Las anécdotas que deja la jornada electoral

Granada, a los que algunos votantes acuden ataviados con los colores rojiblancos. El ascenso del Granada CF a la Primera División está este domingo presente en muchos colegios de electorales de, a los que algunos votantes acuden ataviados con los colores rojiblancos.

Las elecciones municipales de esta jornada llevaron precisamente al club a adelantar los principales festejos por el ascenso a anoche mismo, cuando decenas de miles de personas se concentraron en el entorno de la céntrica Fuente de las Batallas tras la fiesta en el estadio.

A pesar de que la celebración se prolongó de madrugada, algunos aficionados han ejercido desde primeras horas de la jornada su derecho al voto vestidos con las camisetas del equipo o portando otros distintivos rojiblancos como bufandas, y en muchas de las conversaciones no faltan las referencias al logro futbolístico.

Ha sido el caso de quienes han acompañado a los candidatos a la Alcaldía tanto del PSOE como del PP. En el primer caso, el alcalde y candidato a la reelección, Francisco Cuenca, ha acudido al colegio electoral junto a su hijo, un joven que llevaba una camiseta del Granada y que ha ejercido por primera vez su derecho al voto tras cumplir 18 años hace unos días.

Por su parte, la exconsejera de Fomento y candidata del PP a la alcaldía granadina, Marifrán Carazo, ha votado juntos a sus hijos, en este caso menores y uno de ellos portaba al cuello una bufanda rojiblanca del equipo recién ascendido.

La presidenta de una mesa electoral en Inca (Mallorca) se va a tomar un café y no vuelve

La presidenta de una mesa electoral en Inca (Mallorca) se ha ausentado del colegio donde se estaba llevando a cabo la jornada de elecciones a las autonómicas, municipales e insulares, aduciendo que iba a tomar un café y no ha vuelto, lo que, pese a que no ha supuesto la interrupción de la votación en ningún momento, ha obligado a tener que avisar a un suplente y activar a la Guardia Civil al objeto de instrucción de diligencias.

Según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Baleares a los medios, a las 10.00 horas, la presidenta -sustituta al inicio del presidente titular no presentado- de una mesa electoral en Inca ha salido del centro aduciendo que iba a tomar un café.

Sin embargo, no ha regresado. Y, ante esta situación, a las 11.00 horas, se ha llamado por teléfono en varias ocasiones a la mujer, no contestando ésta.

Por este motivo, a las 11.30 horas se ha comisionado a Policía Local de Inca a su casa, donde han abierto la puerta unos familiares, quienes han manifestado que la encartada fue a casa a tomar café y se marchó, desconociendo dónde estaba y asegurando que a ellos tampoco no les coge el teléfono.

Ante tales circunstancias, a las 12.15 horas se ha avisado al presidente suplente para que acudiera a la mesa electoral. Llegando éste al lugar a las 12.43 horas.

Pese a todo lo ocurrido, no se ha interrumpido la votación en ningún momento.

Finalmente, se ha activado a la Guardia Civil de Inca al objeto de instrucción de diligencias, de acuerdo con el artículo 143 'Delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales' de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.

Tres monjas de la misma congregación presiden una mesa electoral en Cantabria

Tres religiosas de la congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús han marcado una de las anécdotas de este 28M en Cantabria al presidir con sus hábitos la mesa electoral de la localidad de Ánaz.

Se trata una comunidad conformada por 55 monjas que se encargan de ofrecer formación en el colegio concertado Torreánaz y que en estas elecciones han asumido la responsabilidad de presidencia y vocalías de la mesa electoral.

Los gestos de complicidad se han producido cuando el resto de las hermanas de la congregación han acudido esta mañana al colegio electoral para ejercer su derecho al voto.

Ánaz es una localidad de Medio Cudeyo (Cantabria) con una población de cerca de 150 habitantes, por lo que no es extraño que algunas de las monjas formen parte de la mesa electoral cuando se convocan elecciones.

Villarroya (La Rioja), primer municipio en cerrar urnas, bate su propio récord sus siete electores votan en 29 segundos

Y otra vez lo han vuelto a conseguir. Villarroya ha sido unas elecciones más, el primer municipio español en cerrar sus urnas, en esta ocasión, además, batiendo su propio récord, ya que sus siete electores censados han votado en poco más de 29 segundos, como ha relatado el actual alcalde y candidato a revalidar el puesto, Salvador Pérez.

