AVT critica el acercamiento de etarras y que la Ley de Memoria convierta a los asesinos en víctimas

premio anual 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' aprovechando la ocasión para criticar el acercamiento de etarras a cárceles vascas y que se use la Ley de Memoria para "victimizar a asesinos". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha entregado este martes en el Senado susaprovechando la ocasión para criticar el acercamiento de etarras a cárceles vascas y que se use la Ley de Memoria para "victimizar a asesinos".

La presidenta del colectivo de víctimas, Maite Araluce, ha hecho un llamamiento durante la presentación de los galardones para que el final del terrorismo "se escriba con letras de justicia" y que no se cuente una historia "que no ha sido real"

"No puede ser que esta sociedad empatice con el asesino que está lejos de su familia y no con la familia de la víctima que está en el cementerio. No puede ser que se realicen proyectos que, con dinero público, aprovechan la recién estrenada Ley de Memoria Democrática para victimizar a los asesinos más sanguinarios de ETA calificándolos como víctimas de la política penitenciaria", ha aseverado Araluce durante su intervención.

Asimismo, ha lamentado que mientras se victimiza a los "asesinos" se califique a las víctimas como "heridos de armas de fuego". También ha advertido del riesgo de que se repita la historia y de que "la sangre derramada" no sirva "ni para demostrar que nada ha merecido la pena", poniendo como ejemplo que recientemente Reino Unido ha elevado a "grave" la alerta terrorista en Irlanda del Norte.

Tras dar paso a un emotivo minuto de silencio, el consejero de la AVT y relator del acto, Miguel Folguera, ha mostrado su agradecimiento a los premiados por su trabajo por las víctimas, mientras ha pedido que "sigan luchando" por todos los asesinados "por la barbarie terrorista" y no hacer que su sangre haya sido "derramada en balde y sin consecuencias".

CONDECORACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Posteriormente, la AVT ha concedido el XI Premio 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' a los funcionarios de prisiones, que ha sido recogido por el responsable nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Prisiones), Jorge Vilas López y por el presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), José Ramón López Santamaría.

La AVT también ha entregado las conocidas como Cruces de la Dignidad a doce personas, entre las que se encuentran políticos, periodistas, jueces y otros cargos públicos que han luchado por "un final del terrorismo sin impunidad".

Entre los premiados se encuentra el periodista de Europa Press Luis Carrasco Navarro, el senador del Partido Popular Pedro Rollán, la periodista Ana Rosa Quintana, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, la expresidenta de la AVT Ruthie Ballón Franco, el comisario jefe de TEDAX, Javier Navalmoral y el coronel de la Guardia Civil Rafael Vicente Yuste.

El colectivo de víctimas también ha galardonado con las Cruces de la Dignidad al vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura, el 'popular' Fernando Manzano Pedrera; al oficial de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí; el diputado Carlos García Adanero, anteriormente miembro Unión del Pueblo Navarro (UPN); al alcalde de Boadilla de Monte, Javier Úbeda y al expresidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Pablo Baena.