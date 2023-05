Feijóo reivindica la política que pacta, no es sectaria y no juega en corto

Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes la política y los gobiernos que son capaces de pactar con la oposición, que incluyen en su composición a miembros que no son "sectarios" y que no se limitan a jugar "en corto". El líder del PP , haeste martes la política y

El presidente de los populares ha hecho esta reivindicación en un coloquio junto al entrenador de tenis Toni Nadal y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, al que ha arropado en la recta final de la campaña.

"Lo importante no es ganar a cualquier precio, lo importante no es gobernar de cualquier forma", ha recalcado Feijóo, que ha argumentado que en su etapa en la Xunta pensaba en la visión que de él tuviesen los gallegos y ahora está en "otro maratón" pero no quiere "llegar de cualquier forma".

Feijóo aboga por tener en su Gobierno a gente a la que admire, a los mejores, y a gente que no sea sectaria pues rechaza no poder dialogar y encontrar puntos de encuentro.

"Cuando llegas has de ser útil, no puedes tensionar ni crispar, has de intentar buscar alguna propuesta con la oposición. Me parece determinante" (...) si tomas decisiones que sean mejor para la sociedad al final te reportarán votos para ti, pero si crees que has de jugar en corto todo el rato no vas a ser útil", ha recalcado.

Feijóó ha hecho esta reivindicación cuando desde la cúpula del partido han señalado que seguirá ofertando un pacto recíproco al PSOE para que gobierne la lista más votada, una visión que genera suspicacias en parte de su partido y que no convence a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contraria a llegar a acuerdos con el PSOE.

En el duodécimo día de campaña ha dejado además elogios para el alcalde de Madrid, de quien ha dicho que es "imposible llevarse mal con él" porque es una de "las personas más tolerantes" que conoce, algo "importante" en "la ciudad más abierta de España".

También ha defendido que a la gestión hay que llegar "entrenado", aprendido" y no solo "hablar muy bien y dar buenos discursos" y ha vuelto a reivindicar los Gobiernos de mayorías que respetan a las minorías, y no "lo contrario", que las minorías impongan "porque el presidente de turno está maniatado".