Hoy vengo más Lina Morgan que nunca, con un enorme "agradecida, y emocionada" que cantaba la irrepetible intérprete en una de sus obras. Porque las palabras sobran y no son necesarias cuando sólo queda decir gracias. Y muchas gracias, y más que muchas gracias, rojillos. Mil millones de gracias por todos y cada uno de los partidos de la temporada que ya echa el cierre, por ese ascenso histórico, por esa racha inmaculada en Pamplona, por esa ventaja respecto al segundo y al tercero (del resto, ni hablamos).

Mil millones de gracias, Jagoba. Por tu apuesta de fútbol de ataque y presión, mirando siempre hacia la portería rival. Por tu trabajo y entrega, por haber agarrado a las primeras de cambio la filosofía del club, que con poco nos conformamos, leñe. Y si es en El Sadar, mejor. Pues lo has hecho posible, hemos disfrutado como niños, hemos aplaudido como locos, hemos cantado como rock-stars y nos hemos emocionado como madre en una boda.

Mil millones de gracias, Rubén García. Que podrían ser más si te quedas, yo te prometo llevarte ese tiramisú tan rico que me sale con la receta de la Loli (pregunta a quienes han probado, que se quedan con ganas de más). Rubén quédate. A tu alrededor se puede montar un equipazo que nos haga estar muchos años donde merecemos, en lo más alto. Pero no sólo tú. Gracias a Torres, gracias al otro Rubén, a Sergio Herrera, a los García, a Brandon, a Lillo, a Mérida, a Nacho, a Xisco, a Juan Villar, a Íñigo Pérez, a Endika, a Oier, a todos y a cada uno de los que se han atado las botas para defender ese escudo a lo largo del año, en la competición, en Tajonar.

Mil millones de gracias, Braulio. El arquitecto en la sombra, el padre de la criatura, analista y estilete en la configuración del equipo sabiendo conjugar veteranía y juventud, sabiendo tocar las teclas que nos han llevado a Primera. Te espera un largo trabajo por delante con las salidas, llegadas y renovaciones, sabiendo que vamos a ser unos de los más modestos, si no los más pobres, de la liga de campanillas. Pero tu buen ojo nos va a hacer tener un gran equipo. La confianza en el trabajo del cuerpo técnico es total.

Mil millones de gracias a la afición. Sin ella, Osasuna sólo habría saltado con once jugadores encasa. Esa parte nos la merecemos, pero esto es todo un quid proquo al estilo de 'El silencio de los corderos'. Nosotros somos Clarice, vosotros Lecter. Nos dais, os apoyamos. No nos dais... Os apoyamos. Porque sabéis que así somos tus fieles seguidores, los rojillos incondicionales...

Mil millones de gracias a Los Pajaritos, a La Romareda, al Heliodoro, a Santo Domingo, al Carlos Tartierre, al Anxo Carro... Todos y xada uno de los campos de LaLiga 123 sois campos de Primera, todos y cada uno tenéis la suerte de vivir esta competición tan bonita, y tan difícil, que es la mal llamada Segunda División. Os esperamos, arriba, con los grandes, tratando de hacer gestas y de ponerle las cosas difíciles a los teóricamente superiores. Porque esto del fútbol ya se sabe que es un juego de once contra once, en el que siempre gana Alemania. Pero no estamos en tierras teutonas. El Sadar va a ser un fortín la próxima campaña.

Y ahora, mil millones de buenos deseos para la próxima temporada, mucha suerte a Málaga, Dépor, Albacete y Mallorca. Como en 'Los Inmortales', sólo puede quedar uno. Y el que suba, será bienvenido. En casa toca preparar la siguiente campaña, y nosotros sólo podremos guardar la bufanda y la camiseta en el armario, a lo sumo pillar la de Sanfermines, -a ver si el amigo Zuza se estira con una talla L para el menda lerenda-. Toca recuperar la garganta, renovar el abono, observar las obras del estadio, esperar las noticias de las salidas y, sobre todo, de las llegadas e ir preparándonos para un año histórico, un año glorioso, un año donde nos hacemos centenarios. Aunque para nosotros Osasuna, más que cien años, siempre va a tener más. Pongamos, por ejemplo, mil millones de años...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

