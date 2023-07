La petición de la Fiscalía sobre Puigdemont complica un acercamiento entre PSOE y JxCat

Si este domingo, tras conocerse los resultados de las elecciones generales, quedó claro que una nueva investidura de Pedro Sánchez solo será posible con un aval de JxCat que ahora mismo parece más que difícil, el último movimiento de la Fiscalía sobre Carles Puigdemont complica aún más un acercamiento PSOE-Junts.

Y la respuesta de Puigdemont, desde Twitter, no se ha hecho esperar: "Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y, al día siguiente, España ordena tu detención", ha escrito en inglés.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado al juez instructor de la causa del procés que actúe contra Puigdemont y Comín por delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.

UN ABISMO ENTRE JXCAT Y SÁNCHEZ

Las relaciones entre Puigdemont y los socialistas están cerca de tocar fondo y, de hecho, en plena campaña electoral, el expresidente catalán equiparó a Pedro Sánchez y al candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que el efecto de las políticas de socialistas y populares hacia Cataluña "es el mismo", solo que unos las aplican "con anestesia, los otros sin anestesia".

Puigdemont fue incluso más allá en una entrevista con el diario Ara publicada el 15 de julio: "Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts, no puede serlo, por muchas razones", afirmó.

"Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer primer ministro a un mentiroso y un incumplidor?", añadió Puigdemont, que se anticipó así al debate interno que puede abrirse en JxCat sobre si hay que ayudar o no a investir a Sánchez para evitar una repetición electoral que pueda conducir a un Gobierno PP-Vox.

REFERÉNDUM Y AMNISTÍA, UN ESCOLLO HASTA HOY INSALVABLE

Hoy lunes, en plena resaca electoral, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado de nuevo la perspectiva de un posible aval de su partido a Sánchez: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo", ha dicho en Rac1.

Turull ha emplazado a ERC y al resto del independentismo, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta "ventana de oportunidad" para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez que deben pasar por exigir "amnistía y autodeterminación".

Un precio, sin embargo, que los socialistas no están dispuestos a pagar, como ha dejado claro el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, que ha avisado a JxCat de que el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación de Cataluña, porque "no son factibles".

EL CONSEJO DE PABLO IGLESIAS A PEDRO SÁNCHEZ

Pese a la enorme distancia que separa por ahora las posiciones de PSOE y JxCat, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recomendado a Sánchez que explore la "ventana de oportunidad" y envíe al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, "a Waterloo" para que negocie su investidura con Puigdemont.

No obstante, Puigdemont ha insistido en numerosas ocasiones que no aceptaría una "solución personal" que le permitiese, por ejemplo, volver a España con un indulto, sino que exige abrir una vía para la "resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado".

PONSATÍ, DETENIDA NUEVAMENTE EN BARCELONA

Y en medio de este endiablado escenario postelectoral, este lunes los Mossos d'Esquadra han detenido a la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, horas después de que ella misma anunciara en redes sociales su presencia en Barcelona, a raíz de la orden emitida por Llarena para notificarle su procesamiento por desobediencia.

Llarena ha acordado que el juzgado de guardia de Barcelona le practique la declaración indagatoria y que después sea puesta en libertad, por lo que no es previsible que este caso represente un escollo para las negociaciones de investidura, entre otros motivos porque Ponsatí no es militante de JxCat y su postura crítica hacia la estrategia del partido la ha ido distanciando cada vez más de Puigdemont.