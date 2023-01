Mañueco rechaza cesar a Gallardo, hace autocrítica y dice que buscaba fomentar la natalidad

Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este lunes la posibilidad de cesar al vicepresidente de su Gobierno, Juan García-Gallardo, tras la polémica suscitada por las medidas 'provida', como tildó el de autocrítica" sobre la manera de comunicar y de explicar unas "medidas sanitarias", se ha reafirmado, que, según ha reiterado, buscaban mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas y fomentar la natalidad y el apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma, ante lo que ha anunciado la presentación en los próximos días del 'bono nacimiento'. El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular', haeste lunes la posibilidad deal vicepresidente de su Gobierno,, tras la', como tildó el de Vox , si bien ha realizado "" sobre la manera de comunicar y de explicar unas "medidas sanitarias", se ha reafirmado, que, según ha reiterado, buscaban mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas yy el apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma, ante lo que ha anunciado la presentación en los próximos días del 'bono nacimiento'.

"Es evidente que todos tenemos que hacer autocrítica para trasladar mejor la gestión de Gobierno de la vida cotidiana de Castilla y León", ha aseverado el presidente de la Junta que ha insistido en que el cese de García-Gallardo, a lo que le faculta el Estatuto de Autonomía, es un debate que no está en su cabeza "ni ha estado".

Fernández Mañueco ha lamentado una vez más la "excesiva sobreactuación" por parte del Gobierno de la nación sobre un asunto que, según ha criticado, se ha querido utilizar como "arma electoral" y se ha reafirmado en que no ha habido ningún protocolo y en que no se va a tocar el protocolo de las mujeres embarazadas que tengan la intención de abortar sobre lo que ha oído "de todo", ha reprochado.

Por otro lado y en una entrevista en 'Herrera en Cope', el presidente de la Junta ha descartado convocar elecciones anticipadas el 28 de mayo y ha afirmado que su intención es "agotar el mandato" si bien ha admitido a renglón seguido que absolutamente en la vida no hay nada seguro.

Fernández Mañueco ha abogado por analizar las circunstancias "en cada momento" y ha recordado que en diciembre de 2021 tuvo que adelantar las elecciones por el "interés general" de la Comunidad Autónoma y tras una moción de censura presentada "por órdenes de Sánchez" y que ha tildado de "ilegítima".

"Yo no considero que, en estos momentos, se den las circunstancias para convocar elecciones en la Comunidad Autónoma (...) Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves que afecten al interés general yo no convocaré elecciones anticipadas", ha añadido.

El presidente castellano y leonés, que ganó las elecciones adelantadas de 2022 pero no las de 2019, se ha mostrado partidario de dejar gobernar a quien saque más votos, como ha pedido el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, una premisa a la que, según ha exigido también, se deberían comprometer todas las fuerzas políticas, y ha recordado a modo de ejemplo que el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, no se habría hecho con el bastón de mando hace ocho años.

Y ha reconocido también que lo mejor es "un gobierno en solitario", una realidad que no permitieron los últimos resultados electorales en Castilla y León.