Los avales de hipotecas para jóvenes servirán para casas de hasta 157.000 euros

La vivienda se ha convertido en centro del debate político con la reciente batería de medidas anunciadas por el Gobierno en la materia. Entre las más polémicas -por el rechazo expreso de los socios de coalición-, el aval del 20% que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgará a jóvenes y familias con hijos a cargo para pagar la entrada de una primera vivienda habitual. Este es, precisamente, uno de los grandes problemas que se encuentran los jóvenes cuando se plantean convertirse en propietarios. Es decir, pueden asumir una cuota hipotecaria, pero no el enorme desembolso que supone el primer pago de entrada de la casa, ante las dificultades que existen para ahorrar.

No obstante, esos avales no implicarán, ni mucho menos, que los bancos vayan a ser más permisivos con sus hipotecas. Tampoco que se pueda comprar una casa a cualquier precio. La idea es que los beneficiarios de la ayuda no se endeuden de más para que, a su vez, las entidades no se encuentren con problemas de morosidad futura. Así que el Gobierno busca la fórmula para que esa garantía solo aplique en las viviendas que tengan un precio que, entre otras cosas, no implique que el propietario destine más de un 30% de su salario al pago de la cuota mensual de la hipoteca.

El Gobierno ya ha indicado que ese precio máximo de las casas se determinará por territorios. Y, teniendo en cuenta este factor, se puede elaborar un cálculo aproximado de cuál sería ese precio máximo de una casa a la que podría acceder un joven menor de 35 años que ingrese los 37.800 euros brutos anuales de límite que establece la medida.

Según estimaciones de los expertos de Helpmycash -que en todo caso son orientativas- la vivienda más cara que se podría permitir este perfil sería de 157.334, con un préstamo medio al 3,5% a un plazo de 30 años (siempre teniendo en cuenta esa premisa de poder destinar el 30% de los ingresos a la cuota hipotecaria).

La capacidad de pago subiría a 314.668 euros si se trata de una pareja en la que los dos integrantes son menores de 35, al doblarse el límite salarial establecido por el Gobierno en su plan. En todo caso, incluso así, serán los bancos los que decidan a quién conceden (o no) la hipoteca. "Por mucho aval con el que se cuente, si el cliente no demuestra ser solvente, no se le otorgará una hipoteca del 100%", explican desde el sector financiero.

Es decir, las entidades gestionarán el riesgo como lo hacen en su operativa diaria habitual, justo en un momento en el que, según todas las encuestas de préstamos bancarios, cada vez se imponen mayores requisitos a la hora de conceder un crédito. "El endurecimiento de los préstamos a empresas y para la compra de vivienda fue más fuerte de lo que esperaban los bancos en el trimestre anterior y apunta a un debilitamiento persistente de la dinámica crediticia", reconocía recientemente el Banco Central Europeo (BCE).