Elecciones generales 2023: ¿Puedo evitar la mesa electoral si tengo una boda, bautizo o comunión el 23J?

Las personas que sean elegidas para formar parte de una mesa electoral, ya sea como presidente, vocal o suplente, podrán librarse de cumplir con esa obligación el próximo 22 de mayo si acreditan que la fecha de la votación les coincide con un "evento familiar de especial relevancia que resulte inaplazable" o cuyo aplazamiento "provoque perjuicios económicos importantes", como pueden ser las bodas, bautizos o comuniones, muy comunes estas últimas todos los domingos de mayo.

Eso sí, esta excusa solo podrá esgrimirse si la persona designada para estar en el colegio electoral es el protagonista de la celebración o guarde con este una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad.

DECIDEN LAS JUNTAS DE ZONA

El organismo arbitral busca facilitar la labor de las Juntas Electorales de Zona, que son las encargadas de pronunciarse sobre los motivos que aleguen los afectados para no ejercer como miembros de mesa. No obstante, la JEC ya puntualiza que los ejemplos que utiliza en su escrito no constituyen una "lista cerrada" y que podrían ampliarse en el futuro.

El organismo arbitral divide las causas para 'zafarse' de esa tarea ciudadana en tres categorías: situación personal, responsabilidades familiares o responsabilidades profesionales.