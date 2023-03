La peineta de Mañueco enciende la política en Castilla y León

La peineta realizada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), cuando este pasado miércoles se marchaba del hemiciclo de las Cortes en medio de un debate sobre ayudas a celíacos, ha encendido a la oposición, que ha pedido que al menos pida disculpas por ese gesto, que el PSOE ha denunciado que iba dirigido a la procuradora socialista que estaba hablando en ese momento.

Tras difundirse las imágenes, una fotografía de la Agencia EFE y un vídeo de TVE, Mañueco ha asegurado que se trató de un "gesto involuntario" y ha sugerido a los periodistas que le preguntaban en un acto institucional en Palencia: "fíjense bien".

Es deleznable e infame lo que estamos viviendo en las Cortes de CyL con PP y Vox.



Lo último, Mañueco haciendo una peineta. VERGÜENZA.

"Quien analiza con detenimiento las imágenes se da cuenta de que es un gesto involuntario, que además estoy a espaldas a los que se han sentido ofendidos (el PSOE) y desde luego quienes me conocen bien saben que no es mi estilo", ha argumentado Mañueco, quien al ser repreguntado ha contestado: "De verdad, sinceramente, no tengo más que decir".

Durante el pleno de este pasado miércoles, la procuradora socialista Rosa Rubio subió al estrado del Parlamento autonómico para defender una iniciativa para habilitar ayudas a las personas celíacas por el elevado coste de los alimentos sin gluten que necesitan y que fue rechazada por el PP y Vox en la votación.

Rubio, al comienzo de su intervención, recriminó al presidente que, mientras ella hablaba, él se encontraba fuera de su escaño charlando con el consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas (Vox), lo que la representante socialista interpretó como una falta de respeto hacia las personas que padecen esta enfermedad.

En ese momento, el presidente decidió abandonar el hemiciclo y en su camino hacia la salida y de espaldas a la procuradora socialista, realizó este gesto capturado por la Agencia EFE.

En la rueda de prensa de posterior al Consejo de Gobierno, preguntado sobre esta polémica, el portavoz de la Junta y compañero de partido de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al PSOE "que no busque ninguna intención donde no la hay", aunque ha reconocido que no había visto el vídeo en el momento que contestaba a esas preguntas.

"No lo he visto, pero le conozco personalmente, es una persona de acuerdo, de diálogo, cercana a los problemas de la gente, sé que en su caso no hay ninguna intención", ha apostillado.

Preguntado por la visión que pueden tener los ciudadanos al asistir a estas situaciones en las Cortes de Castilla y León, Carriedo ha respondido que "entiende el disgusto que se tiene con los socialistas en España y en Castilla y León , y que las encuestas lo reflejan".

Los socios de gobierno de Mañueco han preferido no hacer declaraciones sobre esta situación y al ser consultado por EFE Vox ha respondido a través de un portavoz: "Nada que comentar".

REACCIONES EN LA OPOSICIÓN

El secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido al presidente de la Junta que "al menos se disculpe" por "la peineta" que hizo en el hemiciclo de las Cortes, que ha enmarcado en "el deterioro político" en el que se encuentra inmersa la Comunidad desde que Mañueco llegó a la Presidencia del Ejecutivo autonómico en la legislatura anterior.

"Quiero enmarcar este gesto en una situación de deterioro institucional desde que Mañueco fue elegido presidente y que tiene que ver con llegar al poder a cualquier precio y con el desprecio a los ciudadanos", ha asegurado Tudanca, para señalar que el presidente "hace un flaco favor a Castilla y León" con estas actitudes.

"Le pediría que al menos pidiera disculpas, no espero nada más de él, o que cambie su comportamiento porque sigue siendo el mismo y va a peor", ha lamentado el también portavoz parlamentario del PSOE, que ha reconocido sentirse "triste y frustrado" por la polémica generada.

Preguntado por si van a pedir alguna rectificación o actuación a través de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno de la Cámara, Tudanca ha preguntado "para qué" si el presidente de esta institución, Carlos Pollán (Vox), está ahí porque Mañueco así lo ha querido y aplica el Reglamento como quiere.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado el gesto de "deleznable", "infame" y "vergüenza" para la Comunidad, mientras que el exvicepresidente de la Junta y actual procurador de Cs, Francisco Igea, ha ironizado con la "elegancia" del gesto de Mañueco y se ha preguntado: "¿A quién van a creer a sus ojos o a Mañueco?".

Igea ha pedido a través de las redes sociales que se pronuncien al respecto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el nuevo portavoz del mismo partido, Borja Semper.