Moción de censura, en directo: Sánchez dice que Vox le cobrará al PP el "pago en diferido" de su abstención

Poco después de las nueve de la mañana de este martes 21 de marzo, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha abierto la sesión de la moción de censura contra Pedro Sánchez registrada por Vox con el hemiciclo casi al completo y con el presidente Pedro Sánchez y buena parte de su Gobierno de coalición en el banco azul. En la tribuna de invitados estaba el escritor Fernando Sánchez Dragó, que fue quien propuso a Vox la candidatura de Tamames.

Santiago Abascal ha sido el encargado de presentar la candidatura del economista. El líder de Vox ha dado por "caducado" al presidente del Gobierno y ha cargado contra el Partido Popular por su rechazo a la moción, invitando al "autoproclamado líder de la oposición" Alberto Núñez Feijóo a aclarar si su espacio es la socialdemocracia.

En su discurso, Abascal ha insistido en que el Gobierno de coalición es "el peor" de España en décadas y la necesidad de convocar elecciones generales anticipadas el 28 de mayo para acabar con su legado de "ruina, división, negligencia y odio".

Con este objetivo, ha pedido al Partido Popular que abandone "cálculos, miedos y medias verdades" y recupere "la sensatez y la seriedad"; criticando sus "ofertas" de pactos al PSOE. "España necesita un partido socialdemócrata serio y decente porque no tiene. Si quieren eses espacio, digánselo votantes", ha pedido a Feijóo.

Es más, ha reconocido entender que el PP quiera "abarcar" a gran parte del electorado, pero ha avisado de que no pueden hacerlo "acercándose a la vez al PSOE y a Vox". "No es posible y no es serio", ha avisado.

En cambio, ha apuntado que los 'populares' tienen este martes la oportunidad de "recuperar la credibilidad" apoyando la candidatura de Tamames para que convoque elecciones generales. En caso de que lo hagan, ha garantizado al PP "borrón y cuenta nueva" por su parte. "Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a España una alternativa sólida", ha invitado.

Abascal ha iniciado su discurso rechazando algunos de los calificativos que ha recibido la moción de censura -"disparate, circo, chirigota, juego excéntrico o patochada"- y ha cargado contra los medios de comunicación, a los que ha tildado de "voceros" de los partidos y el Gobierno.

Frente a esto, ha reivindicado la "seriedad" de esta herramienta prevista en la Constitución y la ha comparado con algunos hechos de esta legislatura, como el reciente 'caso Mediador' presuntamente encabezado por un exdiputado socialista, las sentencias del Tribunal Constitucional contra los estados de alarma decretados durante la pandemia o las leyes aprobadas por el Gobierno.

"Visto lo visto, no nos parece un ataque a la dignidad y decoro de esta legislatura presentar como candidato a la Presidencia del Gobierno a un hombre de reconocido prestigio y acreditada solvencia. Si esto es un circo, un disparate y un esperpento, ¿cómo se llama lo suyo?", ha preguntado.

INTERVENCIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

A continuación ha subido a la tribuna Pedro Sánchez, que ha arremetido contra la gestión de Vox, un partido que ha calificado de "el glutamato de la derecha" y que cree que sólo aporta odio, agitación en las calles, insultos en el Parlamento y mociones de censura estériles. Sánchez ha replicado de esta forma al discurso de Abascal.

El jefe del Ejecutivo le ha acusado de esconderse tras Tamames (al que ha calificado de "un candidato de circunstancias"), le ha reprochado el uso que hace de las instituciones democráticas y que no haya hecho en tres años de legislatura ni una propuesta por la convivencia.

Por contra, en ese tiempo ha insistido en que sólo ha provocado agitación en las calles, bronca e insultos desde las tribunas parlamentarias, dos mociones estériles "y en todas partes odio".

"Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical", ha añadido antes de afirmar que la diferencia de este partido con el PP es que aporta "un plus de brutalidad"

Pedro Sánchez, ha denunciado que el PP hace un "inmenso daño" a la democracia española con su abstención en la moción de censura y asegura que Vox cobrará a los populares este "pago en diferido" para "saldar las deudas".

"Lo que va a hacer el PP con esta abstención es un pago en diferido. Un anticipo de caja pasando de un decente no a una indecente abstención. Pero señorías del PP, tengan cuidado porque este negocio es de los que dejan mancha y más pronto que tarde la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas", ha añadido.

