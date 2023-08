¿Puedo negarme a pagar una derrama en mi comunidad de vecinos?

Las derramas, esas cuotas extraordinarias para cubrir gastos imprevistos en las comunidades de vecinos que nunca vienen bien y que cuando surgen crean, inevitablemente, controversia. ¿Te suenan? ¿Has pensado alguna vez en qué pasaría si te niegas a pagarla porque no es algo que tú hayas decidido? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este asunto por si en la próxima junta de vecinos sobrevuela una incómoda derrama.

Quizá nunca te hayas tenido que enfrentar a una de ellas, pero en cualquier caso te conviene estar sobre aviso. Una derrama es una cantidad de dinero que los propietarios de una comunidad de vecinos deben pagar de forma extraordinaria para costear gastos imprevistos u obras y reparaciones que excedan el presupuesto anual de la comunidad en cuestión.

Según la Ley de Propiedad Horizontal que regula este tema inmobiliario, no puedes negarte a pagarla si ha sido aprobada en la junta de propietarios, ni siquiera si votaste en contra o no votaste. En cualquier caso, la ley obliga a costearla. La buena noticia, aunque sea una cuestión tediosa y costosa, es impugnar judicialmente la derrama porque puedes demostrar que no es necesaria o que se ha puesto en marcha de forma irresponsable. Aunque se opte por esta vía, se recomienda pagar la cuota porque en caso de impago la comunidad de vecinos abriría un proceso judicial contra el moroso.

Si bien es cierto que las derramas tienden a enrarecer el ambiente, los expertos recomiendan tener un administrador de fincas competente que favorezca una buena comunicación entre vecinos, un debate plural, abierto y justo y asesore y guíe a la comunidad en este tipo de decisiones de manera sensata.

Si he comprado un piso y tiene derramas, ¿tengo que pagarlas?

La respuesta, lamentablemente, es sí. La Ley de Propiedad Horizontal dice que las derramas se pagan aunque no fueses propietario del inmueble cuando se decidió. En ese caso, solo se te exigirán las cuotas que queden por pagar desde que eres propietario de la vivienda o local en cuestión. El pago de las cuotas anteriores corresponde al anterior dueño. Por eso es interesante consultar antes de comprar cualquier propiedad si tiene derrama o no. Puedes preguntárselo tanto al vendedor como al presidente de la comunidad.