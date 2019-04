Un 13 nada malo

Actualizada 13/04/2019 a las 20:53

Sábado 13 de abril, mes de las flores. Jornada 34 de Laliga 123, al escondite inglés, y choque de alto voltaje en el estadio de El Sadar, feudo donde Osasuna llevaba 12 victorias consecutivas y podía alcanzar la decimotercera si lograba tumbar a uno de los gallos de la categoría, al Dépor. Y en una jornada en la que el Granada, seguidor de los nuestros, veía cómo salía derrotado de El Molinón tras encajar un gol en el segundo 13. No es martes, no es viernes, el 13 nos mola a los rojillos.

Y eso que un segundo antes, a los 12, a punto estuvo Christian de marcar el primer gol del encuentro. Pero Rubén, que por algo estuvo en las filas coruñesas, se pegó un paradón para terminar de despertar a una grada a la que poco le falta para enchufarse y apoyar a los suyos, que este año se están portando de lujo con los presentes en Pamplona.

No estaba Mérida, lesionado con lumbalgia, ni se recuperaba el primo Íñigo Pérez. Jagoba tiraba de Torres para colocarlo junto a Oier en la sala de máquinas, sin apenas cambios en el resto del once. Con la obligada internada del Pelocho Aridane por el sancionado David García y con los Rubén García, Rober Ibáñez, Juan Villar y demás de siempre. Se notaba la falta de acoplamiento entre la dupla de Arre y Estella, parcela en la que a las primeras de cambio el Dépor de José Luis Martí se imponía con Bergantiños al frente del ataque albiazul.

En el minuto 10, el propio Bergantiños le pide a Aridane una sotana y el canario no la tiene, así que le cuela el esférico entre las garricas, corre Quique más que Rubén y clava el 0-1, sin celebración pero anotando, como manda la maldición de los exrojillos del mundo mundial que casi siempre que juegan contra los nuestros hacen gol o se pegan un encuentro destacado.

Pudo ser el el minuto 13 del mal fario pero llegó en el 14. Rubén García anotó el empate alejando fantasmas y posibles dudas, si es que alguien las tenía. Clerc lanza un pelotazo largo, el valenciano gana la carrera a Domingos, que eligió mal día para jugar en sábado y encara a Dani Giménez para batirlo con esa zurda de oro que utiliza para andar, para correr, para golpear y para crear magia. Esto es El Sadar, esto es Osasuna. Aquí ganar es difícil...

Tanto que unos minutos más tarde el de Xátiva, con el 13+1 a la espalda, volvía a sacar esa zurda de seda para colocar en la escuadra una falta en la frontal, escorada a la derecha del ataque rojillo, similar a la que marcó en la portería contraria contra el Sporting de Gijón. Un gol, dicho sea de paso, que demostró la calidad del estamento arbitral de este nuestro país, oigan. Porque lo ocurrido es de traca, y merece párrafo aparte.

Rubén saca la falta, metiendo la zurda como solo él sabe. Cuero que sortea a la barrera, que salta, y cae en la escuadra izquierda, bajo la atenta pero impotente mirada de Dani Giménez, meta del Dépor. El pitolari ve a uno de rayas azules y blancas en el suelo, concretamente Quique, y suma uno más uno, igual a 13. "Anulo el gol, que ese chico con cara de malo y el 6 a la espalda, de apellido Sanjurjo, ha debido pegarle al pobre chico este de la coleta que ha marcado el gol del Dépor". Y encima, amarilla para el de Estella. ¿Perdona? ¿PERDONA? Menos mal que esta recua de cuatreros del pito van acompañados y que, dentro de lo malo, hay alguno que se salva, como el asistente, que le abrió los ojos. "Qué no, Manué, que el delantero del Dépor se ha tirado al suelo, por si el de rojo chutaba raso, como hacen los que se enfrentan a Messi. Pero que ni falta ni ná, chicharrazo con todas las de la ley". Ah, vale. Entonces gol. Juegue, juegue...

En fin, mediocridades aparte, el descanso llegó tras dejarnos una primera parte de fútbol del bueno, con dos equipos que jugaban y mucho, con una remontada local que acercaba a los nuestros a Primera y alejaba a los visitantes de la posible subida directa. Y es que con la derrota, los de Martí se quedaban a una distancia considerable de Osasuna. Exactamente a... 13 puntos.

Y la segunda parte no dejó ni siquiera emoción. Ni pese al marcador ajustado, ya que los visitantes no daban con la tecla y estuvo más cerca el 3-1, que es el 13 a la inversa, por si no se han dado cuenta, que el empate final. Pese a las Aridanadas de turno, que el majorero ya hizo una, para luego volver a lo que se espera de él en contundencia y solvencia defensiva. Incluso hubo un par de contras que pudieron darnos ventaja más amplia para no sufrir al final, pero incluso con estos marcadores tan apretados, ni siquiera tenemos lugar para sufrir de lo que confiamos en estos chavales.

Jornada 34 cumplida. Quedan ocho partidos, siete ya que uno lo tenemos ganado sin jugar, 67 puntazos. 13 victorias seguidas en casa. Y ahora toca el Elche, equipo en racha. Visita a tierras ilicitanas, recuperando a David García, esperemos que a Fran Mérida, con todos enchufados y todos contentos. No sé cuándo será, pero muy mal se tienen que dar las cosas para que no subamos este año a LaLiga Santander. para que Osasuna regrese a donde debe estar: la Primera División. Y ahí pasen dos, cinco o 13 años...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!

