Cómo conseguir que no te llegue a casa propaganda electoral para las elecciones generales 2023

Dado que durante las próximas semanas comenzarán a enviarte todo tipo de propaganda electoral para que te decantes por un candidato u otro, en este artículo te mostramos qué hacer si no quieres recibir publicidad de las distintas candidaturas que se presentarán a las elecciones.

Debes saber que si ya has hecho este procedimiento en unas elecciones anteriores no necesitas repetirlo. Pero si todavía no lo has solicitado, los pasos a dar son sencillos y con un único formulario, aunque necesitarás identificarte en la web específica usando tu DNI