El PP seguiría como fuerza más votada tras la moción de censura de Vox

Una encuesta del Instituto DYM para Diario de Navarra realizada tras la reciente moción de censura de Vox revela que el PP seguiría como fuerza más votada (30,7% y 126/131 diputados). Desciende 1,7 puntos respecto a febrero. El PSOE, sube un punto más y se sitúa con el 28,2% de respaldo y una horquilla de 108/113 diputados. En tercera posición continúa Vox (15,3% y 47/51 escaños) y en cuarta Unidas Podemos (9,4% y 18/21 parlamentarios). Los dos partidos mantienen su respaldo electoral, al igual que Más País (2,8% y 2/3 asientos) y Ciudadanos (2,2% y 0/1 escaño).

En la valoración de líderes aparece Yolanda Díaz (4,1) como mejor valorada, seguida de Feijóo, Ayuso y Sánchez, todos con 3,7. Se ha observado un descenso significativo en la calificación de la presidenta de Madrid, especialmente en las valoraciones más cercanas a posiciones de Vox, tras anunciar la ruptura con dicho partido en la Comunidad de Madrid.

DEBATE POR EL FUTURO DE DÍAZ

Continúa el debate político y demoscópico por el futuro de Yolanda Díaz, impulsora de la plataforma Sumar y su relación con Unidas Podemos, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, pero con el interés puesto en las generales de fin de año. La indecisión de Díaz ante la presión de los morados que le piden que acepte la celebración de primarias abiertas puede terminar pronto. De hecho, las miradas están puestas en el acto de este domingo en Madrid donde dirigentes territoriales de Podemos han confirmado su asistencia, como en el caso de la navarra Begoña Alfaro (ver página 22) con la negativa de la dirección morada a acudir.

La encuesta del Instituto DYM considera que las dos formaciones en liza deberían ir por separado (43,4%), mientras que el 26,6% está a favor de la unión, ante un 30% que no se pronuncia. Son los votantes de Podemos quienes en mayor medida (67%) prefieren una coalición con Sumar mientras que los votantes socialistas apuestan por ir separados (49,5%).

Respecto al debate sobre los beneficios o perjuicios de una coalición para el espacio situado a la izquierda del PSOE, el 36,9% lo considera negativo, frente a un 34,8% que lo ve favorable, con un 28,3% que no se manifiesta. El apoyo es mayor en el electorado de Podemos (72,6%) por un 46,5% de los votantes del PSOE.

Podemos, la fuerza con más peso de todas las que podrían incorporarse a Sumar, teme quedar relegado en la confección de las listas con arreglos de los otros partidos minoritarios, que, en muchos casos, ven además a los morados como una rémora para las aspiraciones electorales de este proyecto y, de ahí, que quieran cerrar ya un acuerdo bilateral con Díaz con las reglas de juego definidas.

LA MOCIÓN REFORZÓ AL PSOE

La inquietud en la formación morada se ha elevado con los últimos movimientos del PSOE. El más reciente, la decisión de relegar a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de la presentación de la nueva ley de familia tras el consejo de ministros de este martes.

Pero tampoco se olvidan del altavoz que cedió Pedro Sánchez a la vicepresidenta Díaz en el Congreso al cederle una intervención para contestar al candidato Ramón Tamames en la moción de censura de Vox y que se convirtió en una presentación del proyecto Sumar.

Los efectos de la moción también han sido recogidos por el sondeo del Instituto DYM y determinan que el partido más beneficiado fue el PSOE (39,4%), seguido del PP (10,8%) y de Vox (10,4%).

Solamente el 54,5% de los electores de Vox considera que el partido de Abacal y ha sido el más beneficiado. Por contra, el 40,1% de los encuestados creen que Vox fue la formación más perjudicada, seguida del PP (16,5%) y PSOE (11,9%).

Sobre la ausencia de Alberto Núñez Feijoo, el 44,7% de los entrevistados creen que le ha perjudicado -opinión compartida entre el 57,3% de los votantes de Vox y un 29,6% de los del PP-, frente a un 21,8% que cree que su no asistencia le ha beneficiado, y un 33,5% que no se pronuncia.

Para un 63,3% Vox no ha acertado con la presentación de su moción, mientras que un 18,9% cree que sí. La elección de Ramón Tamames también ha sido objeto de estudio demoscópico. El 61,1% sostiene que Tamames ha hecho bien aceptando ser representante de Vox, frente a un 18,1% que no lo contempla y un 20,8% que no se manifiesta.

La moción no ha despertado el interés de la ciudadanía. Así lo piensa un 47,8% (ningún interés 25,4% y 22,4% poco interés), frente a un 27,8% de entrevistados que han reconocido bastante (18,4%) o mucha (9,4%) expectación. Incluso un 25,5% del electorado de Vox declaró no haber sentido interés por la iniciativa.

‘Ultimátum’ de Podemos a Díaz

Podemos no da marcha atrás en su decisión de ausentarse de la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a las generales el próximo domingo si antes no tienen por escrito un acuerdo para que Sumar celebre primarias abiertas y ponen la pelota en el tejado de la vicepresidenta segunda del Gobierno: “está en sus manos”, dijeron la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y su “número dos”, Irene Montero.

A cinco días de que Díaz lance su candidatura electoral con Sumar en el estadio Magariños al que ya han confirmado su asistencia varias fuerzas a la izquierda del PSOE los morados no recogen el guante y siguen enrocados en no participar si no se firma ese compromiso “de mínimos”.