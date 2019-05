Dos resultados en el Carlos Belmonte sitúan a Osasuna en Primera

19/05/2019 a las 20:33

Manda webs, rewebs y recontrawebs que no se nos está haciendo larga la espera, más que a un padre con la madre en el paritorio pasada de cuentas y sin que salga nadie a decirle ni mú. Que si la semana anterior si perdía el Albacete en casa y ganaron los manchegos. Que si la pasada jornada con la comunión de Martina, si perdía el Mallorca en Tarragona, cosa que ocurrió, y perdían los manchegos en Majadahonda, que no pasó. Y ahora esta, la tercera, que dicen que es cuando va la vencida. Pero nada, que hay que esperar a ver qué pasa en el Carlos Belmonte entre Albacete y Granada. Bendita espera con dos tercios de resultados que nos valen y uno, un triste 33,3 por ciento, que nos obliga a esperar una semana más...

El empate o la derrota del Albacete nos coloca en Primera. O la victoria del Granada, que esto es lo mismo que lo segundo por amor de la propiedad conmutativa que en este caso no se aplica ya que el orden sí altera el resultado. Mandaría bemoles que Osasuna subiese a Primera con Diego Martínez o, mejor dicho, por Diego Martínez. Que el técnico gallego a los mandos del Granada, nos eche una mano. Ojito, no es nada descabellado viendo el precedente de la semana pasada con Enrique Martín Monreal que ya nos ayudó con el tema del Mallorca. Con la misma Diego lo hace y, de paso, se lleva una alegría y deja casi cerrado el ascenso para su equipo...

Estaba en las manos de los rojillos subir. Mejor dicho, en las botas. Pero no pudo ser. Una pena, porque hubiese sido glorioso sumar el Ramón de Carranza a estadios antológicos como Montilivi o La Condomina, con el intermedio de El Sadar y aquél encuentro contra el Recreativo a inicios del presente siglo. Cádiz y su tacita de plata, su solecito, su afición guasona y, sobre todo, su equipo que huele a promoción. Habrá que ver si es capaz de llegar con oxígeno a la recta final de la competición, si son capaces de meterse a los playoffs por la tercera plaza.

Jagoba y los rojillos viajaban un día antes al sur de la península por aquello de la aclimatación. Todos, sancionados incluidos, en una expedición que olía a LaLiga Santander esta que ha terminado ya, con empate y dos golitos del pichichi Messi y nueva derrota en casa del Madrid de Zizou. Paseíto, concentración, mentalización y once con novedades para buscar el ascenso directo, que hay avión de vuelta programado y el bus está preparado en Pamplona con la ITV cumplimentada y gasofa en el depósito. Hasta la Plaza del Castillo estaba limpita...

Juan Villar celebraba su cumpleaños con titularidad en un once con Aridane regresando a su exfeudo junto a David García, con los laterales de siempre, con Mérida y Oier en el centro, Torres y Rober en las bandas, Rubén García con magia y el onubense en ataque. Sin cambios, salvo la ausencia de Brandon que suele destilarse de inicio en los partidos lejos de Pamplona. Todos ellos con la camiseta roja para frenar las acometidas de Darwin Machís, Aketxe y compañía en el inicio y tratar de buscarle las cosquillas al recién estrenado Fali, a Rober Correa, a Cifuentes y compañía en ataque.

Primer tiempo de ni fú, ni fá. Vamos, que ni frío ni calor, sino todo lo contrario. Ambos equipos sin mucha intención de marcar, quitando un par de lanzamientos del venenoso Aketxe a los que respondió a la perfección Rubén y una serie de asedios desde la esquina de los nuestros, comandados por ese guante de zurda con el que camina Rubén García. A los vestuarios, refresquito, instrucciones y a ver si en el segundo tiempo se ata la faena. O, por lo menos, a ver si no se desata...

En el segundo tiempo ambos equipos fueron en busca de la portería rival, pero los rojillos gozaron de las mejores ocasiones. David García falló lo que no falla el menda lerenda en Boscos, y ahí les dejo lo clara que era con semejante comparación. Cabezazo a metro y medio de la puerta que, por querer ajustarlo demasiado, se marchó fuera. También la tuvo Xisco, y Torres con un zurdazo lejano inesperado que casi sorprende a Cifu, no el de Celtas Cortos. Incluso Perea, cuando aún no había calentado las botas, no atinó en un robo del batallador Brandon que puso un pase de esos de la de la guadaña que empalmó mal. Pasa cuando al rematar echas el cuerpo para atrás, que se te va el cuero alto.

Nunca, ni un minuto siquiera, Osasuna perdió la cara al encuentro y buscó el triunfo para subir a Primera esta jornada. Pero en esa suerte de nadar y guardar la ropa a la que tentaron rojos y amarillos, al final la cosa se quedó en un reparto de puntos que deja a los locales en posiciones de playoff, o frisando las mismas, y a nosotros imbatidos y sin perder desde vaya usted a saber cuándo, que igual es cuando jugamos contra el Tenerife en las Islas Afortunadas. ¿Y ahora?

Diego Martíiinez, lorololololó. Diego Martíiinez, lorlololololó... Vamos, que la divina providencia ha querido tirar de ironía y dejar el ascenso directo de Osasuna en manos del extécnico rojillo. A saber, que como el año pasado no lo consiguió, podría hacer doblete este año, subiendo a los nuestros este lunes si le gana al Albacete (o empata) en tierras manchegas y, más adelante, subir a su equipo que anda instalado en el segundo puesto...

Las matemáticas no engañan. De tres posibles resultados, dos nos echan a la calle a ver cómo está de ambiente la Plaza del Castillo un lunes a las 23.00 horas. Y otro, el tercero, aplaza el ascenso a la siguiente jornada, al siguiente encuentro. A subir con fiesta en casa, en el inexpugnable Sadar, contra Las Palmas (casualidades de la vida, contra el que salimos goleados poniendo fin a la racha de resultados que nos llevó a lo más alto) y celebrándolo para ir a votar con una resaca de caballo. Empate o victoria del Granada, 66,6 por ciento de casos favorables para Osasuna. O victoria del Albacete, sonando la flauta del 33,3 por ciento que nos condena a la espera, dulce espera, bendita espera. Como sea y cuando sea, la cosa parece hecha. Este año no habrá heridas, así que Osasuna no tendrá que ponerse ninguna venda, aunque se le caiga como al amigo Miki...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

Selección DN+