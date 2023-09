Feijóo arremete contra Sánchez por "no tener cuajo" para debatir y dejar la réplica en manos de Óscar Puente

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado este martes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, "no tener cuajo" para subirse a la tribuna para intervenir durante su debate de investidura, antes de recalcar que busca "el poder a toda costa, sin principios" y "sin condiciones".

Óscar Puente. Feijóo ha utilizado buena parte de su réplica al líder de Vox, Santiago Abascal , para contestar a Sánchez y al portavoz del Grupo Socialista en la primera sesión de su debate de investidura,

El líder 'popular' ha advertido sobre "la obsesión, la neurosis obsesiva" de Sánchez "por el poder a toda costa, por el poder sin principios, por el poder sin condiciones", asegurando que no merece alzarse así con la Presidencia.

"Es mucho mejor ser el jefe de la oposición con más votos que el presidente del gobierno con menos", ha dicho, antes de garantizar que él sería "incapaz" de sentarse en la bancada azul -la reservada al Gobierno en el hemiciclo del Congreso- "si el jefe de la oposición me ha ganado las elecciones". "Pero el Partido Socialista está encantado de gobernar perdiendo".

El candidato 'popular' también ha aprovechado la oportunidad para recalcar la "anomalía democrática sin precedentes" que supone que Carles Puigdemont "decida si Sánchez es o no presidente" y la dependencia del presidente de los partidos independentistas. "Sin los diputados de Bildu no es nadie, si nos diputados de ERC no es nadie", ha dicho Feijóo.

"Por consiguiente, comprendo que no venga aquí (a la tribuna) porque no tiene cuajo para presentarle a España su proyecto político", ha continuado, al tiempo que ha afirmado que el proyecto de Sánchez es "derrotar al candidato a la investidura".

DINAMITAR EL DEBATE

Feijóo también ha acusado al PSOE de haber "dinamitado o intentado dinamitar" el debate de investidura, algo que acredita "el nivel de deterioro institucional que sufre hoy el Partido Socialista".

"El único aplauso que ha arrancado y todos se han puesto de pie ha sido para criticar a los antiguos dirigentes del PSOE y de una forma muy especial al que fue presidente Felipe González", ha lamentado Feijóo.

El líder 'popular' ha querido también remarcar la diferencia que, a su juicio, supone la intervención de López con intervenciones de Gregorio Peces-Barba, que, como el portavoz socialista, también fue diputado por Valladolid y también del PSOE.

"Fíjense el nivel institucional que ha conseguido el PSOE, recuerden por un instante el nivel de Peces-Barba y el nivel de Puente", ha remarcado.