Violencia de género El PSOE no descarta reformar el solo sí es sí en solitario si no hay acuerdo con Unidas Podemos La ministra Montero se ha mostrado "optimista", no obstante, ante la posibilidad de alcanzar finalmente un acuerdo









Ampliar EFE Agencia Efe reformar la ley del solo sí es sí, aunque no descarta emprender una modificación unilateral si el debate "no llega a buen puerto". La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos paraaunque no descarta emprender una modificación unilateral si el debate "no llega a buen puerto". "Pienso que vamos a conseguir ese acuerdo, pero si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de ambas partes es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla", ha sentenciado Montero, quien puntualiza que la discusión entre PSOE y Unidas Podemos se centra en "ajustes técnicos". La ministra ha defendido que "es una buena ley, una conquista del feminismo y de las mujeres", pero ha lamentado que las rebajas de algunas penas a agresores provocadas por su aplicación hayan "reabierto viejas heridas" a las víctimas. Por esa razón, Montero ve necesario corregir la norma para "evitar que se produzcan rebajas de condenas", pero siempre con la mirada puesta en "preservar el núcleo de esta ley, el consentimiento", un requisito que, según la ministra, se encuentra en todas las propuestas que el PSOE ha remitido a Unidas Podemos. Así, la titular de Hacienda ha destacado la importancia de que "ninguna mujer sea interpretada en su silencio como que está consintiendo unas relaciones que no son de su agrado" por "su miedo y su pánico". Montero ha explicado que los socios de Gobierno se encuentran "trabajando" en la dirección del acuerdo, por lo que prefiere ser "discreta" a la hora de hacer declaraciones porque "todas las cuestiones técnicas tiene diferentes versiones". Tampoco ha querido dar detalles sobre el punto en el que se encuentran las negociaciones la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que este jueves ha insistido en reclamar al PSOE que "resista las presiones" del PP, que está "atacando el consentimiento". Belarra confía en que sus socios de Gobierno no adopten una decisión "unilateral" en esta cuestión y ha recordado que el Ministerio de Igualdad ha puesto sobre la mesa hasta cinco propuestas para reformar la ley y conseguir un acuerdo que restablezca el consenso que había en torno al consentimiento.

