El PP ganaría las elecciones y la irrupción de Sumar debilita al PSOE y Podemos

El PP ganaría las elecciones generales con el 30,6% de los votos, lo que le otorgaría entre 127 y 132 escaños, según la última encuesta de DYM para Diario de Navarra. Este sondeo además refleja la irrupción de Sumar en el arco parlamentario, que con un 9,2% de los votos conseguiría entre 18 y 22 escaños y se convertiría en la cuarta fuerza más votada. La aparición del partido de Yolanda Díaz ha menguado el montante de papeletas para el PSOE, que en marzo acumulaba un 28,2% de la intención de voto y en abril baja hasta el 24,7 %, lo que le daría al partido socialista entre 98 y 103 votos. Podemos también acusa la entrada de Sumar y el sondeo de abril le adjudica el 6,8% de los votos frente al 9,4% de marzo. Finalmente, Vox también baja en intención de voto y si las elecciones se hubieran celebrado en abril, las estimaciones le adjudican un 14,6% de los votos, lo que vienen a ser entre 45 y 49 escaños.

COALICIONES

El 64,7% votaría una coalición de Sumar y Podemos, frente a un 23,4% que no lo haría y un 11,9% que se abstiene. El liderazgo en esta coalición es claro en favor de Yolanda Díaz (57%) frente a Irene Montero (5,7%) y Ione Belarra (2,9%). Solamente el 12,4% y 9,3% de los votantes de Podemos prefieren que la coalición sea liderada por Irene Montero o Ione Belarra respectivamente.

También en el marco de Podemos, el 42,1% cree que Pablo Iglesias ejerce demasiada influencia sobre la formación -posición compartida por el 48,4% de los electores del PSOE y el 27,5% de los electores de UP-. El 23,5% de encuestados cree que la influencia es la adecuada y un 17%, que es escasa.

La encuesta de DYM es la primera tras la presentación oficial de Sumar. La candidatura de Yolanda Díaz debilita a Podemos y toma un porcentaje relevante de voto del PSOE, que hace que Sumar se convierta en la cuarta fuerza más votada. Absorbe más de tres puntos del PSOE y casi tres de UP que le suponen el 9% del voto para la política gallega.

LA DECISIÓN DE FERROVIAL

El cambio de sede de Ferrovial, a Países Bajos, también ha sido tema de la encuesta. Para el 60,5% de los entrevistados el Gobierno trata de influir sobre las decisiones de las grandes empresas, opinión defendida en mayor medida por votantes de PP (89,8%), Vox (83,8%) y Ciudadanos (82,4%). Un 21,8% aprecia respeto institucional y un 17,7% no se pronuncia. Además, un 62,7% considera que la reputación del Gobierno queda debilitada, frente a un 12,6% que no lo ve así y un 24,7% que no se manifiesta. La percepción negativa es mayoritaria entre los electores de Vox (87%), Cs (81%) y PP (80,5%). También hay una sensación de que el prestigio del país se ve debilitado tras la decisión del cambio social (66,1%), frente a un 10,9% en contra y un 23,1% que no se pronuncia.

OFERTA PÚBLICA DE VIVIENDA

En vísperas de la aprobación de la nueva ley de vivienda que promueve el Gobierno con el apoyo de sus socio de coalición, Unidas Podemos, así como de ERC y Bildu, entre otros, la encuesta de DYM para Diario de Navarra revela que el 68% de los entrevistados apuesta por el aumento de la oferta pública de pisos en alquiler. Esta mayoría considera que la iniciativa contribuiría mucho (40,1%) o bastante (27,9%) a solucionar el problema de la falta de vivienda.

DN

La segunda propuesta que respaldan los encuestados es el endurecimiento de la legislación contra la ocupación de viviendas, (64,8%) y, en tercer lugar, facilitar el acceso a las hipotecas (62,8%).

El sondeo de DYM también cita entre las medidas la eliminación de trabas administrativas para facilitar la construcción de viviendas (57,5%) mientras que la cuarta recomendación sería la de limitar la subida del precio de los alquileres por debajo del IPC, prioridad para el 40,4% de los encuestados.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate de precampaña ante el 28-M. El Gobierno anunció ayer mismo la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, proyecto que se suma a los 43.000 nuevos pisos de alquiler (construcción y rehabilitación) “a precios asequibles” que anunció Pedro Sánchez días después de los 50.000 iniciales procedentes de la Sareb.

La ley de vivienda que previsiblemente aprobará el Congreso este jueves dificulta y ralentiza el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y por tanto, la consiguiente devolución de las viviendas a sus propietarios. El demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. Se trata de una enmienda transaccional de PSOE con apoyo de Podemos, ERC, Más País, Compromís, CUP, BNG yPDeCAT. Por su parte, PP, Vox y Cs han manifestado su oposición por la desprotección de los pequeños propietarios.

Respecto al precio del alquiler, para evitar aumentos descontrolados durante el 2023 se aplicará el límite del 2%. Es el mismo que está actualmente en vigor. En 2024 la nueva ley ha previsto un 3%. A partir de entonces, en 2025, se creará un nuevo índice que se pretende que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.

FICHA TÉCNICA

Ámbito de la encuesta: Nacional con mayores de 18 años en 1.008 entrevistas online (del 19 al 21 de abril), con cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación. Muestreo aleatorio simple con nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), hipótesis más desfavorable p=q=50, con margen de error de +/-3,2%. Realizado por el Instituto DYM.