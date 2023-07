Carlos Mazón, investido president de la Generalitat Valenciana con los votos del PP y Vox

Carlos Mazón, ha sido investido president de la Generalitat Valenciana en una votación en Les Corts en la que ha contado con el apoyo de su grupo y de El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 28 de mayo,, ha sido investido president de laen una votación en Les Corts en la que ha contado con el apoyo de su grupo y de Vox, con 53 votos a favor de su candidatura.

Tras su discurso, donde ha desgranado sus propuestas de gobierno en la Comunitat, ha escuchado y respondido a las intervenciones de los grupos parlamentarios -PSPV-PSOE, Compromís, Vox y PP-, se ha procedido a la votación, en la que ha recibido el apoyo mayoritario de la Cámara, compuesta por 99 escaños.

En concreto, han votado a favor de la investidura de Mazón como president los 40 diputados del PP y los 13 de Vox, es decir, un total de 53 votos a favor, mientras que los 31 del PSPV-PSOE y los 15 de Compromís han votado en contra, 46 votos en total.

El domingo 28 de mayo, el Partido Popular dio el vuelco en las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana, donde ganó los comicios y obtuvo los resultados que le permiten gobernar de nuevo la Generalitat, que presidió de 1995 a 2015, y pone fin a ocho años de gobierno del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig.

El ya president de la Generalitat ha comenzado su discurso de investidura pidiendo a la Cámara guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, en el vigésimo sexto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.

En su intervención, ha avanzado medidas en diferentes campos, como la sanidad, donde ha dicho que acabará con el "requisito lingüístico encubierto"; la educación, con libertad para la elección de centro y lengua, o la fiscalidad, con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

En materia social, ha prometido que la Conselleria de Igualdad seguirá manteniendo el rango de vicepresidencia (como durante la etapa de gobierno del Botànic que presidió Ximo Puig) y se ha comprometido a desarrollar una ley de Señas de Identidad, a suprimir las ayudas a quienes quieran imponer 'els païssos catalans', y a exigir una financiación justa.

Sobre violencia machista, ha condenado este tipo de agresiones y ha dicho que hay asuntos que "exceden de cualquier actuación partidista" y ni los diputados "ni el conjunto de la sociedad pueden negar".

LA OPOSICIÓN PROMETE NO DAR "NI UN DÍA DE GRACIA"

Por su parte, en su discurso, que ha comenzado pidiendo un minuto de silencio por la última víctima mortal de violencia machista en Antella, el president saliente, Ximo Puig, ha prometido no dar “ni un día de gracia” al nuevo Consell del PP y Vox en materia de violencia machista y ha prometido que el PSPV “nunca consentirá el machismo institucionalizado” ni el “negacionismo".

Puig ha ofrecido cinco acuerdos al PP: un pacto por la igualdad que amplíe el pacto valenciano contra la violencia machista, un pacto por la calidad democrática para proteger la Agencia Antifraude y la televisión pública, un pacto contra el cambio climático, un pacto por una gestión pública del estado del bienestar, no privatizada, y un pacto por la cultura y el valenciano que impida cualquier censura.

El también líder del PSPV-PSOE le ha preguntado “hasta dónde llegará” Mazón y “cuál será el coste social de su mayoría parlamentaria”.

En su réplica, el líder 'popular' ha reclamado a Puig que "no tenga miedo y que no infunda miedo" sobre el próximo Gobierno valenciano, que "no augure un advenimiento letal" porque, según ha advertido, "se han dado pasos atrás" en la legislatura finalizada.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Mazón que haya presentado un discurso de investidura "vacío de contenido pero repleto de la caspa de Vox", con el que ha firmado un pacto de Gobierno que espera que "se le atragante".

Baldoví ha pedido a Mazón que concrete "la agenda oculta" del PP para los próximos cuatro años, tras un pacto que es "una hojita con cinco puntos", y que deja a Vox como el "pagafantas", ya que solo gestionará el 5 % del presupuesto de la Generalitat.

Mazón ha replicado que de todos los presentes en el hemiciclo, Baldoví es el único que -como diputado en el Congreso- ha votado a favor de los Presupuestos Generales del Estado alegando que con ello "iba a arreglar el problema de la infrafinanciación" y no lo ha hecho.

VOX Y PP: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" Y "QUIEBRA ÉTICA"

El primero de los grupos que dan apoyo al nuevo Consell en intervenir en la sesión ha sido Vox, cuya síndica, Ana Vega, ha asegurado que el nuevo Gobierno valenciano protegerá "por igual a las víctimas de cualquier tipo de víctima de violencia intrafamiliar".

En su discurso, también ha criticado "el delirio climático", "el arrinconamiento del español" y los "espías lingüísticos", y "las mafias de la ocupación ilegal de viviendas", y ha asegurado que su pacto con el PP no es "un cheque en blanco".

El síndic del PPCV, Miguel Barrachina, el último en intervenir, ha pedido a Mazón, que "haga lo necesario para evitar la quiebra ética" de la sociedad, a su juicio promovida por "quienes han dicho unas cosas y han hecho otras".