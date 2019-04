22/04/2019 a las 23:20

Andaba el país paralizado por las elecciones, oigan, que si van unos y no van otros, que si el presi se baja del carro para subirse, que si las medidas sociales o económicas en un espectáculo esperpéntico en el que los candidatos tiran de navajazo más que Maki Navaja y el Popeye en las historietas del IVÀ, que en paz descanse, cuando los rojillos finiquitaban el encuentro en el Martínez Valero a lo Negan, el malo maluco de 'Walking Dead". Sin Lucille, pero con bate. De béisbol. Porque el de-bate rojillo dio un golpe sobre la mesa par dejar el ascenso a la mano. Mejor dicho, a los pies.

El partido en Elche nos dejaba una primera parte de esas en las que todos pensábamos que sumar un punto iba a ser algo fantástico, fenomenal, maravilloso e increíble. Y es que los de Pacheta nos dieron en los morros en el intercambio de golpes del primer tiempo, unos 45 primeros minutos en los que Josan e Iván Sánchez nos descosían las bandas y nos tiraban por tierra los principios de un programa electoral que estaba dando la presidencia de LaLiga 123 a los rojillos hasta el momento. Pero en siete minutos, los ilicitanos nos sacaban los colores y se ponían por delante. Algo fallaba.

Las promesas de pelea y esfuerzo, que tanto destilan los equipos de este deporte denominado rey, se quedaban en palabras que se lleva el viento. Los locales nos pasaban por encima, desmontaban la dupla Perea-Oier con un Mérida en el banquillo esperando ver si podía o no salir a bailar, que las lumbares no perdonan esos golpes tontos. Y mientras los de a pie, los políticos rojillos peleones y trabajadores se dejaban la piel en el verde, los blanquiverdes tiraban de demagogia de la buena y de calidad en la circulación para desmontar la candidatura navarra. Los rojillos eran zombis que deambulaban sin rumbo por el campo.

Zombi Clerc, que a veces parecía una vaca viendo pasar el tren en una suerte de ausencias que parecen darle al catalán en más de un momento, hasta que recobra el chispazo y vuelve a caminar. Aquí si te descuidas,. los zombis te muerden y te conviertes en un equipo normal, del montón, del medio de la tabla. Es la magia de la categoría, 123 al escondite inglés en la que no me cansaré de repetir que el menos avispado te hace un traje, con corbata y pajarita de recambio.

Los laterales rojillos sufrieron, Clerc y Vidal. Los incisivos atacantes del Elche los dejaban en evidencia una y otra vez, como a los políticos que les pillan con la mano en la caja, o a los zombis que se tropiezan con las latas puestas a modo de alarma. Así toda una primera parte en la que sólo se salvaron Kike Barja en su desborde, Oier en su pelea y, cómo no, Rubén con sus paradones. Hasta Nino quería sumarse a la moción de censura contra su exequipo.

Jagoba Arrasate cumplía años, 41 tacos que alcanza el chavalín en una carrera que para los 50 lo vemos en un banquillo de campanillas. Y la primea parte no le debió de gustar, hasta si me lo permiten, habría castigado a más de uno sin probar la tarta de su cumpleaños. Rapapolvo en el vestuario y nada de azúcar, os tomáis la fruta y a ver si me regaláis un punto al menos, leñe, que hay que sacar fuerza y remontar.

De-bate de béisbol, insisto, a lo Negan. Porque al volver la cosa parecía seguir igual, nada cambiaba, como en el debate político, tú mal y yo bien, o al contrario. Tú listo, yo más. Pero no. No es la primera vez que Osasuna parece que sale con la caraja. Igual hasta lo tienen entrenado, que Jagoba ya cuenta 41 primaveras. Pero ese minar poco a poco al rival, ese desgastarlo corriendo, presionando, un pilla-pilla del que Brandon era el ejemplo más claro, al final hace que pase factura en el rival.

Llegó la estrategia. David García dio las gracias al míster al marcar el empate. De un melonazo, de un cuero muerto y mal despejado por la zaga del Elche. Le cayó a huevo y ¡bum! Batazo, home run y empate para los rojillos. Va por tí, míster, zorionak zuri....

Pero Osasuna es el líder, es la opción más clara para que en las urnas del ascenso se lleve amplia mayoría y esté el próximo año en el Congreso de LaLiga Santander. No van a hacer falta ni recuentos de papeletas ni revisiones de despachos ni tan siquiera coaliciones con otros equipos. Los rojillos lo tienen en su mano. Por eso sabían la importancia de ganar, por el golpe de autoridad cuando habían ganado los seguidores, todos y cada uno de ellos. Una victoria aplacaría sus ánimos y, lo más importante, reforzaría los propios.

Y llegó. Con un pelotazo largo de David García, ganado por Brandon que peinó hacia atrás, en la izquierda del ataque. Con el cuero de Villar enviado al cogollo, medio peinado en semifallo por Rubén García y con el empalme de Torres, apenas sin ángulo poniéndola donde habitan las telarañas, para sorpresa de Badía. Gol. GOL. GOOOOOLAZOOO. En el minuto 86, cuando casi todo el pescado iba camino de las latas al estar vendido.

No se sufrió de ahí al final. Los supervivientes no dejaron que los zombis, que al final iban de blanco y verde, asediaran Alejandría, Hilltop o El Reino, ni siquiera los pellejos falsos, o los políticos charlatanes. El debate fue de béisbol, el golpe de autoridad fue osasunista, el liderato viste de rojillo y habla con acentico navarro. Le pese a quien le pese.

Ahora viene el Albacete. Con dos días menos que el rival para preparar el partido. En el inexpugnable estadio de El Sadar. Jornada 36, a siete del final, que son seis para los nuestros por el encuentro ganado al Reus. Es hora de sacar brillo a Lucille, es hora de engrasar el bate de béisbol. No hay que dar opción a debates de otros equipos para el ascenso. Los rojillos, a lo suyo. La mayoría está asegurada con este candidatura, eso que no lo dude nadie. A por los manchegos...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