Sánchez ha afirmado que el PP es "tan responsable" como Vox del "inmenso daño que hacen con esta moción de censura a la democracia española".

Y se ha dirigido específicamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha acudido al pleno del Congreso a seguir al debate como invitado, al comentar que este "delirio" no le produce "ni frío ni calor".

"Le deja indiferente. El manifiesto ultraderechista de más de 70 páginas con el que (Vox) justificó su moción de censura, ni le va ni le viene", ha comentado.

Por otra parte, ha dicho que el líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a "tirar la piedra" como hace más de dos años, cuando presentaron una moción.

"Entonces tuvo al menos el decoro de no esconder la mano como hace esta vez escudándose en otro candidato. Ahora se esconde porque nadie lo imagina a usted como presidente del Gobierno y prefiere que sea otro el que le haga el papelón", ha señalado.

Sánchez ha acusado también a Abascal de "sembrar odio contra las mujeres" tras afirmar éste el pasado 5 de marzo que algunas leyes como la ley trans o la del solo sí es sí están "hechas por unas locas" que están en el Consejo de Ministros.

Ha censurado además al líder de Vox por insultar al movimiento feminista con la consigna "miserable" al decir en 2020 que gritar 'viva el 8 de marzo' era como gritar 'viva la enfermedad'.

El presidente ha agregado que las políticas progresistas del Gobierno de coalición son la verdadera causa que alienta la moción de Vox y ha agregado que su política de "tierra quemada" se define porque lo que quieren no es construir sino "destruir".

INVITACIÓN A ESCUCHAR A TAMAMES EN LA RÉPLICA DE ABASCAL

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha invitado al presidente del Gobierno a escuchar al candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, porque "sin duda alguna, va a aportar mesura y concordia" al Congreso para que pueda debatir sobre una España "diferente".

"Esa España real, no la que usted conoce de su burbuja de escenarios, perímetros de seguridad y fotos trucadas. Esa España real a la que se le arrebató la voz hace cuatro años con una mentira electoral flagrante", ha dicho Abascal en su réplica a Sánchez.

El presidente de Vox ha dicho que el jefe del Ejecutivo miente constantemente y "tiene miedo de quedarse en España, porque no puede salir a la calle" y le ha reprochado que no conteste a los argumentos defendidos por su formación para presentar la moción.

"Conteste algo, que yo no suelo ser muy original, podría haber hecho el esfuerzo de preparárselo bien. Yo no soy el candidato", ha advertido Abascal, que ha incidido que en su primera intervención le ha hecho "acusaciones muy severas y no contesta a ninguna".

Un reproche que le ha vuelto a hacer otra vez en su segunda respuesta a Sánchez, en la que le ha acusado de dedicarse a la "propaganda".

En respuesta a lo dicho por presidente del Gobierno sobre que el proyecto de Vox es "la nada", ha defendido que "nosotros hacemos un servicio impagable a los españoles haciéndole oposición a usted".

Y se ha negado a retirar los insultos "a esas que me desean la muerte" en la manifestación del 8 de marzo, tras la que le llamó su madre "para decirme que le hubiera gustado tener dos gemelos iguales".

En su opinión, el odio que propaga la izquierda motivó que a Vox les intente "masacrar en las calles".

Y tras reiterar las "nefasta" gestión del Gobierno de coalición, ha pedido a los españoles que se hagan una pregunta: "¿Estamos mejor o peor de antes de que usted llegara al Gobierno?"

También ha reiterado la necesidad de preguntar a los españoles en referéndum sobre cuestiones como la inmigración o el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero ha lamentado que "no se atreven a preguntarlo en una consulta, porque quizá sus votantes votarían lo mismo que nosotros".

SEXTA MOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Esta es la sexta moción de censura desde la Constitución de 1978, la segunda que presenta Vox esta legislatura y la primera de la historia que va encabezada por un candidato independiente, sin vinculación orgánica con el partido que le propone.

Eso sí, Tamames es un candidato con una larga trayectoria política pues fue dirigente del PCE en la Transición, vicealcalde de Madrid con el socialista Enrique Tierno Galván, fundador de Izquierda Unida y después militante del CDS de Adolfo Suárez.