La práctica da experiencia y los habitantes de Villarroya ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y así ha sido. "Estamos ya muy entrenados. Somos siete, tres están en la mesa, otros tres, de suplentes, y otra persona más. Así que, para las 8 de la mañana, ya estábamos todos aquí esperando", ha relatado Pérez.

Y eso que, en estas elecciones municipales y autonómicas, "al haber dos urnas, la cosa se pone un poco más complicada, cuando hay una sola es aún más fácil". Con todo, los vecinos de la localidad estaban en esta ocasión especialmente motivados, porque, como ha señalado Pérez, "había otro pueblo -no ha especificado cuál- que nos quería hacer la competencia".

Villarroya, localidad situada en la comarca de Cervera del Río Alhama, lleva años ostentando el reconocimiento de ser el primer pueblo en cerrar sus urnas. Una circunstancia que "ocurrió como algo casual" y que ya es una tradición, sellada incluso por la masiva presencia de medios de comunicación en la localidad, para hacerse eco del récord.

"No sabes la de cámaras que había hoy", ha señalado aún algo sorprendido el actual alcalde de Villarroya, el más longevo en el cargo de todo el país, ya que tomó posesión por primera vez en el año 1973, y ha ido encadenando mandatos desde entonces.

De este modo, el próximo mes de septiembre -si revalida el puesto, algo que ellos ya conocen, "porque ya hemos hecho el escrutinio, pero hasta las 20 horas no se puede decir"- cumplirá 50 años como primer edil del municipio. "No me canso, estoy ya acostumbrado", ha asegurado.

El pueblo batió su propio récord en 2015 al cerrar sus urnas en las elecciones del mes de diciembre a las 09,01 horas. Por su parte, en 2011 cerró su única mesa electoral a las 09,07 minutos. En mayo de 2016, el tiempo del voto quedó en 9,02 minutos. En las elecciones generales de abril de 2019 tardaron en votar solo 40 segundos y, un mes más tarde, el 26 de junio, lo consiguieron en 9 minutos y un segundo.

EFE/Fernando Díaz

Un bar sustituye a la escuela como colegio electoral de una parroquia de Corvera

El bar Casa Mari, en Molleda de Arriba (Corvera) sustituye este domingo 28 de mayo, cita con las elecciones autonómicas y municipales, al antiguo colegio electoral de 'Casa Celia', en La Trapa, actualmente convertido en vivienda.

El concejo de Corvera dispone de 24 mesas repartidas en 11 locales electorales, entre los que se estrena como sede para participar en los comicios el bar Casa Mari.

Otra de las novedades con respecto a procesos electorales anteriores es que los vecinos y vecinas del Portazgo -que antes votaban en Los Campos- deberán hacerlo en la mesa electoral de Nubledo, instalada en el edificio del antiguo Ayuntamiento de Corvera, actualmente sede del archivo municipal.

Este cambio fue decidido por la Junta Electoral para completar el censo de la mesa de Nubledo, que había descendido por debajo de las 200 personas, número mínimo de electores que es necesario para mantener una mesa electoral.

Sueca (Valencia) para las votaciones al detectar papeletas impresas con dos candidaturas

La localidad de Sueca (Valencia) ha tenido que paralizar la votaciones para las elecciones autonómicas y municipales durante una media hora al detectar que había papeletas impresas por las dos caras y en cada una de ellas una candidatura distinta.

Así lo han manifestado la presidenta de una de las mesas electorales del municipio y un apoderado del PSPV-PSOE, quienes han explicado que la incidencia se ha detectado únicamente en las papeletas de las candidaturas municipales, y que ya está resuelta.

En principio, los problemas se han detectado en cuatro colegios electorales (Carrasquer, Els Porxets, Nuestra Señora de Fátima y la Cambra Agraria), en los que a primera hora de este domingo algunos votantes han detectado que había papeletas impresas por las dos caras y con dos candidaturas distintas.

Esto ha obligado a parar el proceso electoral en todo el municipio hasta resolver el problema, lo que ha llevado unos 20 o 30 minutos, según las fuentes consultadas, tras los cuales se han retomado las votaciones con normalidad.