suerte aquello de "Trece, ¿qué te parece?" tras hacer rimas en las que, por lo menos al inicio de la canción, no aparecía para nada el cuatro más uno, tan de rima fácil. Trece, qué te parece. Y es que vamos a hacer la del 'Cholo', partido a partido, sumada a la de Luis Fonsi, pasito a pasito. Porque se cifra en 42 puntos la salvación, punto arriba, punto abajo. Y para ello son necesarias 14 victorias. Fácil la operación: 14 por 3 es igual a 42 puntos. Si ya tenemos una victoria, la primera, ¿cuántas faltan? Pues eso, trece... ¿Qué os parece?

Fenomenal. Con o sin muertos, pero muy vivos. Porque los rojillos estuvieron precisamente muy vivos, listos e inteligentes. Supieron aguantar con un equipo en el que Jagoba, que cada vez estoy más convencido que es un grande, apostó por novedades curiosas en el once. Dejó a Mérida en el banco, apostó por Brasanac arriba junto al Comandante, una zaga de circunstancias al tener en Pamplona a los sin rodaje, Roncaglia y Navas, con Aridane y David García acompañados por Estupiñán y Nacho Vidal en las alas.

Oier repetía en el centro, junto al chavalito Moncayola. Torres, Rober Ibáñez y los dos mentados de arriba para una meta cubierta por Rubén. Sin asomo de Mérida, de Cardona, de jugadores que se les esperaba pero no aparecían. Y así a ver qué pasaba, con la lección de una pretemporada en la que quedaba claro que si en LaLiga 123 el más tonto te hacía un reloj, aquí el que ni sabe leer te puede hacer un chirgo, o dos, o tres...

Pero tenemos VAR. Y parece que a la tele el rojillo le sienta bien, porque el videoarbitraje nos dio la razón en todas las jugadas. Ojo, que no quiere eso decir que han pitado a nuestro favor. Simplemente que los goles anotados por el Leganés, sencillamente, no fueron legales. Y a otra cosa, mariposa. Como la primera parte. Vaya telita...

Ni para media canción, de Todos tus muertos o de Zapato Veloz dieron los primeros 45 minutos. El temor a no perder y el tanteo inicial tan típico y tópico de estas alturas de la competición nos dejaban unos primeros 45 minutos donde sólo un disparo lejano de Torres casi sorprende a Cuéllar y donde Moncayola se doctoró en la elite del fútbol español con alegría y desparpajo. El resto, nubes y claros.

La segunda parte fue otro cantar, aunque tampoco el del Mio Cid. Porque el mejor de Osasuna, aparte del Comandante 'Chimy' Ávila, fue de largo el pelón de la portería. Ojo, no el pelocho, que las Aridanadas también se dejaron ver. Me refiero a Rubén. Entre Rubén, el VAR y 'Chimy' se bastó Osasuna para comenzar su puesta de largo como una moza guapa, de campanillas, con el mayor de los premios y dejándonos con la más amplia de las sonrisas. Échale, échale, échale p'atrás, que dice la otra canción, que estamos colíderes.

El caso que hasta que llegara el zapatazo del argentino, Rubén se estiraba una, dos y tres veces para evitar goles de, sobre todo, un voluntarioso pero poco acertado El-Nesyri. El meta rojillo nos mantenía con vida y el esfuerzo del resto del equipo hacía posible sumar un puntico en la localidad madrileña de Leganés. Mucho curro, mucho pico y mucha pala y una pizca de suerte. Como la que tuvimos tras una galopada de Rosales por la derecha con pase de la muerte, que no empaló bien un rival. Muchas partidas perdió Pervis por su banda en defensa...

Y un balón filtrado por Torres, quién si no, lo recogía don Ezequiel 'Chimy' Ávila en la frontal para, sin tiempo de pestañear, armar la derecha y soltar un zambombazo que se colaba junto al palo derecho de la meta pepinera. El 'Pichu' Cuéllar se estiró, pero nada pudo hacer. 0-1, quedaban 16 minutos más el regalo, que con eso del VAR y viendo precedentes como el de Mestalla, que dio 8 y la Real anotó en el 10 de descuento el empate, cualquier cosa podía pasar.

Y volvió a salir la mano de Rubén a cabezazo del de siempre, que se desesperaba. Y el VAR expulsó a Óscar Rodríguez, aunque éste bastante hizo para merecerlo tras el recado que le dejó a Perea. En un momento en el que Osasuna estaba en el campo con tres sin contrato profesional, controlando el esférico y saboreando un triunfo que hace que las victorias que nos queden para la salvación sean 13. ¿Qué te parece?

Me parece que no hay tiempo para celebrar. Llega el Eibar a Pamplona, a un Sadar que no conoce la derrota desde hace tiempos. ¿Por qué no seguir así?¿Por qué no vamos a mojarle la oreja a los de Mendilibar?¿Por qué no vamos a ser la sensación del campeonato' Esto es once contra once y, de entrada, sacamos tres puntos al Barcelona de Messi y Griezmann. Si nos ponemos tontos, podemos incluso quedar entre los diez primeros. O algo más. Recuerdo al personal que estamos en año de centenario y el Valencia, el año pasado de centenario, quedó campeón de la Copa del Rey. ¿Por qué no? De momento, los números nos dan la razón. La próxima semana a ver si tenemos que hablar del 12, que sería la caña...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

