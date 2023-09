La sesión de investidura, en directo: Feijóo garantiza que no defenderá la amnistía porque tiene "principios" y "palabra"

líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados garantizando que no defenderá una ley de amnistía a los líderes del "procès" porque "tiene principios y palabra". Ela la Presidencia del Gobierno,ha abierto sugarantizando que no defenderá una ley deporque "tiene principios y palabra".

En su primera intervención en la tribuna de la Cámara Baja, Feijóo ha dejado claro que "fuera de la Constitución no hay democracia" y ha incidido en que se siente representado por la inmensa mayoría de los españoles que el 23 de julio no amparaban un programa que contemplaba la amnistía ni la autodeterminación, o forma equivalente o análoga.

"Me debo a todos ellos a quienes clamaron igualdad en las calles de Madrid , a la mayoría de los españoles", ha reiterado en un discurso en el que avisa del "momento crucial que vive la nación" y en el que zanja que "ni jurídica ni éticamente es aceptable" la amnistía dentro de la Constitución.

"Ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno, justifica los medios, pero eso es por donde algunos han pasado y están dispuestos a pasar, yo no paso", ha incidido al aseverar que "no paso por ningún aro...ni por traicionar la confianza de los españoles que me votaron".

El líder del PP interviene ante la presencia de once de sus presidentes autonómicos, incluido el de la ciudad autónoma de Ceuta, y de cinco presidentes regionales del partido, y ha entrado por la Carrera de San Jerónimo aplaudido por personas que se encontraban en la calle y por sus diputados.