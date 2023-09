Enfermedad Hemorrágica Epizoótica: qué es y cómo afecta a los humanos el 'covid de las vacas'

El pasado 10 de noviembre llegó a Europa la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, tras el diagnóstico de ganado bovino en las islas de Cerdeña y Sicilia. Poco más de una semana después, el 18 de noviembre, se detectaron los primeros casos en España, en el sur de la península.

enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. Además, explica que el ganado vacuno puede verse limitado por la enfermedad durante unas dos semanas, mientras que el ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica. Por su parte, el caprino es muy poco susceptible a la infección. En cuanto a animales salvajes, se trata de una enfermedad que afecta a ciervos, gamos y corzos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación define la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) como una

no existen vacunas autorizadas en la uso de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones. Para garantizar una desinsectación eficaz es importante que el insecticida usado sea efectivo frente al vector en cuestión. El ministerio ofrece una Históricamente la EHE ha circulado en América del Norte, Australia , Asia y África, pero desde noviembre de 2022 también está presente en Europa. Según indica la web del ministerio, actualmenteen la Unión Europea para prevenir esta enfermedad y la medida que se recomienda tomar es elen animales, medios de transporte e instalaciones. Para garantizar una desinsectación eficaz es importante que el insecticida usado sea efectivo frente al vector en cuestión. El ministerio ofrece una lista de productos recomendados para un entorno ganadero.

En cuanto a los efectos de esta enfermedad en los humanos, la fundación Elika para mejorar la Seguridad Alimentaria en Euskadi afirma que la EHE no es una zoonosis, que no afecta al ser humano y, por lo tanto, no representa un gran riesgo para la salud pública.